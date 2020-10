AMUNDI : soutenu par un broker

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amundi gagne 0,80% à 63,25 euros, le gestionnaire d’actifs bénéficiant du relèvement de l’opinion de Credit Suisse de Neutre à Surperformance. L’objectif de cours est relevé de 65 euros à 70 euros. Le bureau d’études apprécie le partenariat avec la Chine, de possible opérations de fusions & acquisitions et la résilience de la plate-forme.Il estime qu'Amundi disposera d'environ 1 milliard d'euros d'excédent de capital d'ici fin 2020, aidé par le non-paiement de tout dividende pour l'année 2019, qu'il pourrait utiliser pour des opérations de croissance externe. Le spécialiste rappelle le bon bilan du groupe dans ce domaine, citant Pioneer et Sabadell. Credit Suisse considère comme hautement probable une opération de fusions & acquisitions ou une distribution aux actionnaires au cours des 12 à 24 prochains mois.Le broker ajoute qu'a long terme, le partenariat avec la Banque de Chine pourrait se traduire par 2,5 % de croissance supplémentaire des bénéfices par an et ajouter 9 euros à la valeur de l'action. Cette hypothèse est prise en compte dans le scénario optimiste dans lequel Amundi est valorisé 79 euros.S'agissant des inquiétudes à propos des accords de distribution, Credit Suisse les considère comme exagérées. Selon lui, le nouvel accord de distribution avec Société Générale a un impact négatif de seulement 2% sur les profits.Enfin, Amundi s'échange 12,17 fois les profits attendus en 2021, ce qui représente une décote par rapport à la moyenne du secteur en Europe.