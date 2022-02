Amundi : BNY Mellon choisit ALTO* Investment Compliance d'Amundi Technology pour accompagner son activité Global Securities Services and Digital Operations

BNY Mellon choisit ALTO* Investment Compliance d'Amundi Technology pour accompagner son activité Global Securities Services and Digital Operations Paris, France,3 février 2022par Amundi

BNY Mellon et Amundi annoncent que BNY Mellon a choisi Amundi Technology et la plateforme ALTO* pour assurer les contrôles dépositaires et le suivi de la conformité pour ses activités de dépositaire et d'administration de fonds. La solution sera déployée à l'ensemble des opérations de BNY Mellon au niveau mondial.

ALTO* Investment Compliance est une composante de l'offre ALTO* Asset Servicing dédiée aux dépositaires et aux administrateurs, dans le cadre global d'ALTO* Investment. Il s'agit d'une solution open-source, puissante et flexible, basée sur la technologie du cloud privé et couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur du contrôle dépositaire, notamment :

Des interfaces flexibles de codage des règles d'investissement (contraintes réglementaires, prospectus ou spécifiques au client),

Une gestion interactive des infractions d'investissement,

Un tableau de bord à 360° et production des rapports de conformité.

La solution proposée par Amundi Technology s'appuie sur les principaux composants de la plateforme ALTO* pour répondre aux besoins de l'ensemble de la chaîne de valeur Front to Back des gestionnaires et des administrateurs d'actifs, bénéficiant des dernières innovations et d'une attention constante à la qualité des services proposés.

Guillaume Lesage, Chief Operating Officer d'Amundi, « Nous sommes ravis de déployer la solution ALTO* Investment Compliance auprès de BNY Mellon. La solution bénéficie des nouveaux développements de la plateforme ALTO* pour apporter une proposition de valeur innovante et flexible au sein de l'infrastructure globale d'Asset Servicing & Digital de BNY Mellon. Cet accord renforce notre alliance transatlantique avec BNY Mellon visant à offrir ensemble de nouvelles solutions technologiques Front to Back performantes et agilespour le secteur. »

Roman Regelman, CEO of Asset Servicing and Head of Digital at BNY Mellon, « Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'étendre notre alliance stratégique avec Amundi afin d'offrir les meilleures solutions à nos clients. Cet accord marque une étape supplémentaire dans la stratégie digitale mondiale de BNY Mellon, qui vise à concevoir des solutions axées sur les clients avec les meilleurs partenaires. L'intégration renforcée avec Amundi Technology et la plateforme ALTO* contribuera à améliorer notre service tout au long du cycle de l'investissement avec une efficacité opérationnelle Front to Back encore plus robuste. »

A propos de BNY Mellon BNY Mellon est une société internationale d'investissements qui s'engage à aider ses clients à gérer et à servir leurs actifs financiers tout au long du processus d'investissement. Qu'il s'agisse de fournir des services financiers aux institutions, entreprises ou investisseurs individuels, BNY Mellon propose une offre éclairée d'investissement et de gestion de patrimoine et de services liés aux investissements dans 35 pays. Au 31 décembre 2021, BNY Mellon avait $46.700 milliards d'actifs sous conservation et/ou administration, et $2.400 milliards d'encours. BNY Mellon peut agir comme interlocuteur unique pour les clients souhaitant créer, négocier, détenir, gérer, assurer le service, distribuer ou restructurer des investissements. BNY Mellon est la marque commerciale de The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE : BK). Des informations complémentaires sont disponibles sur www.bnymellon.com. Suivez-nous sur Twitter @BNYMellon ou visitez notre salle de presse sur www.bnymellon.com/newsroom pour les dernières nouvelles de la société.