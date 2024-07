Amundi ETF Nouveau partenariat entre Scalable Capital et Amundi ETF 2 juillet 2024par Amundi

Amundi, premier gestionnaire d'actifs européen[1] classé parmi les 10 premiers acteurs mondiaux, et leader européen des ETF[2], annonce la signature d'un partenariat premium avec Scalable Capital, une plateforme d'investissement digitale de premier plan en Europe. Cet accord permet aux clients de Scalable Capital d'accéder facilement à une sélection d'ETF Amundi[3]. Avec plus de 2 500 ETF disponibles qui peuvent être intégrés dans des plans d'épargne ou utilisés pour des investissements ponctuels, Scalable Capital dispose de l'une des plus larges offres d'ETF d'Europe.

Amundi est un acteur de référence sur le marché des ETF, reconnu pour sa capacité d'innovation et la compétitivité de ses produits. Les clients de Scalable Capital bénéficieront d'une gamme complète de plus de 300 ETF d'Amundi, couvrant les principales classes d'actifs, les zones géographiques clés et de nombreuses approches climatiques et thématiques.

Ce partenariat permettra également aux clients de Scalable Capital d'accéder à des contributions d'experts d'Amundi dans des formats pédagogiques, tels que des vidéos, des articles de blogs et des newsletters qui viendront éclairer les investisseurs dans leurs choix de placements.

Marc Braun, Country Manager France de Scalable Capital, a déclaré : « Nous partageons la vision d'Amundi qui souhaite promouvoir l'investissement à long terme dans les ETF en mettant à disposition de nouveaux produits à des tarifs compétitifs. Notre collaboration repose sur deux piliers : la facilité d'accès à une large gamme d'ETF, et l'expertise d'Amundi, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, que nous sommes ravis de mettre à disposition de nos clients. »

Gaetan Delculée, Directeur monde de la Distribution digitale et des Ventes ETF chez Amundi, a déclaré : « Nous sommes très heureux de collaborer avec Scalable Capital, en mettant notre expertise au service de leurs clients et en leur facilitant l'accès à notre gamme d'ETF. Les plateformes digitales telles que Scalable Capital représentent aujourd'hui une part importante de la croissance du marché des ETF. Cet accord démontre une fois de plus notre engagement à démocratiser l'accès à l'investissement auprès de tout type de clients. »

^ [1] Source : IPE " Top 500 Asset Managers " publié en juin 2023, sur la base des actifs sous gestion au 31/12/2022 ^ [2] Selon les données de l'ETFGI en décembre 2023, Amundi ETF est le premier émetteur d'ETF ayant son siège en Europe sur le marché européen. ^ [3] Pour en savoir plus sur les conditions de l'offre PRIME Partner, consultez le site https://de.scalable.capital/en/trading-costs .