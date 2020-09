Amundi : Crédit Suisse confirme son conseil sur le titre

14/09/2020 | 10:29

Le bureau d'analyses a organisé une réunion avec la direction d'Amundi.



Amundi estime que le marché chinois est 25 fois plus important que le marché français et donc dans 5 ans, son activité en Chine pourrait être plus importante que celle de la France.



Au sujet des perspectives en matière de fusions et acquisitions, la direction indique que cela n'est pas une priorité immédiate.



' Les objectifs 2021 sont en bonne voie pour être atteints d'ici fin 2020 ' a rajouté Amundi.



Crédit Suisse confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de 65 E.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.