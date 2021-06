Achat de Lyxor : Société Générale signe en avance le contrat cadre avec Amundi

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMUNDI 1.56% 75.05 10.63% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE -0.09% 26.37 55.09%

Amundi et Société Générale ont signé, en avance sur le calendrier initialement envisagé, le contrat cadre en vue de l'acquisition de Lyxor par le premier. L'entrée en négociation exclusive avait été annoncée le 7 avril dernier.Les encours gérés par Lyxor Asset Management totalisent environ 140 milliards d'euros à fin décembre 2020, dont 124 milliards d'euros au titre du périmètre de l'opération considérée. La filiale de la Société Générale est le troisième acteur en Europe sur le marché des ETF, dont il possède 7,4% des parts, avec 77 milliards d'encours. La gestion passive a actuellement le vent en poupe. Lyxor dispose par ailleurs d'expertises en gestion active (47 milliards d'euros), en particulier en gestion alternative.Amundi devient ainsi le numéro 2 de la gestion des ETF en Europe, avec 14% du marché. " La taille est importante étant donné la faible marge de frais et la concurrence intense ", explique Bank of America à propos de ces produits. BlackRock est le numéro un et DWS est relégué à la troisième place.De son côté, Société Générale finalise ainsi son programme de recentrage lancé en 2018 et renforce ses fonds propres durs (CET1) d'environ 18 points de base. La banque atteindrait ainsi son objectif de renforcement de ses fonds propres de 80 à 90 points de base grâce à son programme de recentrage.La finalisation de cette transaction est attendue en fin d'année 2021, sous réserve d'obtention préalable des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes.