Amundi : CPR AM renforce sa gamme thématique en lançant CPR Invest – Circular Economy, un fonds qui investit dans l'économie circulaire

CPR AM Actions thématiques CPR AM renforce sa gamme thématique en lançant CPR Invest - Circular Economy, un fonds qui investit dans l'économie circulaire Paris, France,1 mars 2023par Amundi

CPR AM lance CPR Invest - Circular Economy [1], un fonds thématique d'actions internationales, en gestion active[2], qui a pour objectif de soutenir la transition d'une économie linéaire à une économie circulaire.

Il adopte une approche d'investissement multisectorielle couvrant l'ensemble de l'écosystème circulaire tout au long du cycle de vie d'un produit. Le fonds vise ainsi à accompagner l'essor nécessaire de modèles économiques plus adaptés aux problématiques environnementales telles que le réchauffement climatique, la raréfaction des ressources naturelles et la perte de biodiversité.

CPR Invest - Circular Economy est géré par Stéphane Soussan et Anne Le Borgne, au sein de l'équipe Actions Thématiques de CPR AM. Il enrichit la gamme thématique de CPR AM déjà constituée de 13 thématiques d'investissement représentant plus de 18 milliards d'euros[3].

En cohérence avec le Projet sociétal du Groupe Crédit Agricole, le lancement du fonds part du postulat que le modèle économique linéaire n'est plus durable d'un point de vue environnemental. Fondé sur le schéma Extraire - Fabriquer - Consommer - Jeter, il fait pression sur les ressources naturelles et la biodiversité et alimente une augmentation ininterrompue des émissions de gaz à effet de serre. Un consensus émerge quant à la nécessité de favoriser une circularité vertueuse basée sur le partage, la réutilisation, le désassemblage, la réparation et le recyclage des produits.

Le fonds investit ainsi dans les sociétés qui adoptent des modèles de production et/ou de consommation circulaires, ou qui offrent des solutions d'économie circulaire aux producteurs et aux consommateurs.

Les valeurs qui composent l'univers d'investissement (environ 370 à la date du lancement, l'univers pouvant évoluer au fil du temps) sont réparties en 4 segments reproduisant l'ensemble du cycle de vie d'un produit :

les ressources renouvelables (biomatériaux, produits d'isolation, chimie verte, énergies renouvelables…)

(biomatériaux, produits d'isolation, chimie verte, énergies renouvelables…) l'industrie circulaire (agriculture de précision, emballages non plastiques, mobilité électrique…)

(agriculture de précision, emballages non plastiques, mobilité électrique…) la consommation responsable (alimentation biologique et alternatives aux protéines animales, services de partage, de location et de réparation, sites de revente d'occasion…)

(alimentation biologique et alternatives aux protéines animales, services de partage, de location et de réparation, sites de revente d'occasion…) le recyclage des ressources (gestion de l'eau et des déchets)

Des filtres d'exclusion achèvent la délimitation du périmètre investissable sur la base de notations ESG (internes au groupe Amundi) et du suivi de controverses (fourni par des prestataires externes).

La gestion de CPR Invest - Circular Economy a pour contrainte de réduire l'intensité carbone et l'empreinte sur la biodiversité du portefeuille par rapport aux niveaux de l'univers d'investissement.

Vafa Ahmadi, Directeur de la gestion Actions Thématiques et membre du comité de direction de CPR AM, commente : « Le lancement du fonds s'inscrit dans une dynamique très favorable au thème de l'économie circulaire. Le « Green New Deal » européen, les taxes et quotas carbone, ou encore la limitation du plastique sont, en effet, autant d'incitations pour les entreprises à repenser leurs appareils productifs et à ce que les pratiques de consommation responsables se renforcent. Nous proposons à nos clients d'investir dans l'avènement d'un système économique plus résilient, appelé à se généraliser et proposant des opportunités de croissance sur toute la chaine de valeur d'un produit. »

Ce lancement s'inscrit dans les engagements du groupe Crédit Agricole - dont Amundi et sa filiale CPR AM font partie.

^[1] Première valeur liquidative le 14 décembre 2022 ^[2] Géré sans référence à un indice ^[3] Au 31 décembre 2022