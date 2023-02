Amundi: Exercice 2022 08/02/2023 | 07:02 Envoyer par e-mail :

Un résultat net1,2 de 1,2 Md€ et une collecte nette positive de +7 Md€ 2022 Une collecte positive de +7 Md€, en particulier sur les segments et expertises les mieux margés, dans un marché européen de la gestion d’actifs en forte décollecte3



R etail (hors JV) : +10 Md€

(hors JV) : Actifs MLT (hors JV) : +8 Md€ Un résultat net ajusté1,2 de 1,2 Md€, stable par rapport à 2021 hors niveau exceptionnel de commissions de surperformance Commissions nettes de gestion en progression de +7,6% / 2021, stables à périmètre constant 4

Charges d’exploitation 2 en baisse / 2021 à périmètre constant 4

en baisse / 2021 à périmètre constant Coefficient d’exploitation 53,3%2 T4 2022 Une collecte nette de +15 Md€



Un résultat net ajusté1,2 de 303 M€, en hausse de +7,5% T4 / T3 Résistance des commissions de gestion et très bon niveau de commissions de surperformance

Bonne maîtrise des coûts, coefficient d’exploitation2 à 52,1% Lyxor Intégration complète de Lyxor réalisée en moins de 9 mois



Premières synergies de coûts et de revenus plus rapides que prévu Structure financière

& dividende Ratio CET15 à 19,1%, largement supérieur aux exigences réglementaires



Dividende proposé à l’AG identique à 2021 : 4,10 € par action Paris, le 8 février 2023 Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 7 février 2023 sous la présidence d’Yves Perrier, et a arrêté les comptes de l’exercice et du quatrième trimestre 2022. Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré :

« Amundi a réalisé de bonnes performances en 2022.

Notre résultat net1 s’élève à 1,2md€ et notre collecte termine l’année en territoire largement positif, à l’inverse du marché de la gestion d’actifs en Europe.

Ces résultats sont liés à la qualité de nos gestions, à l’adaptation de notre offre, mais aussi à la capacité d’abaisser notre base de coûts dans un contexte de marché défavorable.

En 2022, Amundi a également poursuivi son développement conformément aux axes de son plan « Ambitions 2025 », notamment en actifs réels, gestion passive, dans les services et la technologie, ou en Asie.

Enfin, l’intégration de Lyxor a été réalisée en moins de neuf mois. Elle offre désormais à Amundi une plateforme de leader européen en ETF pleinement opérationnelle, et délivre d’ores et déjà ses premières synergies de coûts et de revenus.

Notre agilité, nos moteurs de développement, notre diversification, notre haut niveau de rentabilité et notre solidité financière nous permettent d’être confiants dans la capacité de création de valeur d’Amundi.

Nous proposons à nos actionnaires un dividende stable par rapport à celui versé au titre de l’exercice 2021. » Les faits marquants de 2022 Amundi réalise de bonnes performances dans un contexte de marché défavorable : La collecte est positive sur l’année de +7 Md€ : l’activité est restée à un bon niveau, avec un mix favorable pour les marges, puisque le segment Retail (hors JV) a collecté + 10 Md€ et l es Actifs MLT (hors JV) + 8 Md€ .

l’activité est restée à un bon niveau, avec un mix favorable pour les marges, puisque le segment et . Le résultat net ajusté 6 , 7 s’élève à 1,2 Md€ : la rentabilité s’est maintenue à un haut niveau, après une année 2021 marquée par un niveau exceptionnel de commissions de surperformance ; le résultat 2022 est quasi stable par rapport à 2021 une fois normalisé ce niveau exceptionnel.

la rentabilité s’est maintenue à un haut niveau, après une année 2021 marquée par un niveau exceptionnel de commissions de surperformance ; le résultat 2022 est quasi stable par rapport à 2021 une fois normalisé ce niveau exceptionnel. Cette performance est réalisée dans des marchés volatils et baissiers : les actions 8 se sont inscrits en baisse de - 13% sur l’année, et les marchés de taux-crédit 9 de -17%.

: En conséquence, le marché des fonds ouverts en Europe a fini l’année en forte décollecte nette, pénalisé par une remontée de l’aversion au risque de la part des investisseurs : -57 Md€, dont -130 Md€ sur les actifs MLT et +73 Md€ sur les produits de trésorerie. Amundi s’adapte avec agilité : L es gestions ont dégagé de bonnes performances sur l’année 2022 , dans nombre de classes d’actifs : 72% 10 des fonds ouverts du groupe dégagent une performance sur un an dans le premier ou deuxième quartile de leur catégorie selon Morningstar 11 , notamment sur les stratégies actions (global, US, euro, volatilité) et sur celles investies sur les marchés émergents ; cela reflète la bonne anticipation des mouvements des marchés par les équipes de gestion, tels que le changement de régime d’inflation ou le retour des obligations, mais aussi une adaptation des portefeuilles au nouvel environnement ;

ont dégagé de , dans nombre de classes d’actifs : 72% des fonds ouverts du groupe dégagent une performance sur un an dans le premier ou deuxième quartile de leur catégorie selon Morningstar , notamment sur les stratégies actions (global, US, euro, volatilité) et sur celles investies sur les marchés émergents ; cela reflète la bonne anticipation des mouvements des marchés par les équipes de gestion, tels que le changement de régime d’inflation ou le retour des obligations, mais aussi une adaptation des portefeuilles au nouvel environnement ; L’offre produits a également été adaptée : le premier semestre a enregistré une collecte de +3 Md€ en gestion active en actions, en particulier sur les produits thématiques, alors qu’au second semestre les lancements de stratégies dites de Buy & Watch obligataires ont collecté +2 Md€ dans les réseaux internationaux et en Distribution Tiers ; l’adaptation de l’offre de produits structurés au nouveau contexte de marché (hausse des taux et recherche de protection) a également permis de placer +2,7 Md€, surtout dans les réseaux partenaires, grâce à des nouveaux produits (de type EMTN ou fonds à formule) ;

le premier semestre a enregistré une collecte de +3 Md€ en gestion active en actions, en particulier sur les produits thématiques, alors qu’au second semestre les lancements de stratégies dites de Buy & Watch obligataires ont collecté +2 Md€ dans les réseaux internationaux et en Distribution Tiers ; l’adaptation de l’offre de produits structurés au nouveau contexte de marché (hausse des taux et recherche de protection) a également permis de placer +2,7 Md€, surtout dans les réseaux partenaires, grâce à des nouveaux produits (de type EMTN ou fonds à formule) ; Enfin, la base de coûts a été abaissée, de façon continue tout au long de l’année, illustrée par une baisse chaque trimestre des charges d’exploitation ajustées : de 429 M€ au quatrième trimestre 2021 en incluant Lyxor à 412 M€ au quatrième trimestre 2022. Amundi poursuit son développement selon les axes du Plan Ambitions 2025 : L e renforcement du leadership d’Amundi en gestion d’actifs s’est traduit en 2022 par les bonnes performances des moteurs de croissance identifiés : les encours en Actifs réels atteignent 67 Md€ à fin 2022 (+8% par rapport à fin 2021 et un doublement par rapport à 2016), avec notamment une collecte de +4,1 Md€ en 2022 (dont +2 Md€ en immobilier, +1,5 Md€ en private equity), et des investissements de 1,6 Md€ en dette privée, notamment dans le cadre du Plan de Relance en France. Avec une collecte de +13,8 Md€ (bénéficiant entre autre du gain de plusieurs gros mandats indiciels), la gestion passive commence à bénéficier des synergies commerciales avec Lyxor, et de la mise en place de la plateforme irlandaise ICAV ; celle-ci permet de développer des produits en actions américaines et mondiales et donc d’accélérer encore ce développement. Quant à l’Asie , les encours totaux ont atteint 378 Md€ à fin 2022, grâce à une collecte élevée hors de Chine : +26 Md€, dont +18 Md€ en Inde, +4,6 Md€ au Japon et +1,6 Md€ en Corée.

s’est traduit en 2022 par les bonnes performances des moteurs de croissance identifiés : les encours en atteignent 67 Md€ à fin 2022 (+8% par rapport à fin 2021 et un doublement par rapport à 2016), avec notamment une collecte de +4,1 Md€ en 2022 (dont +2 Md€ en immobilier, +1,5 Md€ en private equity), et des investissements de 1,6 Md€ en dette privée, notamment dans le cadre du Plan de Relance en France. Avec une collecte de +13,8 Md€ (bénéficiant entre autre du gain de plusieurs gros mandats indiciels), la commence à bénéficier des synergies commerciales avec Lyxor, et de la mise en place de la plateforme irlandaise ICAV ; celle-ci permet de développer des produits en actions américaines et mondiales et donc d’accélérer encore ce développement. Quant à , les encours totaux ont atteint 378 Md€ à fin 2022, grâce à une collecte élevée hors de Chine : +26 Md€, dont +18 Md€ en Inde, +4,6 Md€ au Japon et +1,6 Md€ en Corée. S’agissant des offres d’ I nvestissement responsable , elles ont collecté +9 Md€ 12 en 2022, portant les encours à 800 Md€ 13 ; l’adaptation des gammes se poursuit, avec, en gestion active, le lancement de fonds s’inscrivant sur une trajectoire Net Ze ro dans quatre classes d’actifs 14 , conformément à l’objectif du Plan Ambitions ESG 2025 de lancer une gamme Ambition Net Zero couvrant toutes les grandes stratégies. E n gestion passive , la part dans la gamme ETF des fonds répliquant des indices ESG est passée de 22% de la gamme totale fin 2021 à 27% fin 2022, en ligne avec l’objectif d’atteindre 40% en 2025.

, elles ont collecté +9 Md€ en 2022, portant les encours à 800 Md€ ; l’adaptation des gammes se poursuit, avec, en gestion active, le dans quatre classes d’actifs , conformément à l’objectif du Plan Ambitions ESG 2025 de lancer une gamme Ambition Net Zero couvrant toutes les grandes stratégies. , la part dans la gamme ETF des fonds répliquant des indices ESG est passée de 22% de la gamme totale fin 2021 à 27% fin 2022, en ligne avec l’objectif d’atteindre 40% en 2025. La position de fournisseur de premier plan de technologie et de services sur toute la chaine de valeur de l’épargne s’appuie notamment sur le développement d’Amundi Technology, qui a vu ses revenus progresser de +35% en 2022 par rapport à l’année précédente, grâce à l’acquisition de 8 nouveaux clients (47 à la fin 2022). La gamme Alto s’est par ailleurs enrichie, avec le lancement d’Alto Sustainability, qui offre aux clients externes des fonctionnalités avancées d’analyse des portefeuilles sur des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance, en intégrant les données de 25 fournisseurs potentiels, selon la sélection de chaque client. Pour compléter l’offre de services d’Amundi à ses clients réseaux partenaires et distributeurs tiers dans l’organisation de leur architecture ouverte, Fund Channel, la plateforme de distribution de fonds d’Amundi, a poursuivi son développement pour atteindre 381 Md€ sous distribution avec +62 Md€ de nouveaux actifs, à travers de nouveaux clients significatifs comme ABN Amro Private Banking ; de son côté la plateforme de subadvisory Fund Channel Investment Partners, lancée fin 2021, compte désormais une gamme de 13 fonds de gestionnaires d’actifs tiers, pour +1,3 Md€ collectés. Enfin l’acquisition de Lyxor, réalisée en 2021, commence déjà parfaitement à répondre à l’objectif d’Amundi de réaliser des opérations de croissance externe créatrices de valeur. Achevée en 2022, son intégration a été effectuée en moins de neuf mois, permettant de réaliser les premières synergies plus rapidement que prévu : un tiers des synergies de coûts, soit environ 20 M€ sur l’année, et un quart environ des synergies de revenus ont été dégagées. La plateforme intégrée est désormais opérationnelle. Pour rappel, cette acquisition confère à Amundi la place de leader européen des ETF et a complété son offre de gestion active, en particulier dans le domaine des actifs alternatifs liquides. Exercice 2022 Rentabilité élevée : résultat net ajusté15 1,2 Md€

Bon niveau d’activité, avec un mix favorable Un bon niveau d’activité en 2022 Les encours gérés par Amundi au 31 décembre 2022 atteignent 1 904 Md€, en baisse de -7,7%, du fait de l’effet marché négatif (-167 Md€), et malgré une collecte nette positive de +7,0 Md€ sur l’année. Cette collecte nette se décompose en +7,8 Md€ en Actifs Moyen Long Terme (MLT) hors joint ventures (JV), +14,0 Md€ pour les JV, et une décollecte nette de -14,9 Md€ en produits de trésorerie. En 2022 , par segment de clientèle, le Retail a collecté +9,9 Md€, les JV +14,0 Md€ et les Institutionnels -17,0 Md€. Pour la clientèle Retail, la collecte s’est faite essentiellement en Actifs MLT, +7,9 Md€, portée par tous les segments hors Amundi BOC WM : Les Réseaux France ont collecté + 1,4 Md€ en Actifs MLT , mais ont connu des sorties en produits de trésorerie (-1,0 Md€), en particulier dans les réseaux du groupe Société Générale ; la collecte en Actifs MLT a surtout porté au second semestre sur les produits structurés, mais également les actifs réels et la gestion indicielle ;

ont collecté + , mais ont connu des sorties en produits de trésorerie (-1,0 Md€), en particulier dans les réseaux du groupe Société Générale ; la collecte en Actifs MLT a surtout porté au second semestre sur les produits structurés, mais également les actifs réels et la gestion indicielle ; La collecte des Réseaux internationaux en Actifs MLT atteint +3,9 Md€ ;

en Actifs MLT atteint ; Amundi BOC WM en Chine a enregistré une décollecte de -3,9 Md€, liée à des échéances de fonds lancés en 2021 et au contexte local ;

en Chine a enregistré une décollecte de -3,9 Md€, liée à des échéances de fonds lancés en 2021 et au contexte local ; La Distribution Tiers a connu une année contrastée, avec une très forte collecte en Actifs MLT au premier semestre (+13,8 Md€), puis un mouvement de réduction du risque dans les portefeuilles des clients au second semestre, notamment en gestion passive, qui se traduit sur l’ensemble de l’année en une collecte de +9,4 Md€, dont +6,5 Md€ en Actifs MLT. Les clients institutionnels ont collecté en Actifs MLT +5,7 Md€ hors Assureurs CA & SG, grâce au gain de plusieurs gros mandats, notamment en gestion indicielle et diversifiée. La décollecte des Assureurs CA & SG ( -5,8 Md€) reflète les retraits des clients particuliers en assurance vie traditionnelle (fonds euros). Les produits de trésorerie quant à eux ont enregistré des sorties (-16,9 Md€), venant surtout de la clientèle des entreprises sur les 9 premiers mois de 2022. La collecte des JV est restée élevée en 2022, à +14,0 Md€, malgré la poursuite de la décollecte sur le Channel business16 (-5,3 Md€, après -18,4 Md€ en 2021) et un contexte économique défavorable en Chine. La JV en Inde SBI MF en revanche a continué à gagner des parts de marché pour atteindre 17,7% du marché des fonds ouverts à fin décembre 2022, et a collecté +18,0 Md€ sur l’ensemble de l’année. La collecte en Actifs MLT hors JV, Amundi BOC WM et les Assureurs CA & SG atteint +17,5 Md€, dont +14,5 Md€ en gestion passive et +3,0 Md€ en gestion active, produits structurés et actifs réels/alternatifs. Par expertises, ces chiffres reflètent les tendances suivantes : La collecte en Gestion active a été portée par les Actions , surtout au premier semestre, et au second semestre par les Obligations .

a été portée par les , surtout au premier semestre, et au second semestre par les . Les expertises en Actifs réels ont poursuivi leur développement, compensée cependant par la décollecte en Alternatifs liée aux sorties sur quelques gros mandats ;

ont poursuivi leur développement, compensée cependant par la liée aux sorties sur quelques gros mandats ; Les Produits structurés ont quant à eux connu une année contrastée, les sorties du premier semestre liées aux conditions de marché étant pratiquement intégralement compensées par la bonne dynamique de ces produits dans les réseaux France et International au second semestre.

ont quant à eux connu une année contrastée, les sorties du premier semestre liées aux conditions de marché étant pratiquement intégralement compensées par la bonne dynamique de ces produits dans les réseaux France et International au second semestre. Enfin la collecte en gestion passive a été obtenue notamment grâce à quelques gros mandats indiciels en Institutionnels et une très bonne collecte au premier semestre en Distributeurs Tiers. Au total, la collecte 2022 présente donc un mix favorable pour les marges, puisque le Retail et les Actifs MLT connaissent les meilleures performances. Un haut niveau de résultat net en 2022 Données ajustées17 En 2022 le résultat net ajusté17 atteint 1 178 M€, en baisse de -10,5% par rapport au résultat net ajusté publié en 2021, et de -13% par rapport au résultat net ajusté à périmètre constant18, donc en intégrant Lyxor dès 2021. Cette baisse s’explique pour l’essentiel par le niveau exceptionnel des commissions de performance en 2021 : 427 M€, contre 171 M€, un niveau plus normal, en 2022. En « normalisant » le niveau des commissions de surperformance de 2021 à la moyenne 2017-2020, le résultat net ajusté 2022 est quasiment stable par rapport à 2021, et en très légère baisse à périmètre constant18. Ce bon niveau de résultat dans des marchés volatils et baissiers résulte de plusieurs facteurs. Les revenus nets17 s’établissent à 3 137 M€. Les commissions nettes de gestion se sont maintenues à un haut niveau : 2 965 M€, en hausse de +7,6% par rapport à 2021 publié, et stables à périmètre constant 18 , grâce à l’amélioration du mix d’activité (Retail, Actifs MLT) déjà mentionnée ; cela a permis de compenser la baisse des encours lié à l’effet marché par une légère amélioration de la marge sur encours moyens, à 17,8 points de base en 2022 contre 17,5 en 2021 à périmètre constant 18 ;

: 2 965 M€, en hausse de +7,6% par rapport à 2021 publié, et stables à périmètre constant , grâce à l’amélioration du mix d’activité (Retail, Actifs MLT) déjà mentionnée ; cela a permis de compenser la baisse des encours lié à l’effet marché par une légère amélioration de la marge sur encours moyens, à 17,8 points de base en 2022 contre 17,5 en 2021 à périmètre constant ; Les revenus d’ Amundi Technology sont en forte croissance (+35% par rapport à 2021), à 48 M€ ;

sont en forte croissance (+35% par rapport à 2021), à 48 M€ ; Les commissions de surperformance (171 M€) se sont normalisées sur l’ensemble de 2022 par rapport à 2021, comme cela avait été anticipé à l’époque, tout en restant à un bon niveau compte tenu du contexte de marchés baissiers, grâce à l’adaptation réussie des stratégies de gestion. A noter que la baisse des revenus ajustés à périmètre constant18 (-8,2%) s’explique quasi intégralement par la baisse des commissions de performance entre les deux exercices sur le périmètre combiné. Les charges d’exploitation17 restent très bien maîtrisées, à 1 671 M€, en hausse de +8,9% par rapport à 2021, mais en baisse de -1,1% à périmètre constant18. Les investissements et l’effet change défavorable ont été absorbés par les gains de productivité et les premières synergies dégagées par l’intégration de Lyxor, qui ont atteint environ 20 M€ sur l’année 2022. La réalisation de synergies est en avance par rapport à l’objectif initial, qui comprenait un montant minimal en 2022, une accélération en 2023 et une pleine réalisation en 2024 (60 M€ en année pleine). Cette maîtrise des charges permet de contenir le coefficient d’exploitation17 à 53,3%. Pour rappel, en 2021 le coefficient d’exploitation17 était de 49,4% à périmètre constant, donc en intégrant Lyxor dès 2021, dans un contexte de marché beaucoup plus favorable et grâce à un niveau exceptionnel de commissions de surperformance, et de 52,5% hors cet effet exceptionnel. Le Résultat brut d’exploitation17 (RBE) ressort donc à 1 466 M€, en baisse de -12,2% par rapport à 2021 publié, et de -15,1% à périmètre constant18. Le résultat des sociétés mises en équivalence, qui reflète la quote-part d’Amundi dans le résultat net des JV en Inde, Chine (ABC-CA), Corée du Sud et Maroc, est en progression de +4,6% à 88 M€. Données comptables Le résultat net comptable part du groupe s’élève à 1 074 M€ et intègre les coûts liés à l’intégration de Lyxor en année pleine ( -46 M€ après impôts en 2022), l’amortissement d’un actif intangible (contrats clients) également lié à l’acquisition de Lyxor (-10 M€ après impôts, qui n’a commencé qu’en 2022), l’amortissement des contrats de distribution (stable par rapport à 2021, à 49 M€ après impôts). Le Bénéfice net par Action comptable atteint 5,28 €. 4e trimestre 2022 Une collecte nette de 15 Md€

Un résultat net19 ajusté20 de 303 M€ (+7,5% vs T3 2022) Une collecte positive malgré la persistance de l’aversion au risque des clients La collecte totale atteint +15,0 Md€, tirée par les produits de trésorerie (+20,8 Md€), les Actifs MLT (hors JV) sont à l’équilibre (+0,4 Md€). La forte collecte en produits de trésorerie s’explique principalement par le segment des entreprises, grâce au regain d’attractivité lié au retour à des taux courts positifs. En Retail, les réseaux France et Internationaux (hors Amundi BOC WM) enregistrent un bon trimestre en actifs MLT, à +2,6 Md€ , notamment sur les produits structurés (France, Espagne), les actifs réels et la gestion indicielle (France) et enfin les fonds obligataires Buy & Watch (Italie). Les Distributeurs Tiers sont quasiment à l’équilibre, leurs clients ayant procédé à des arbitrages de baisse du risque qui ont profité aux produits de trésorerie au détriment des actifs MLT. Enfin Amundi BOC WM a enregistré une décollecte au quatrième trimestre (-2,4 Md€). Dans le segment Institutionnels, la collecte en produits de trésorerie atteint +17,2 Md€, tirée par les entreprises, et celle en Actifs MLT +7,9 Md€ hors assureurs CA&SG, en particulier en gestion indicielle et diversifiée ; les Assureurs CA&SG ont connu des sorties (-4,9 Md€) du fait des retraits en assurance vie traditionnelle. Les JV sont en décollecte de -6,2 Md€, du fait des sorties en Chine (ABC -CA) : -6,7 Md€, dont -1,7 Md€ sur le Channel business. Dans les autres JV, la collecte est toujours positive en Inde (+2,5 Md€), mais la Corée du Sud (JV avec NH group) a enregistré des sorties en produits de trésorerie et affiche une décollecte nette. Rentabilité au quatrième trimestre en croissance Données ajustées20 Au quatrième trimestre 2022, le résultat net ajusté d’Amundi (303 M€) est en croissance de +7,5% par rapport au troisième trimestre 2022. Cette croissance a été obtenue grâce à la progression des revenus nets et au maintien d’une bonne efficacité opérationnelle. Les revenus nets20 sont en progression de +4,2% par rapport au troisième trimestre 2022 : Les commissions nettes de gestion s’inscrivent en baisse modérée de -3,6% à 720 M€ ;

s’inscrivent en baisse modérée de -3,6% à 720 M€ ; Les commissions de surperformance progressent fortement, à 63 M€ contre 13 M€ au troisième trimestre 2022, bénéficiant de la saisonnalité des dates anniversaires de fonds auxquelles sont calculées les commissions de surperformance (plus forte concentration au quatrième trimestre) et de la bonne performance des gestions Amundi sur une large gamme de stratégies en 2022 ;

à 63 M€ contre 13 M€ au troisième trimestre 2022, bénéficiant de la saisonnalité des dates anniversaires de fonds auxquelles sont calculées les commissions de surperformance (plus forte concentration au quatrième trimestre) et de la bonne performance des gestions Amundi sur une large gamme de stratégies en 2022 ; Enfin les revenus d’Amundi Technology progressent de +22% par rapport au troisième trimestre 2022, à 15 M€. Les charges d’exploitation20 sont en baisse de -0,7% par rapport au troisième trimestre, à 412 M€, troisième trimestre de baisse depuis l’acquisition de Lyxor, notamment grâce à la réalisation des synergies de coûts liées à l’intégration et à l’ajustement des charges au contexte de marché. Conséquence de l’effet de ciseaux positif entre les deux trimestres, le coefficient d’exploitation s’améliore de 2.6 points de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2022, à 52.1%. Cette amélioration est donc largement tirée par le bon niveau de commissions de surperformance et aux synergies Lyxor au quatrième trimestre. Le résultat brut d’exploitation21 progresse de +10,2% par rapport au troisième trimestre. La quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence (JV) s’élève à 24 M€ au quatrième trimestre 2022, en progression de +3,8% par rapport au troisième. Données comptables

Le résultat net comptable part du groupe s’élève à 286 M€ et intègre les coûts liés à l’intégration de Lyxor ( -2 M€ après impôts au T4 2022), l’amortissement de l’actif intangible (contrats clients) lié à Lyxor ( -2,5 M€ après impôts) ainsi que l’amortissement habituel des contrats de distribution (-12,2 M€ après impôts). Une structure financière solide et un dividende identique à 2021 La structure financière demeure solide. A fin 2022 les fonds propres tangibles22 ressortent à 3,9 Md€, à comparer à 3,5 Md€ fin 2021. Le ratio CET123 est de 19,1%, largement supérieur aux exigences réglementaires et en progression par rapport à fin 2021 (16,1%), qui intégrait déjà Lyxor au bilan et dans les calculs de solvabilité. Pour mémoire, l’agence de notation Fitch a renouvelé en mai 2022 la note A+ avec perspective stable, la meilleure du secteur. Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale, qui se tiendra le 12 mai 2023, un dividende de 4,10 euros par action, en numéraire, stable par rapport au dividende versé au titre de l’exercice 2021. Ce dividende correspond à un taux de distribution de 75% du résultat net part du Groupe24, et à un rendement de 6.6% sur la base du cours de l’action au 6 février 2023 (clôture à 62,45 €). Ce dividende sera détaché le lundi 22 mai 2023 et mis en paiement à compter du mercredi 24 mai 2023. Depuis la cotation, le TSR25 (retour total pour l’actionnaire) s’élève à 81%. *** Calendrier de communication financière Publication des résultats du T1 2023 : 28 avril 2023

Assemblée générale exercice 2022 : 12 mai 2023

Publication des résultats du S1 2023 : 28 juillet 2023

Publication des résultats des 9M 2023 : 27 octobre 2023 Calendrier du dividende Détachement : lundi 22 mai 2023

Mise en paiement : à compter du mercredi 24 mai 2023. *** ANNEXES



Compte de résultat annuel En M€ 2022 2021 Δ 2022



/ 2021 publié Δ 2022



/2021 combiné Revenus nets ajustés26 3 137 3 204 -2,1% -8,2% Revenus nets de gestion 3 136 3 184 -1,5% -7,7% dont commissions nettes de gestion 2 965 2 757 +7,6% +0,2% dont commissions de surperformance 171 427 -59,9% -61,2% Technologie 48 36 +35,3% +35,3% Produits nets financiers et autres produits nets26 (48) (15) NS NS Charges générales d'exploitation26 (1 671) (1 534) +8,9% -1,1% Résultat brut d'exploitation ajusté26 1 466 1 670 -12,2% -15,1% Coefficient d'exploitation ajusté 53,3% 47,9% +5,4 pts +3,8 pts Coût du risque & Autres (8) (12) -34,0% -43,8% Sociétés mises en équivalence 88 84 +4,6% +4,6% Résultat avant impôt ajusté26 1 546 1 742 -11,2% -14,0% Impôts sur les sociétés26 (368) (430) -14,5% -17,5% Minoritaires 0 3 NS NS Résultat net part du Groupe ajusté26 1 178 1 315 -10,5% -13,1% Amortissement des actifs intangibles après impôts (59) (49) +20,5% +20,5% Coûts d'intégration nets d'impôts (46) (12) NS NS Impact Affrancamento27 - 114 NS NS Résultat net part du Groupe yc Affrancamento 1 074 1 369 -21,6% -23,8% Bénéfice net comptable par action (BNPA) en € 5,28 6,75 -21,8% - BNPA ajusté26 en € 5,79 6,49 -10,8% Compte de résultat trimestriel En M€ T4 2022 T3 2022 Δ T4



/ T3 T4 2021 Δ T4



/ T4 publié Δ T4



/ T4 combiné Revenus nets ajustés28 790 758 +4,2% 794 -0,4% -7,2% Revenus nets de gestion 783 759 +3,1% 789 -0,8% -7,6% dont commissions nettes de gestion 720 747 -3,6% 719 +0,1% -6,6% dont commissions de surperformance 63 13 NS 70 -10,1% -17,9% Technologie 15 12 +21,8% 9 +70,0% +70,0% Produits nets financiers et autres produits nets26 (7) (13) NS (4) +80,5% +55,5% Charges générales d'exploitation26 (412) (415) -0,7% (388) +6,3% -3,9% Résultat brut d'exploitation ajusté26 378 343 +10,2% 406 -6,9% -10,5% Coefficient d'exploitation ajusté 52,1% 54,7% -2,6 pts 48,8% +3,3 pts +1,8 pts Coût du risque & Autres (4) (0) NS 1 - - Sociétés mises en équivalence 24 23 +3,8% 21 12,4% +12,5% Résultat avant impôt ajusté26 398 366 +8,6% 429 -7,1% -10,5% Impôts sur les sociétés26 (96) (85) +12,3% (99) -3,1% -7,4% Minoritaires 0 0 -18,4% (1) - - Résultat net part du Groupe ajusté26 303 282 +7,5% 328 -7,8% -10,9% Amortissement des actifs intangibles après impôts (15) (15) 0,0% (12) +20,5% +20,5% Coûts d'intégration nets d'impôts (2) (6) - (12) -85,5% -85,5% Impact Affrancamento29 - - - - - - Résultat net part du Groupe yc Affrancamento 286 261 +9,9% 304 -5,9% -9,4%

Evolution des encours sous gestion de fin 2019 à fin 2022 (Md€) Encours



sous gestion Collecte



nette Effet



marché et change Effet



Périmètre Variation des encours vs trimestre précédent Au 31/12/2019 1 653 +5,8% T1 2020 -3,2 - 122,7 / Au 31/03/2020 1 527 / -7,6% T2 2020 -0,8 +64,9 / Au 30/06/2020 1 592 / +4,2% T3 2020 +34,7 +15,2 +20,730 Au 30/09/2020 1 662 / +4,4% T4 2020 +14,4 +52,1 / Au 31/12/2020 1 729 / +4,0% T1 2021 -12,7 +39,3 / Au 31/03/2021 1 755 / +1,5% T2 2021 +7,2 +31,4 / Au 30/06/2021 1 794 / +2,2% T3 2021 +0,2 +17,0 / Au 30/09/2021 1 811 / +1,0% T4 2021 +65,6 +39,1 +14831 Au 31/12/2021 2 064 / +14% T1 2022 +3,2 -46.4 / Au 31/03/2022 2 021 / -2,1% T2 2022 +1,8 -97.75 / Au 30/06/2022 1 925 / -4,8% T3 2022 -12,9 -16.3 / Au 30/09/2022 1 895 / -1,6% T4 2022 +15,0 -6.2 / Au 31/12/2022 1 904 / +0,5% Total 2022 : Collecte nette +7,0 Md€

Effets marché & change -167 Md€ Détail des encours et de la collecte nette par segments de clientèle32 Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 31.12.2022 31.12.2021 /31.12.2021 T4 2022 T4 2021 2022 2021 Réseaux France 119 128 -7,5% +2,2 +3,6 +0,4 +0,9 Réseaux internationaux 156 174 -10,3% -1,2 +5,1 +0,1 +18,9 dont Amundi BOC WM 7 11 -36,3% -2,4 +3,3 -3,9 +10,1 Distributeurs tiers 287 324 -11,3% -0,1 +11,3 +9,4 +23,6 Retail (hors JVs) 562 626 -10,3% +0,9 +19,9 +9,9 +43,5 Institutionnels33 & souverains 453 486 -6,9% +7,3 +5,5 -8,2 +0,4 Corporates 102 108 -5,3% +18,2 +14,9 -2,4 +3,3 Epargne Entreprises 76 78 -2,9% -0,6 +0,1 +1,2 +2,5 Assureurs CA & SG 415 479 -13,2% -4,7 -0,3 -7,7 -0,8 Institutionnels 1 046 1 151 -9,1% +20,2 +20,2 -17,0 +5,4 JVs 296 286 +3,2% -6,2 +25,5 +14,0 +11,4 TOTAL 1 904 2 064 -7,7% +15,0 +65,6 +7,0 +60,2 Détail des encours et de la collecte nette par classes d’actifs32 Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 31.12.2022 31.12.2021 /31.12.2021 T4 2022 T4 2021 2022 2021 Actions 406 447 -9,1% +4,4 +9,7 +13,4 +22,8 Diversifiés 286 330 -13,2% -3,4 +11,6 -2,8 +38,0 Obligations 605 679 -10,9% -1,6 +8,2 -3,0 +14,9 Réels, alternatifs et structurés 125 121 3,2% +0,9 -0,5 +0,1 -0,2 ACTIFS MLT hors JVs 1 423 1 577 -9,8% +0,4 +29,0 +7,8 +75,5 Trésorerie hors JVs 185 200 -7,4% +20,8 +11,1 -14,9 -26,6 ACTIFS hors JVs 1 608 1 777 -9,5% +21,1 +40,1 -7,1 +48,8 JVs 296 286 3,2% -6,2 +25,5 +14,0 +11,4 TOTAL 1 904 2 064 -7,7% 15,0 +65,6 +7,0 +60,2 dont Actifs MLT 1 689 1 830 -7,7% -3,9 +51,7 +26,3 +83,6 dont Produits de Trésorerie 215 234 -8,3% +18,9 +13,9 -19,3 -23,4 Détail des encours et de la collecte nette par zone géographique32 Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 31.12.2022 31.12.2021 /31.12.2021 T4 2022 T4 2021 2022 2021 France 877 999 -12,2% +7,0 +10,1 -23,0 -16,0 Italie 194 215 -9,7% +1,8 +5,2 +8,1 +12,0 Europe hors France et Italie 334 347 -3,7% +14,6 +15,0 +13,4 +31,7 Asie 378 372 1,5% -6,8 +33,7 +16,5 +30,4 Reste du monde34 121 130 -7,2% -1,6 +1,6 -8,0 +2,0 TOTAL 1 904 2 064 -7,7% +15,0 +65,6 +7,0 +60,2 TOTAL hors France 1 027 1 064 -3,5% +8,0 +55,5 +30,0 +76,2 Annexe méthodologique



I. Données comptables et ajustées



Données comptables : aux 12 mois 2021 et 2022, données après amortissement des actifs intangibles (voir infra) ; en 2021, coûts d’intégration de Lyxor au T4 (12 M€ après impôts et 16 M€ avant impôts) et impact Affrancamento 35 (114 M€ nets d’impôts au T2) ; en 2022 coûts d’intégration de Lyxor (46 M€ après impôts et 62 M€ avant impôts, dont au T4 1,7 M€ après impôts et 2,3 M€ avant impôts).

aux 12 mois 2021 et 2022, données après amortissement des actifs intangibles (voir infra) ; en 2021, coûts d’intégration de Lyxor au T4 (12 M€ après impôts et 16 M€ avant impôts) et impact Affrancamento (114 M€ nets d’impôts au T2) ; en 2022 coûts d’intégration de Lyxor (46 M€ après impôts et 62 M€ avant impôts, dont au T4 1,7 M€ après impôts et 2,3 M€ avant impôts). Données ajustées : afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés : retraitement de l’amortissement des actifs intangibles comptabilisé en déduction des revenus nets (contrats de distribution avec Bawag, UniCredit, Banco Sabadell et, en 2022 l’actif intangible représentant les contrats clients de Lyxor), coûts d’intégration de Lyxor et impact Affrancamento en 2021.



Dans les données comptables, amortissement des contrats de distribution et de l’actif intangible représentant les contrats clients de Lyxor : T4 2022 : 20 M€ avant impôts et 15 M€ après impôts ; T4 2021 : 17 M€ avant impôts et 12 M€ après impôts

12M 2022 : 82 M€ avant impôts et 59 M€ après impôts ; 12M 2021 : 68 M€ avant impôts et 49 M€ après impôts II. Données normalisées En 2021, un montant record de commissions de surperformance avait été enregistré (427 M€). Ce montant est significativement plus élevé que la moyenne constatée de 2017 à 2020 (soit environ 170 M€ par an). Pour comparer équitablement les données 2022, Amundi recalcule des données normalisées qui excluent l’effet de ces commissions de surperformances exceptionnelles. Voir tableau d’IAP page suivante. III. Acquisition de Lyxor Conformément à IFRS 3, reconnaissance au bilan d’Amundi au 31/12/2021 : d’un goodwill de 652 M€ ; d’un actif intangible représentant des contrats clients de 40 M€ avant impôt (30 M€ après impôts) qui sera amorti linéairement sur 3 ans ;

Dans le compte de résultat du Groupe, l’actif intangible mentionné ci-dessus est amorti linéairement sur 3 ans à partir de 2022 ; l’incidence nette d’impôt de cet amortissement sera de 10 M€ en année pleine (soit 13 M€ avant impôts). Cet amortissement est comptabilisé en déductions des revenus nets et vient s’ajouter aux amortissements existants des contrats de distribution.

77 M€ de coûts d’intégration avant impôts ont été enregistrés, dont 16 M€ avant impôt comptabilisés au T4-21 et 62 M€ en 2022 (voir supra). IV. Indicateurs Alternatifs de Performance 36 Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui excluent les amortissements des actifs intangibles, les coûts d’intégration de Lyxor et l’Affrancamento (voir supra).

Les données ajustées, normalisées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante : = données comptables

= données ajustées = = données ajustées normalisées (€m) 2022 2021 T4 2022 T3 2022 T4 2021 Revenus nets (a) 3056 3136 770 738 777 + Amortissement des actifs intangibles avant impôts 82 68 20 20 17 Revenus nets ajustés (b) 3137 3204 790 758 794 - Commissions de surperformance exceptionelles 0 -261 0 0 -29 Revenus nets ajustés normalisés (c) 3137 2944 790 758 765 Charges d’exploitation (d) -1733 -1550 -414 -423 -404 + Coûts d’intégration avant impôts 62 16 2 9 16 Charges d’exploitation ajustées (e) -1671 -1534 -412 -415 -388 - Charges d’expl. Supplémentaires en lien avec le niveau exceptionnel des commissions de surperformance 0 44 0 0 5 Charges d’exploitation ajustées normalisées (f) -1671 -1490 -412 -415 -383 Résultat Brut d’Exploitation (g) = (a) + (d) 1323 1586 356 314 373 Résultat Brut d’exploitation ajusté (h) = (b) + ( e) 1466 1670 378 343 406 Résultat Brut d’exploitation ajusté normalisé (i) = ( c) + (f) 1466 1454 378 343 382 Coefficient d’exploitation (%) (d) / (a) 56,7% 49,4% 53,8% 57,4% 52,0% Coefficient d’exploitation ajusté ( e) / (b) 53,3% 47,9% 52,1% 54,7% 48,8% Coefficient d’exploitation ajusté normalisé (f) / ( c) 53,3% 50,6% 52,1% 54,7% 50,0% Coût du risqué et autres (j) -8 -12 -4 0 1 Sociétés mises en équivalence (k) 88 84 24 23 21 Résultat avant impôt (l) = (g) + (j) + (k) 1403 1658 375 337 396 Résultat avant impôt ajusté (m) = (h) + (j) + (k) 1546 1742 398 366 429 Résultat avant impôt ajusté et normalisé (n) = (i) + (j) + (k) 1546 1526 398 366 405 Impôts sur les bénéfices (o) -329 -292 -89 -77 -90 Impôts sur les bénéfices ajustés (p) -368 -430 -96 -85 -99 Impôts sur les bénéfices ajustés normalisés (q) -368 -371 -96 -85 -92 Minoritaires ( r) 0 3 0 0 -1 Résultat net part du Groupe (s) = (l)+(o)+(r)-(v) 1074 1255 286 261 304 Résultat net part du Groupe ajusté (t) = (m)+(p)+(r)-(v) 1178 1315 303 281 328 Résultat net part du Groupe ajusté normalisé (u) = (n)+(q)+(r)-(v) 1178 1158 303 281 311 Impact Affrancamento (v) 0 114 0 0 0 Résultat net part du Groupe y compris Affrancamento (s) + (v) 1074 1369 286 261 304 Actionnariat



31 décembre 2020 31 décembre 2021 31 décembre 2022 Nombre

d’actions Nombre

d’actions Nombre

d’actions %



du capital Nombre

d’actions %



du capital Groupe Crédit Agricole 141 057 399 141 057 399 141 057 399 69,7 % 141 057 399 69,2 % Salariés 1 234 601 1 527 064 1 527 064 0,6 % 2 279 907 1,1 % Autocontrôle 685 055 255 745 255 745 0,3 % 1 343 479 0,7 % Flottant 59 608 898 60 234 443 60 234 443 29,4 % 59 179 346 29,0 % Nombre d’actions en fin de période 202 585 953 203 074 651 203 074 651 100,0 % 203 860 131 100,0 % Nombre moyen d’actions de la période 202 215 270 202 793 482 202 793 482 / 203 414 667 / La part des salariés a augmenté en raison de l’augmentation de capital réservée aux salariés du 27/07/2022 (0,5 millions de titres créés).

Nombre moyen d’actions au prorata temporis. A propos d’Amundi Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux37, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 900 milliards d’euros d’encours38. Ses six plateformes de gestion internationales39, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs. Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels dans 35 pays. Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société. Contact presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com AVERTISSEMENT : Ce communiqué peut contenir des projections concernant la situation financière et les résultats d’Amundi.

Ces données ne représentent pas des prévisions au sens du Règlement délégué (UE) 2019/980. Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui pourraient conduire à la non réalisation des projections et résultats mentionnés. Le lecteur doit prendre en considération l’ensemble de ces facteurs d’incertitudes et de risques avant

de fonder son propre jugement. Les chiffres présentés ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne. Les données incluant Lyxor en 2021, avant l’intégration de cette société dans les comptes à partir du 1er janvier 2022, sont estimées (avec des hypothèses concernant le retraitement de certaines activités conservées par la SG). Les informations contenues dans cette présentation, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties qu’Amundi, ou sont issues de sources externes, n’ont pas été revues par une autorité de supervision, et aucune déclaration ni aucun engagement n’est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans cette présentation. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour toute décision prise ou négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence. 1 Résultat net part du Groupe.

2 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles, coûts d’intégration de Lyxor et, en 2021, impact Affrancamento (voir note p. 11).

3 Source Morningstar, fonds ouverts européens, cross-border et domestiques

4 Périmètre constant : en intégrant Lyxor en 2021

5 CET 1 : Common Equity Tier 1

6 Résultat net part du Groupe.

7 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles, coûts d’intégration de Lyxor et en 2021, impact Affrancamento (voir note p. 11).

8 EuroStoxx 600

9 Bloomberg Euro Aggregate Index

10 En pourcentage des encours sous gestion des fonds en question

11 Le nombre de fonds ouverts d’Amundi notés par Morningstar était de 1184 fonds à fin décembre 2022. © 2022 Morningstar. All rights reserved

12 Hors produits monétaires et hors assureurs CA & SG

13 799,7 Md€

14 Immobilier, diversifiés, obligations marchés développés, actions marchés développés

15 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles, coûts d’intégration de Lyxor, et en 2021, impact Affrancamento (voir note p. 11)

16 Produits en run-off, peu margés, en Chine

17 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles, coûts d’intégration de Lyxor, et en 2021, impact Affrancamento (voir note p. 11)

18 Périmètre constant : en intégrant Lyxor en 2021

19 Résultat net part du Groupe.

20 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles, coûts d’intégration de Lyxor, et en 2021, impact Affrancamento (voir note p. 11)

21 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles, coûts d’intégration de Lyxor, et en 2021, impact Affrancamento (voir note p. 11)

22 Capitaux propres hors goodwill et actifs intangibles

23 CET 1 : Common Equity Tier 1

24 Le taux de distribution du dividende se calcule sur la base du résultat net comptable part du groupe ajusté (1 074 M€), en excluant les coûts d’intégration de Lyxor (-46 M€ après impôts)

25 Le TSR (Total Shareholder Return) inclut le rendement total pour un actionnaire : hausse de l’action + dividendes versés de 2016 à 2022 + dividende soumis à l’AG de mai 2023 + Droit préférentiel de Souscription détaché en mai 2017. Données avec cours de clôture au 06/02/2023

26 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles, coûts d’intégration de Lyxor et, en 2021, l’impact Affrancamento. Voir note p. 11 pour les définitions et la méthodologie.

27 Le Résultat net comptable 2021 intègre un gain fiscal exceptionnel (net d’une taxe de substitution) de +114 M€ (sans incidence en flux de trésorerie) : dispositif « Affrancamento » en application de la loi de finance italienne pour 2021 (loi N° 178/2020), conduisant à la reconnaissance d’un Impôt Différé Actif sur des actifs intangibles (goodwill); élément exclu du Résultat Net ajusté.

28 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles, coûts d’intégration de Lyxor et, en 2021, l’impact Affrancamento. Voir note p. 11 pour les définitions et la méthodologie.

29 Le Résultat net comptable 2021 intègre un gain fiscal exceptionnel (net d’une taxe de substitution) de +114 M€ (sans incidence en flux de trésorerie) : dispositif « Affrancamento » en application de la loi de finance italienne pour 2021 (loi N° 178/2020), conduisant à la reconnaissance d’un Impôt Différé Actif sur des actifs intangibles (goodwill); élément exclu du Résultat Net ajusté.

30 Sabadell AM

31 Lyxor, intégré au 31/12/2021

32 Encours (y compris Lyxor à partir du 31/12/2021) & collecte nette (yc Lyxor à partir de 2022), incluant les actifs conseillés et commercialisés, et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP.

33 Y compris fonds de fonds

34 Surtout Etats-Unis

35 Dispositif « Affrancamento » en application de la loi de finance italienne pour 2021 (loi N° 178/2020), conduisant à la reconnaissance d’un Impôt Différé Actif sur des actifs intangibles (goodwill); élément exclu du Résultat Net ajusté.

36 Voir aussi la section 4.3 du Document d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de l’AMF le 12/04/2022

37 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021

38 Données Amundi au 31/12/2022

39 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo Pièce jointe Amundi résultats T4 & 2022-CP_FR

