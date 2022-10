Amundi ETF est prudent sur les actions et préfère les titres de qualité

La conjugaison d’une croissance faible, d’une inflation élevée et des politiques monétaires menées actuellement par les Banques centrales conduisent Amundi ETF à adopter un positionnement défensif sur les actifs risqués. Pour les actions, le gestionnaire d’actifs estime que les investisseurs devraient faire preuve de prudence et privilégier les titres de qualité.



Dans le contexte économique actuel, sa priorité est de rechercher des émetteurs de qualité offrant un potentiel de croissance solide qui ne se reflète pas encore dans les valorisations actuelles des marchés. Pour le gestionnaire d'actifs, "les entreprises disposant de 'pricing power', de produits différenciants, de brevets etc., seront en mesure de répercuter sur leurs clients la hausse de leurs coûts de production et résisteront mieux à la décélération de la croissance économique".



" Au niveau géographique, les Etats-Unis devraient continuer à mieux performer que l'Europe qui est la zone la plus menacée par les risques de stagflation et les tensions géopolitiques ", précise Amundi ETF.