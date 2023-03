Baisse des actions d'Amte Power en raison de l'aggravation des pertes et d'une diminution du chiffre d'affaires de 33 %.

Amte Power PLC - développeur et fabricant londonien de cellules de batteries lithium-ion et sodium-ion pour les marchés spécialisés - affiche un chiffre d'affaires de 546 080 GBP pour le semestre clos le 31 décembre, soit une baisse de 33 % par rapport aux 815 174 GBP de l'année précédente. La perte avant impôts passe de 2,6 millions de GBP à 3,7 millions de GBP, et la perte d'exploitation de 2,6 millions de GBP à 3,8 millions de GBP en 2021. Les coûts financiers ont presque doublé, passant de 120 991 GBP à 208 790 GBP. Les liquidités s'élèvent à 1,2 million de livres sterling à la fin de la période, contre 6,3 millions de livres sterling l'année précédente.

Le directeur général Alan Hollis déclare : " Je suis heureux d'annoncer qu'Amte Power a continué à faire de bons progrès au cours du semestre clos le 31 décembre 2022, les progrès se poursuivant conformément aux attentes du marché concernant la perte avant impôts pour l'ensemble de l'exercice financier. "

