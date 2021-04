AMUNDI : UBS revalorise

UBS a relevé son objectif de cours de 79 euros à 82 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur Amundi dans le cadre d'une étude sur les gestionnaires d'actifs. Le bureau d'études a rehaussé ses estimations de bénéfice par action de 6%/7% pour 2022 et 2023 en raison principalement du rachat de Lyxor. Hors cette acquisition, elles ont été relevées de 1%/2%.



Le broker est positif sur les perspectives du secteur car il s'attend à ce que la volatilité des marchés d'actions diminue tout au long de 2021, ce qui constitue une toile de fond positive pour les flux en provenance des particuliers étant donné les niveaux élevés de capitaux dans les fonds monétaires et les dépôts des ménages.