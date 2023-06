Les actions d'Amte Power s'effondrent ; il reste quatre semaines pour compléter la levée de fonds

(Alliance News) - Amte Power PLC a déclaré jeudi qu'elle continuait à discuter avec des investisseurs de la possibilité de lever des fonds supplémentaires, ajoutant qu'elle devait réaliser "une forme ou une autre" de levée de fonds dans les quatre prochaines semaines.

Les actions d'Amte ont chuté de 72% à 14,25 pence l'unité à Londres jeudi midi.

Amte est une société londonienne qui développe et fabrique des cellules de batteries lithium-ion et sodium-ion pour des applications spécialisées.

En décembre dernier, l'entreprise a déclaré qu'elle aurait besoin de lever des fonds supplémentaires d'ici avril pour faire face à ses coûts d'exploitation actuels.

En mars, Amte a obtenu un prêt de 580 000 GBP de Highlands and Enterprise, remboursable après trois ans et portant intérêt, après une période initiale de 12 mois sans intérêt, au taux de 6,5 % par an.

En avril, la société a émis une deuxième tranche pour le tirage de 1,0 million de livres sterling d'une facilité de prêt convertible signée avec Arena Investors LP pour un montant d'environ 3,9 millions de livres sterling en novembre.

M. Amte a souligné qu'il n'y avait aucune certitude quant à l'issue de ses discussions avec les investisseurs.

"En conséquence, à la lumière de la réduction de la position de trésorerie de la société, si la société n'était pas en mesure de décrocher un financement supplémentaire, les perspectives de récupération de la valeur, le cas échéant, par les actionnaires seraient incertaines", a averti l'entreprise.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

