Amundi : Nominations

Nominations Nominations paris, 02/09/2020, par Amundi

Dominique Carrel-Billiard, Directeur Général Délégué d'Amundi Asset Management, reprend la direction opérationnelle du métier Actifs Réels et Alternatifs, qui comprend l'immobilier, la dette privée, le private equity et les infrastructures. Ce métier était jusqu'à présent sous la responsabilité de Pedro-Antonio Arias qui a décidé de quitter le groupe pour un projet entrepreneurial.

En fort développement depuis 5 ans, ce métier affiche 55 Md€ d'encours sous gestion, ce qui fait d'Amundi un des leaders européens de ce métier.

Jean-Jacques Barbéris est nommé Directeur du pôle Clients Institutionnels et Corporate, et assurera la supervision de la ligne métier ESG. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan ESG 2021 d'Amundi, la ligne métier ESG a trois priorités : intégration de l'ESG dans les gestions, promotion d'une gamme ESG Retail, et développement d'une offre de conseil pour la clientèle institutionnelle.

Dominique Carrel-Billiard, Directeur Métier Actifs Réels et Alternatifs.

Avant de rejoindre Amundi en 2016, Dominique Carrel-Billiard était Directeur Général de La Financière de l'Echiquier de 2014 à 2016. Il a également été Directeur Général d'AXA Investment Managers Group de 2006 à 2013, ayant rejoint le Groupe AXA en 2004. Auparavant, Dominique Carrel-Billiard a travaillé douze ans chez McKinsey & Company où il était Directeur Associé, spécialisé dans les institutions financières. Il a commencé sa carrière au Crédit Commercial de France dans le département des Fusions et Acquisitions. Dominique est diplômé d'HEC (Hautes Études Commerciales - Paris) et titulaire d'un MBA de Harvard Business School.

Dominique Carrel-Billiard supervise également les activités d'Amundi aux Amériques.

Jean-Jacques Barbéris, Directeur du pôle Clients Institutionnels et Corporate, ESG.

Avant de rejoindre Amundi en 2016, Jean-Jacques Barbéris était, depuis 2013, Conseiller aux Affaires Économiques et Financières au cabinet du Président de la République française. Il a débuté sa carrière à la Direction Générale du Trésor de 2008 à 2012. De 2012 à 2013, il a été membre du cabinet de Pierre Moscovici, Ministre de l'Économie et des Finances, chargé des aspects de financement de l'économie. Jean-Jacques est ancien élève de l'École Nationale Supérieure des Lettres et Sciences Humaines, et agrégé d'Histoire. Il est diplômé de l'Institut d'Études Politiques (Paris) et ancien élève de l'École Nationale d'Administration.

Jean-Jacques Barbéris supervise également les activités d'Amundi au Moyen Orient et en Scandinavie.