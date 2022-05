Amundi : Oddo réitère son conseil et l'objectif

Amundi a annoncé que le montant des actifs sous gestion était de 2 021 MdE à fin mars (-2.1% par rapport à fin 2021), en ligne avec les prévisions d'Oddo (2 019 MdE) et supérieur au consensus (1 996 MdE).



' La collecte nette a été de 3.2 MdE au T1 2022, inférieure à notre prévision (9.0 MdE), mais supérieure au consensus (-1.9 MdE) ' indique l'analyste.



' Le groupe a, par ailleurs, bénéficié d'un niveau de performance fees encore élevé au T1 2022 à 71 ME (contre 111 ME au T1 2021), supérieur aux attentes. Le niveau de performance fees devrait logiquement baisser fortement au T2, du fait de l'évolution des marchés financiers ' rajoute Oddo.



L'analyste indique également qu'Amundi a publié un résultat net de 302 ME (+1.9% en publié) supérieur aux attentes (consensus 281 ME, notre prévision 262 ME).



Oddo confirme sa recommandation Surperformance sur la valeur avec un objectif de cours de 83 E.



' Même si l'activité sera impactée par la crise au T2 (ralentissement de la collecte nette en avril, confinements en Chine, baisse des performance fees), le groupe conserve différents leviers de croissance à LT (Asie, gestion passive, Amundi Technology).



Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.