Amundi : Oddo confirme son conseil sur le titre

Amundi est entré en négociation exclusive avec Société Générale pour l'acquisition de Lyxor. Amundi détiendra 14% du marché des ETF européens avec 142 MdE. Blackrock reste n°1 avec 44% indique Oddo.



' Amundi se positionne sur un segment en croissance rapide caractérisé par une forte industrialisation de la production ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil à Surperformance avec un objectif de cours de 80,2 E.



Oddo estime que cette opération, longtemps attendue, devrait se traduire par un relèvement du consensus tant en termes de BPA que d'objectifs de cours. ' L'impact devrait être proche de l'effet relutif attendu soit, au moins 7% '.



' Par cette acquisition, Amundi s'éloigne encore un peu plus du profil ' moyen ' des Asset Managers européens et cela devrait lui être favorable ' estime l'analyste.



