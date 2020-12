Amundi : Nominations

Amundi annonce aujourd'hui plusieurs nominations qui seront effectives en janvier 2021 :

Christian Pellis est nommé Directeur général d'Amundi en Allemagne.

Xiaofeng Zhong est nommé Chairman d'Amundi en Chine.

Philippe d'Orgeval est nommé Directeur général d'Amundi au Royaume-Uni[1].

Laurent Guillet est nommé Directeur du département Solutions & Services nouvellement créé au sein de la Division Distribution & Wealth d'Amundi à Paris.

Thierry Ancona est nommé Directeur de la distribution Tiers.

Christian Pellis, Directeur général d'Amundi en Allemagne

Christian Pellis commence sa carrière en 1993 chez Fleming Fund Management où il est responsable des ventes et du marketing du Luxembourg. Six ans plus tard il rejoint Threadneedle Investments où il restera 11 ans, occupant différents postes dont celui de Directeur de la Distribution Européenne à partir de 2004. Il rejoint en 2010 LGT Capital Management en tant que Responsable de la Distribution et membre du Conseil d'administration puis intègre Amundi en 2013 en tant que Responsable des Distributeurs Tiers.

Christian Pellis a étudié l'économie et la comptabilité aux Pays Bas (State Practice Diploma 1993).

Xiaofeng Zhong, Chairman d'Amundi en Chine

Xiaofeng Zhong commence sa carrière au sein du groupe Crédit Agricole en 1996 ou il occupe différentes fonctions en France et en Chine continentale, principalement au sein de la banque de financement et d'investissement du Groupe (CA CIB). Après avoir occupé le poste de Managing Director du bureau de CA CIB à Pékin, il rejoint Amundi en 2011 en tant que Directeur général adjoint d'Amundi à Hong-Kong en charge des ventes et du marketing. En septembre 2012 il est promu Directeur général d'Amundi Hong-Kong, Asie du Nord.

Xiofeng Zhong détient un PhD en Sciences Politiques de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et un DEA en Sciences Politiques et relations internationales de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et d'un MA (Master of Arts - Français et littérature) de l'université Sun Yat-Sen à Guangzhou en Chine.

Philippe d'Orgeval, Directeur général d'Amundi au Royaume-Uni

Philippe d'Orgeval commence sa carrière en 1995 chez Rothschild Gestion en tant que gérant de portefeuilles et analyste Buy-Side avant de rejoindre Pargesa en 1999 comme gérant de portefeuilles et analyste Buy-Side. Philippe rejoint AXA Investment Managers (AXA IM) en 2001 où il occupe la fonction de Responsable de la recherche à Paris avant d'être nommé en 2003 Directeur de la gestion d'AXA Multimanager Ltd à Londres. En 2006, il devient Responsable mondial des Senior Expertise Risk Managers avant d'être nommé Directeur des Risques d'AXA IM en 2010. Depuis janvier 2016, Philippe est le Directeur Général d'AXA IM au Royaume-Uni.

Philippe d'Orgeval est diplômé d'une maîtrise de gestion de l'université de Paris Dauphine. Il est également diplômé du Mastère Spécialisé Techniques Financières de l'ESSEC et d'un DEA en Economie de l'université d'Orléans. Il est aussi détenteur du Chartered Financial Analyst (CFA).

Laurent Guillet, Directeur du département Solutions & Services

Laurent Guillet commence sa carrière en 1988 au sein de la Banque Indosuez où il lance pour la succursale régionale de Lyon, les activités de marché de capitaux. En 1994, il est nommé responsable de la structuration et du marketing Fixed Income au sein de Crédit Agricole Indosuez pour les équipes « Institutions Financières » avant de rejoindre Crédit Agricole Cheuvreux en 2001 en tant Responsable des Ventes des produits dérivés sur actions pour la France, le Benelux et la Suisse. En 2004, il intègre Crédit Agricole CIB où il occupe le poste de Responsable des Ventes du Département Actions et Produits Dérivés pour l'Europe et le Moyen-Orient au sein de la Division Marchés de Capitaux. Il rejoint Amundi en avril 2007 en tant que Directeur général délégué d'Amundi Alternative Investments avec l'objectif de développer l'activité de la plateforme de comptes gérés avant d'être nommé Directeur général d'Amundi Alternative Investments en mai 2011. En avril 2013, Laurent Guillet est nommé Directeur général d'Amundi au Royaume Uni.

Laurent Guillet est diplômé de HEC, Paris.

Thierry Ancona, Directeur de la distribution Tiers

Après un début de carrière dans le courtage d'actions européennes à la Banque Indosuez puis chez Credit Agricole Cheuvreux où il a successivement occupé les postes de Directeur des ventes Europe, puis de Directeur General Adjoint en charge du Coverage, Thierry rejoint Amundi en 2012 comme Directeur en charge de la clientèle Corporate et fonds de pension Corporates. En 2015, il prend également la Co-direction de la ligne métier Trésorerie, puis en 2017 il ajoute à ses responsabilités la Direction de la clientèle Assurance.

Depuis fin 2019 il est Directeur adjoint du Coverage de la Division Institutionnelle et Corporate ainsi que Co-directeur de la ligne métier Trésorerie.

Thierry Ancona est diplômé de l'ESCP.

