Amtech Systems, Inc. est un fabricant de biens d'équipement. La société fabrique des équipements de traitement thermique et de polissage de plaquettes, ainsi que des consommables connexes utilisés dans la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs, tels que le carbure de silicium et le silicium de puissance, des dispositifs analogiques et discrets, ainsi que des assemblages et des modules électroniques axés sur les véhicules électriques (EV) et les applications de technologie propre (CleanTech). Les segments de la société comprennent les semi-conducteurs et les matériaux et substrats. Le secteur des semi-conducteurs conçoit, fabrique, vend et entretient des équipements de traitement thermique et des commandes connexes destinés aux fabricants de semi-conducteurs, à l'industrie électronique, à l'industrie automobile et à d'autres secteurs. Le segment des matériaux et substrats produit des consommables et des machines pour le rodage (abrasion fine) et le polissage de matériaux tels que les substrats en saphir, les composants optiques, les plaquettes de silicium, de nombreux types de matériaux cristallins, les céramiques et les composants métalliques. Elle propose également le polissage mécanique chimique (CMP) et le nettoyage des plaquettes de silicium.