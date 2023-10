Paris, le 6 octobre 2023

Amundi : Nominations

Aurélia Lecourtier sera nommée Directrice financière d’Amundi à partir du 1er novembre 2023.

Domenico Aiello, actuellement Directeur financier d’Amundi, sera nommé Directeur général adjoint d’Amundi Italie à partir du 1er novembre 2023.

Aurélia Lecourtier, Directrice financière d’Amundi

Aurélia Lecourtier a rejoint Amundi en 2021 comme directrice de cabinet de Valérie Baudson, Directrice Générale. Entre 2017 et 2021, elle a été Conseillère du Premier Ministre, en charge des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat. Elle fut également Directrice de cabinet du Ministre de l’Action et des Comptes publics. Membre de la Cour des comptes, elle a occupé dans sa carrière différents postes financiers au secrétariat général du gouvernement, au ministère des finances et au cabinet du Ministre des Affaires étrangères.

Aurélia Lecourtier est ancienne élève de l’ENA, diplômée de Sciences Po Paris et titulaire d’un DEA de relations internationales.

Domenico Aiello, Directeur général adjoint d’Amundi Italie

Domenico Aiello travaille au sein d’Amundi depuis 2017, et y occupe le poste de Directeur financier (CFO) depuis 2019. Il a rejoint le Groupe suite à l'acquisition de Pioneer Investments où il occupait le rôle de CFO depuis 2012 et supervisait les fonctions de gouvernance, y compris la gestion des risques, le juridique et la conformité. Auparavant, il était Responsable des fusions-acquisitions chez UniCredit, ayant rejoint l'équipe en 2002, après une expérience de 6 ans en banque d'investissement chez Dresdner Kleinwort Wasserstein à Londres, où il servait une clientèle d’institutions financières.

Domenico est diplômé de l'European Business School de Londres, où il a obtenu un Bachelor of Arts en études commerciales internationales.

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1950 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

