Amte accepte un prêt de 580 000 GBP de la part des Highlands and Islands

Amte Power PLC - Développeur et fabricant de cellules de batteries lithium-ion et sodium-ion pour des applications spécialisées - accepte un prêt non garanti de 580 000 GBP de la part de Highlands and Islands Enterprise. Le prêt est remboursable après trois ans et porte intérêt, après une période initiale de douze mois sans intérêt, au taux de 6,5 % par an. M. Hollis indique que le prêt sera utilisé pour le fonds de roulement général afin de soutenir les opérations à Thurso.

Alan Hollis, directeur général, a déclaré : "Nous sommes ravis de recevoir ce soutien de Highlands and Islands Enterprise, la principale agence gouvernementale de notre région, qui témoigne de notre future contribution à la communauté locale".

Cours actuel de l'action : 57,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 37

