Amundi : Bank of America réduit légèrement sa valorisation

Bank of America a confirmé sa recommandation d’Achat et réduit son objectif de cours de 91 euros à 88 euros sur Amundi. Le bureau d’études prévoit un bénéfice net de 289 millions d’euros et un profit opérationnel de 383 millions d’euros au troisième trimestre grâce à sa collecte de 11 milliards d’euros et à un effet de marché positif. Il anticipe un coefficient d'exploitation de 50,8 % pour le trimestre, contre 45,7 % au trimestre précédent car les commissions de performance élevées ne devraient pas être récurrentes ce trimestre.