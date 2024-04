AMUNDI : Barclays remonte légèrement sa cible

Tout en maintenant sa recommandation 'pondérer en ligne' sur Amundi, Barclays remonte légèrement son objectif de cours de 70 à 72 euros, augmentant ses prévisions d'environ 5% pour 2024, mais moins celles pour les BPA futurs.



'Les résultats d'Amundi au premier trimestre se sont révélés plus solides que prévu en termes d'actifs sous gestion, de flux et de résultat net', souligne le broker après la publication de la semaine passée.



Barclays note aussi que la croissance des bénéfices du groupe de gestion d'actifs découlant de cette surperformance est encore augmentée de la finalisation de l'acquisition d'Alpha avec un trimestre d'avance, le 2 avril.



