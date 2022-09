Amundi : Un soutien à mettre à profit 06/09/2022 | 08:37 achat En cours

Cours d'entrée : 50.45€ | Objectif : 56.7€ | Stop : 47€ | Potentiel : 12.39% La zone de soutien en données quotidiennes des 47.58 EUR pourrait faciliter l'amorce d'un rebond pour Amundi.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 56.7 €. Points forts Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

Avec un PER à 9.89 pour l'exercice en cours et 9.02 pour l'exercice 2023, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.69 fois le CA de la société, est relativement élevée.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.

Sous-secteur Gestion des placements Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AMUNDI -30.32% 10 211 BLACKSTONE INC. -27.49% 65 831 KKR & CO. INC. -33.89% 42 347 LEGAL & GENERAL PLC -14.79% 17 298 FRANKLIN RESOURCES, INC. -22.69% 12 902 ARES MANAGEMENT CORPORATION -10.48% 12 765 ESR GROUP LIMITED -18.60% 11 850 THE CARLYLE GROUP INC. -41.24% 11 656 INVESCO LTD. -29.41% 7 393 HDFC ASSET MANAGEMENT COMPA.. -17.65% 5 350 ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNE.. -24.17% 4 530

Données financières EUR USD CA 2022 3 120 M 3 096 M - Résultat net 2022 1 074 M 1 066 M - Dette nette 2022 974 M 966 M - PER 2022 9,67x Rendement 2022 7,49% Capitalisation 10 292 M 10 211 M - VE / CA 2022 3,61x VE / CA 2023 3,47x Nbr Employés 4 717 Flottant 30,0% Prochain événement sur AMUNDI 28/10/22 Q3 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Clôture 50,55 € Objectif de cours Moyen 69,77 € Ecart / Objectif Moyen 38,0% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Valérie Baudson Chief Executive Officer & Director Domenico Aiello Chief Financial Officer Yves Perrier Chairman Guillaume Lesage COO, Head-Services & Technology Division Catherine Chabrel Compliance Head