Amundi : A proximité d'un niveau clé en données hebdomadaires 22/06/2022 | 08:36 achat En cours

Cours d'entrée : 49.4€ | Objectif : 55€ | Stop : 47.3€ | Potentiel : 11.34% Le titre Amundi revient au contact de niveaux importants en données hebdomadaires situés vers 48.82 EUR. Le timing apparaît pertinent pour revenir à l'achat.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 55 €. Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 8.42 pour 2022 et de 7.81 pour 2023, la société fait partie des moins chères du marché.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.17 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Gestion des placements Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AMUNDI -31.58% 10 627 BLACKSTONE INC. -30.25% 63 927 KKR & CO. INC. -37.76% 27 479 LEGAL & GENERAL PLC -17.61% 17 842 FRANKLIN RESOURCES, INC. -27.80% 12 088 THE CARLYLE GROUP INC. -41.06% 11 744 ESR GROUP LIMITED -20.49% 11 695 ARES MANAGEMENT CORPORATION -31.00% 9 817 INVESCO LTD. -28.06% 7 535 HDFC ASSET MANAGEMENT COMPA.. -26.93% 5 066 HARGREAVES LANSDOWN PLC -42.80% 4 510

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2022 3 256 M 3 437 M - Résultat net 2022 1 166 M 1 230 M - Dette nette 2022 453 M 478 M - PER 2022 8,57x Rendement 2022 7,99% Capitalisation 10 068 M 10 627 M - VE / CA 2022 3,23x VE / CA 2023 3,08x Nbr Employés 4 717 Flottant 29,8% Prochain événement sur AMUNDI 29/07/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Clôture 49,64 € Objectif de cours Moyen 77,51 € Ecart / Objectif Moyen 56,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Valérie Baudson Chief Executive Officer & Director Domenico Aiello Chief Financial Officer Yves Perrier Chairman Guillaume Lesage COO, Head-Services & Technology Division Catherine Chabrel Compliance Head