Amundi : Nomination

Nomination Paris, France,4 avril 2022par Amundi

Paris, le 4 avril 2022 - CPR AM annonce la nomination de Matthieu Mouly au poste de Directeur Général Délégué en charge des produits, du marketing et du développement international. Cette nomination est effective depuis le 1er avril 2022.

Matthieu Mouly commence sa carrière dans le secteur du web et des médias en 1999 chez NPTV Paris en tant que Project Manager et Head of Business Development, puis s'associe en 2003 au projet de start-up Vedeo.fr. De 2004 à 2008, il occupe chez Natixis Securities la fonction d'Equity Sell Side Analyst sur le domaine des médias. Il rejoint Lyxor Asset Management en 2008 et y exerce plusieurs fonctions d'encadrement commerciales et marketing. Il occupe également les fonctions de CEO de la filiale de Lyxor aux Royaume Uni de 2016 à 2019 avant d'être promu Managing Director et Chief Client Officer de l'activité ETF & Indexing en 2019. En 2022, il intègre CPR Asset Management en tant que Directeur Général Délégué en charge du marketing, de la communication et du développement international.

Matthieu Mouly est diplômé d'une maîtrise de l'université Paris IX Dauphine en mathématiques appliquées (1999) et d'un master de l'université Paris I Panthéon Sorbonne en communication et médias (2003).

Information :

Le présent document, donné à titre d'information, est destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Les informations sont fournies dans le seul but de permettre aux journalistes et professionnels de la presse et des médias d'avoir une vue d'ensemble, et ce quel que soit l'usage qu'ils en font, qui relève exclusivement de l'indépendance éditoriale et pour lequel CPR AM décline toute responsabilité.

A propos de CPR Asset Management : CPR AM est une société spécialisée en gestion, agréée AMF, filiale autonome à 100% d'Amundi. CPR AM se consacre exclusivement au métier de la gestion pour compte de tiers (institutionnels, entreprises, assurances, banques privées, gérants de fonds et professionnels du patrimoine). CPR AM couvre les principales classes d'actifs (actions, convertibles, diversifiés, taux et crédit). CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 01-056 - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France - 399 392 141 RCS Paris.