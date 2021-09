Amundi : Fund Channel enrichit son offre marketplace en ajoutant de nouveaux services de négociation à sa plateforme de distribution

Nominations Distribution Fund Channel enrichit son offre marketplace en ajoutant de nouveaux services de négociation à sa plateforme de distribution Paris, France,21 septembre 2021par Amundi

Fund Channel, la plateforme de distribution de fonds B2B, filiale d'Amundi, franchit une étape majeure de son développement avec l'élargissement de services de négociation sur les fonds destinés aux gestionnaires d'actifs et distributeurs. Ces nouveaux services, qui comprennent le routage d'ordres, l'exécution et la conservation des ordres, permettent d'enrichir son offre de distribution et de base de données.

Dans le cadre de cet engagement, Fund Channel annonce la nomination de Jean Vaz en que Responsable de l'équipe Fund Dealing.

L'approche flexible et modulaire de Fund Channel en matière de services, propriétaires ou fournis par des prestataires spécialisés, permet de répondre à la demande croissante de services d'administration et de distribution de fonds la part des banques privées et des gestionnaires de patrimoine.

Pierre Adrien Domon, Chief Executive Officer de Fund Channel, commente: "Faciliter la transaction et la distribution de fonds fait partie de l'ambition de Fund Channel d'enrichir ses prestations à forte valeur ajoutée et d'être la plateforme de référence sur toute la chaîne de valeur de la distribution."

°

° °

Jean Vaz, Head of the Fund Dealing Team, Fund Channel

Jean Vaz a 25 ans d'expérience dans l'industrie luxembourgeoise des services de fonds. Il a occupé de nombreux postes de direction au cours de sa carrière et a une connaissance approfondie de l'exécution de service des plateformes de fonds. Jean a passé 12 ans chez Société Générale Luxembourg, à la tête de la gestion de la plateforme Global Fund Trading. Après avoir occupé divers postes, il devient Client Relationship Director de Gen II Fund Services Luxembourg, spécialiste des services de capital-investissement en 2020.

Jean est titulaire d'un Master en Administration, Economie et Social de l'Université de Metz et d'un second Master en Banque, Finance et Assurance - Fonds et Gestion Privée - Ingénieur d'Affaires de l'Université de Paris Nanterre.