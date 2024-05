Groupama Asset Management noue un partenariat stratégique avec Amundi Intermédiation Paris, France,22 mai 2024par Amundi

Groupama Asset Management associe aujourd'hui ses forces et son équipe de négociateurs à celle d'Amundi Intermédiation pour accélérer la transformation de son activité d'exécution et disposer d'un service dimensionné pour accompagner ses ambitions.

Groupama Asset Management a développé depuis 2009 une table de négociation constituée d'une équipe dédiée.

Afin de s'adapter à l'accélération sur l'automatisation, aux évolutions règlementaires et de continuer de garantir l'accès à des indicateurs décisionnels pré-trade de qualité, les activités d'exécution nécessitent des investissements significatifs et une expertise croissante des équipes, pour relever les ambitions d'efficacité opérationnelle vis à vis des clients et d'opérabilité mondiale.

Avec ce partenariat, Groupama Asset Management accèdera à un périmètre d'activité élargi avec une puissance de négociation enrichie. Cette association permettra à Groupama Asset Management de mieux servir ses clients et d'optimiser ses performances.

Pour Amundi Intermédiation, qui sert plus de 60 clients, il s'agit du premier partenariat avec un acteur de la taille de Groupama Asset Management. Les équipes internationales d'Amundi Intermédiation, comptent plus de 60 collaborateurs, dont 40 basés à Paris, et seront renforcées par les négociateurs de Groupama Asset Management.

Groupama Asset Management interfacera son architecture technologie existante avec l'écosystème ALTO d'Amundi Technology utilisé par les équipes d'Amundi Intermédiation et disposera ainsi d'une capacité d'exécution, mais aussi d'innovation et d'investissement démultipliées pour poursuivre la transition digitale de ses activités.

« Avec Amundi Intermédiation, nous partageons la conviction que l'exécution se transforme radicalement avec une digitalisation rapide et globale, commente Eric Heleine, Responsable de la table d'intermédiation et de la gestion de l'overlay chez Groupama Asset Management.Cette collaboration stratégique vise à exploiter les technologies de pointe et l'expertise collective pour optimiser les processus d'exécution, en réponse aux exigences évolutives du marché.

L'initiative commune est orientée vers l'amélioration continue des performances opérationnelles, avec un accent particulier sur l'innovation et l'utilisation stratégique des données. En tirant parti des avancées en IA et en data science, Groupama Asset Management et Amundi Intermédiation aspirent à définir de nouveaux standards d'excellence dans l'exécution des transactions, tout en renforçant la capacité des équipes à répondre avec agilité et précision aux défis du marché.»

« Les activités d'exécution des ordres ont connu des transformations majeures ces dernières années, à la fois pour s'adapter aux évolutions réglementaires et aux innovations technologiques. Amundi Intermédiation n'a cessé d'investir dans les experts de marché, la technologie, l'ingénierie financière, et l'accès aux bases de données pour proposer des services transverses de table de négociation de premier plan. Nous sommes ravis de ce partenariat avec Groupama AM, un acteur de référence, qui permettra de continuer à développer nos capacités et de mettre à leur disposition un dispositif complet, robuste, et innovant, pour faire bénéficier l'investisseur final des meilleures conditions », déclareChristophe Kieffer, Directeur général d'Amundi Intermédiation.