AMUNDI : UBS passe à l'Achat

UBS a relevé sa recommandation de Neutre à Achat et son objectif de cours de 73 euros à 79 euros sur Amundi. « Compte tenu de sa valorisation attractive, de sa sous-performance récente (rendement total de 2 % sur les 6 derniers mois contre une moyenne de 22 % pour ses pairs), d'un capital excédentaire important et de l'amélioration des flux pour le retail, nous sommes passés à l’Achat », explique le broker.



Amundi disposait de 1,2 milliard d'euros de capital excédentaire à la fin de 2020 (soit 9 % de sa capitalisation boursière), car le gestionnaire d'actifs a décidé de ne pas verser de dividende rétroactif sur les bénéfices de 2019 et entend l'investir dans des fusions-acquisitions. En supposant qu'il dépense 1 milliard d'euros pour atteindre son objectif, le broker calcule qu'elle augmentera de 7 à 8 % son bénéfice par action (et son cash-flow) et, étant donné le bon bilan d'Amundi dans ce domaine, une acquisition devrait constituer un catalyseur positif pour les actions.