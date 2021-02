AMUNDI : AlphaValue n'est plus à vendre

AlphaValue a relevé sa recommandation de Vendre à Alléger et son objectif de cours de 52,1 euros à 60,3 euros sur Amundi après les résultats du quatrième trimestre. Prenant en compte des encours plus élevés que prévu, le bureau d'études a rehaussé ses estimations de bénéfice par action de 10,2% pour 2021 à 4,07 euros et de 10,7% à 4,23 euros pour 2022.