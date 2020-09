Amundi : Régis Veillet rejoint Fund Channel en tant que Head of Business Development

fund channel Régis Veillet rejoint Fund Channel en tant que Head of Business Development Paris, France, 01/09/2020, par Amundi

Fund Channel annonce la nomination de Régis Veillet en tant que nouveau Head of Business Development. A compter de ce jour, M. Veillet supervise pour le Groupe le développement commercial, le service clients et le marketing. Il est rattaché à Pierre-Adrien Domon, Chief Executive Officer et préalablement Head of Business Development, et fera partie du Comité de Direction de Fund Channel.

Régis Veillet, Head of Business Development, Fund Channel

Régis Veillet a plus de 20 ans d'expérience dans le développement commercial au sein de l'industrie luxembourgeoise des services liés aux fonds. Il a précédemment occupé les postes de Head of Business Solutions (depuis 2016) et de Head of Sales & Relationship Management (2002-2016) chez Société Générale Securities Services à Luxembourg.

Il est titulaire d'un Master of Business Administration (MBA) de la George Washington University.