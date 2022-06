Amundi : CPR AM lance CPR Invest – Blue Economy, un fonds de gestion thématique sur l'économie des océans

cpram Actions thématiques CPR AM lance CPR Invest - Blue Economy, un fonds de gestion thématique sur l'économie des océans 14 juin 2022par Amundi

CPR AM lance CPR Invest - Blue Economy [1], un fonds thématique d'actions internationales, en gestion active[2], qui investit dans l'écosystème économique marin. Ce fonds vise à bénéficier des perspectives de croissance qu'offre l'économie liée aux océans, en sélectionnant des entreprises qui s'inscrivent dans une approche de préservation ou d'exploitation durable des ressources marines.

Le fonds est géré par Alexandre Cornu, gérant de portefeuilles Actions Thématiques, et Alexandre Blein, responsable des solutions environnementales au sein de l'équipe Actions Thématiques de CPR AM.

L'économie des océans : un vivier d'opportunités à investir et de ressources à préserver

Les activités liées aux océans présentent d'importantes perspectives de croissance, d'où la pertinence de cette thématique d'investissement. Cet écosystème économique et les opportunités qu'il offre sont susceptibles de représenter 5% du PIB mondial en 2030[3], mais les ressources vitales qu'il procure sont menacées par le réchauffement climatique et la perte de biodiversité marine.

Parce qu'il est toujours plus chaud, acide et salé, l'océan perd de sa capacité à absorber du CO2. Cet allié décisif face au réchauffement climatique, confronté à la pollution des eaux, aux quantités alarmantes de plastique qui s'y déversent et à la fonte des glaciers, a été identifié par les Nations Unies comme un enjeu environnemental prioritaire.

Le développement d'une « économie bleue » qui n'épuise pas ses ressources requiert la mise en place de pratiques d'exploitation durables et de solutions environnementales innovantes, soutenues par une approche d'investissement responsable renforcée.

Sélectivité dans la définition de l'univers d'investissement

La concentration de l'univers, gage de sa pureté thématique et de sa durabilité, est la première étape de la démarche d'investissement responsable que poursuit l'équipe de gestion. Les valeurs qui le composent (environ 200 à la date du lancement, l'univers pouvant évoluer au cours du temps) sont réparties en deux segments :

Les entreprises liées à l'économie des océans : aquaculture, pêche, transports maritimes, infrastructures, énergies renouvelables, tourisme, santé…

aquaculture, pêche, transports maritimes, infrastructures, énergies renouvelables, tourisme, santé… Les entreprises qui contribuent à la préservation des océans : gestion des déchets et de la qualité de l'eau, séquestration carbone…

Ne sont admises dans l'univers que les entreprises qui réalisent une part significativement élevée de leur chiffre d'affaires dans l'économie marine, ou qui démontrent une intention d'agir positivement sur l'écosystème marin.

Des filtres d'exclusion achèvent la délimitation du périmètre investissable sur la base de notations ESG (internes au groupe Amundi) et du suivi de controverses (fourni par des prestataires externes). Un filtre spécifique s'opère sur une sélection de critères ESG pertinents pour la thématique, tels que la biodiversité ou la gestion de l'eau.

Recherche d'un impact positif sur le climat dans la construction et le suivi du portefeuille

Le processus d'investissement intègre d'abord le suivi et la réduction dans le temps des émissions de gaz à effet de serre du portefeuille. Des travaux sont en cours pour ajouter un indicateur d'impact lié à la préservation de la biodiversité. Par ailleurs, l'équipe de gestion s'assure de l'amélioration continue de la note ESG moyenne du fonds par rapport à son indice de comparaison.

Enfin, le fonds bénéficie du soutien de la Fondation Maud Fontenoy, qui mène des actions d'éducation à l'environnement auprès des jeunes générations et du grand public.

CPR AM mettra à disposition à fréquences mensuelle et annuelle les rapports d'impact du fonds sur le climat et la biodiversité.

Dans la continuité du fonds CPR Invest - Hydrogen lancé fin 2021, CPR Invest - Blue Economy ajoute un fonds de solution climatique à la gamme thématique de CPR AM. Cette dernière rassemble 13 thèmes d'investissement représentant plus de 21 milliards € d'encours[4].

Vafa Ahmadi, Directeur de la gestion Actions Thématiques et membre du comité de direction de

CPR AM, commente : « De la protection des océans dépendent la disponibilité et le renouvellement de ressources cruciales pour la satisfaction des besoins humains les plus basiques, ainsi que le développement sur le long terme d'un vaste écosystème économique. Il est donc urgent d'investir dans les entreprises qui adoptent des pratiques propres à la préservation de la biodiversité marine et à la lutte contre le réchauffement climatique. Chez CPR AM, nous pensons que cette thématique ne peut être investie qu'avec une démarche responsable particulièrement exigeante, que nous avons matérialisée dans ce nouveau fonds. »

Première valeur liquidative le 30 juin 2022

