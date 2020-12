Amundi : ENTRETIEN Marchés-Amundi joue la reprise en misant sur les cycliques

par Patrick Vignal

PARIS, 16 décembre (Reuters) - L'année 2021 devrait être globalement favorable aux actions avec un environnement plaidant pour la poursuite du rebond des valeurs cycliques, dit-on chez Amundi.

Une reprise économique accompagnant la sortie de la crise sanitaire et un soutien monétaire et budgétaire toujours présent appellent à un optimisme qu'il convient cependant de mesurer en raison de risques toujours présents, estiment les experts du numéro un européen de la gestion d'actifs.

"Nous prévoyons une reprise mondiale de plus de 5% en 2021 et une croissance des profits mondiaux qui devrait excéder 25%, avec des politiques monétaires et budgétaires coordonnées et à la manoeuvre partout dans le monde, sans doute pendant encore plusieurs années, et une épargne mondiale importante qui pourrait se libérer avec l'introduction des vaccins et la levée des mesures de confinement", dit à Reuters Eric Mijot, responsable de la stratégie marchés développés chez Amundi.

Les taux devraient demeurer durablement bas, avec cependant une légère pentification de la courbe aux Etats-Unis, et la tendance au repli du dollar devrait se confirmer, ajoute-t-il.

"En y ajoutant une remontée des anticipations d'inflation, on obtient un environnement favorable aux valeurs cycliques, avec des rythmes différents selon les pays", dit-il. "La Chine et l'Asie sont parties les premières et les Etats-Unis devraient suivre, avec un parcours un peu plus heurté pour l'Europe."

Des corrections ne sont pas à exclure mais les investisseurs les accueilleront comme des opportunités, selon lui.

Les cycliques, qui ont bondi depuis l'arrivée en novembre de bonnes nouvelles sur le front des vaccins, offrent encore un important potentiel de hausse qu'une remontée modérée de l'inflation ne ferait qu'augmenter, dit-il.

"On est plus favorable aux régions les plus cycliques, soit l'Europe, le Japon et les émergents, ces derniers bénéficiant d'un avantage supplémentaire si la baisse du dollar se confirme", ajoute le stratège de la société de gestion.

DES GAGNANTS ET DES PERDANTS DANS CHAQUE SECTEUR

La "value", autrement dit les titres décotés, devrait suivre le mouvement, prolonge Alexandre Drabowicz, directeur adjoint de la plateforme actions d'Amundi.

"Vous avez de la bonne et de la mauvaise 'value', avec des secteurs endommagés de manière pérenne et d'autres dégradés à court terme mais présentant un fort potentiel de rebond", tempère-t-il.

"Il y a aussi, au sein d'un même secteur, des gagnants et des perdants potentiels, comme dans l'aérien et même dans les banques".

"Il faut avoir à l'esprit qu'une grande partie des investisseurs sont sous-pondérés sur la 'value' en général et sur le secteur bancaire en particulier, ce qui explique en partie les flux récents, sans parler encore de rotation structurelle."

Les actions de croissance, elles, présentent des valorisations tendues mais le risque de "bulle" paraît minimal, la liquidité étant appelée à demeurer abondante, reprend Eric Mijot.

"Ce à quoi l'on assiste pour l'instant, c'est un phénomène de consolidation horizontal sur ces valeurs parallèlement au rattrapage des valeurs plus cycliques, ce qui contribue à faire monter les indices globaux", dit-il.

Alexandre Drabowicz souligne pour sa part un contexte favorable à la gestion active, qui a tiré son épingle du jeu en 2020 avec le retour de la volatilité après avoir souffert les années précédentes de la concurrence de la gestion indicielle.

La gestion active profite en outre de la généralisation de l'investissement répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ajoute-t-il.

"Il y a un autre phénomène de fond qui profite à la gestion active et qui a sans doute été accéléré par cette crise, c'est la tendance sur l'ESG, qui est train de prouver non seulement qu'elle ne coûte rien, mais aussi qu'elle rapporte", dit-il. "On l'a constaté pendant la crise avec une bonne résistance de la part des bons élèves en la matière."

LE POINT sur les perspectives de marché 2021 des gérants et analystes (édité par Blandine Hénault)