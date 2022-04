Amundi : Résultats du 1er trimestre 2022

Un trimestre solide dans un environnement moins favorable

Forte collecte1 en actifs MLT2 hors JVs (+21 Md€), notamment en Retail

Résultat net en hausse de +5% vs T1 20213, 4

Activité Une activité dynamique portée par le Retail et par l’ensemble des expertises

Une collecte de +21 Md€ en actifs MLT 5 , de +8 Md€ dans les JVs et des sorties en produits de trésorerie (-26 Md€)

Amundi a poursuivi ses développements en dépit du contexte de marché et de la crise internationale

Encours de 2 021 Md€ au 31/03/2022, en hausse de +15 % sur un an Résultats C roissance du résultat net ajusté de +5% vs T1 2021 4, , notamment grâce à l’intégration de Lyxor

Hausse d es revenus de gestion (+8,7% vs T1 2021 4 ) porté e par la dynamique de collecte depuis plusieurs trimestres , amplifiée par l’intégration de Lyxor et la progression des marchés sur 1 an

Maintien d’une excellente efficacité opérationnelle (50,6% de coefficient d’exploitation3 4 au T1 2022) Lyxor Excellente dynamique commerciale

Intégration en ligne avec le plan de marche

Démarrage réussi des premières migrations informatiques Investissement responsable6 U ne collecte en actifs MLT 7 de +9 Md€

Des encours à 834 Md€ fin mars 2022 Russie / Ukraine Un impact extrêmement limité Une exposition clients non significative Une exposition très faible aux actifs russes et ukrainiens Une stricte application des sanctions européennes et internationales



Paris, le 29 avril 2022

Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 28 avril 2022 sous la présidence d’Yves Perrier et a examiné les comptes du 1er trimestre 2022.

Commentant ces chiffres, Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré :

« Dans un contexte devenu plus difficile en raison de la volatilité accrue des marchés et de la guerre en Ukraine, Amundi affiche un trimestre solide grâce à une collecte soutenue en actifs moyen long terme, portée par la plupart de nos expertises et de nos différents segments de clientèle. L’acquisition de Lyxor porte ses fruits avec une forte dynamique commerciale en gestion passive.

La hausse des résultats et le haut niveau d’efficacité opérationnelle démontrent la résilience de notre modèle diversifié ainsi que la pertinence de nos choix stratégiques. »

I. Une activité dynamique, portée par le Retail et par l’ensemble des expertises





Collecte8 de +21 Md€ en actifs MLT9 hors JVs

Dans un contexte devenu moins favorable, le trimestre est marqué par une collecte dynamique en actifs MLT, notamment en Retail. Dans les JVs, l’activité a été soutenue (+8,4 Md€), principalement en Inde et en Chine.

A noter toutefois un ralentissement marqué, constaté depuis le début de la guerre en Ukraine.

Au total, compte tenu des sorties en produits de trésorerie (-26,3 Md€ hors JVs) et d’un effet marché négatif (-46,4 Md€), les encours gérés par Amundi atteignent 2021 Md€ au 31 mars 2022, en progression de +15,1% sur un an10 et en baisse de -2,1% par rapport à fin décembre 202111.

En actifs MLT (hors JVs) les flux nets s’élèvent à 21,0 Md€ sur le trimestre, malgré la crise en Ukraine :

Retail : une activité solide (+14,4 Md€) notamment auprès des distributeurs tiers





La collecte est à nouveau dynamique, portée par tous les segments de clientèle, notamment les distributeurs tiers (+10,8 Md€), à la fois en gestion active et passive, et observée principalement en Europe (Italie, Espagne, Royaume Uni, Allemagne). Dans les réseaux internationaux (+1,3 Md€ hors BOC WM), la collecte demeure soutenue en particulier en Italie et en Allemagne. Dans les réseaux France, l’activité est de bon niveau en actifs MLT (+1,3 Md€), compensée par la poursuite de sorties en produits structurés.

La filiale chinoise Amundi BOC Wealth Management maintient une activité dynamique au début du trimestre (+2,3 Md€), portant les encours à plus de 13 Md€. Néanmoins, un fort ralentissement est constaté dès mars, lié d’une part aux premières échéances des fonds lancés l’an dernier, et d’autre part au nouveau contexte de marché et à la crise sanitaire en Chine.

Institutionnels : des flux positifs (+6,6 Md€) et des sorties en produits de trésorerie





Ce trimestre est marqué par une collecte de bon niveau en actifs MLT (gestions active et passive, actifs réels, solutions ESG), tirée notamment par les Institutionnels et Souverains (notamment gains de mandats Green, Social and Sustainable bonds en Allemagne et au Japon, client OCIO12 en Irlande, et gain d’un nouveau client en passif en Israël), ainsi que les Assureurs CA et SG.

Le niveau élevé de co llecte en actifs MLT a été tiré par la plupart des expertises : La gestion passive a connu un excellent 1 er trimestre avec +10,6 Md€ de collecte nette, portant les encours à 309 Md€ fin mars 2022 . Avec une collecte de +8,8 Md€ en ETF, Amundi est le 2 e collecteur en Europe 13 avec une part de marché sur la collecte de 22%. Cette excellente dynamique commerciale résulte notamment du renforcement de la gamme liée à l’acquisition de Lyxor. Au total, les encours en ETF s’élèvent à 191 Md€ fin mars 2022. Amundi, 1 er acteur européen, confirme ainsi son leadership avec une part de marché de 14,1% 1 3 . La gestion active enregistre des flux élevés (+9,1 Md€), notamment en gestion Diversifiée avec l’acquisition de nouveaux clients significatifs. Les performances des fonds demeurent solides, avec plus de 80% des encours des fonds ouverts dans les deux premiers quartiles sur 3 ans 14 . La croissance en Actifs R éels et Alternatifs se poursuit, avec +2,6 Md€ de collecte nette, portée par toutes les expertises (Private Equity, Dette Privée, Alternatifs Liquides, Immobilier). Fin mars 2022 les encours s’élèvent à 93 Md€.



Dans les JVs : une bonne dynamique d’activité (+8,4 Md€)

La JV indienne continue sa trajectoire de développement, avec une collecte de bon niveau (+3,6 Md€), traduisant un gain de parts de marché (de 16,4% à 16,9%15). SBI FM confirme ainsi son leadership en Inde.

En Chine (ABC-CA), l’activité est également soutenue avec des flux demeurant solides à +3,6 Md€ (hors sorties sur produits peu margés de « Channel Business » pour -0,7 Md€).

II. Un résultat net ajusté 16 en hausse de + 5% 17 vs le 1 er trimestre 2021







Amundi maintient au 1er trimestre 2022 un bon niveau de résultat net ajusté (324 M€), dans un environnement devenu moins porteur. Cette croissance s’explique par l’effet périmètre (intégration de Lyxor à compter du T1 2022) mais aussi par des revenus en hausse sensible et par le maintien d’une excellente efficacité opérationnelle (coefficient d’exploitation de 50,6%).

Les revenus nets (hors produits financiers)18 sont en hausse sensible :

La forte croissance des commissions nettes de gestion par rapport au T1 2021 publié (+16,3%) est portée par la dynamique de collecte depuis plusieurs trimestres, et amplifiée par l’intégration de Lyxor ainsi que par la progression des marchés (+8,6% pour l’Eurostoxx moyen T1/T1) ; par rapport au 1 er trimestre 2021 combiné Amundi & Lyxor, la progression demeure très élevée (+9,2%).

par rapport au T1 2021 publié (+16,3%) est portée par la dynamique de collecte depuis plusieurs trimestres, et amplifiée par l’intégration de Lyxor ainsi que par la progression des marchés (+8,6% pour l’Eurostoxx moyen T1/T1) ; par rapport au 1 trimestre 2021 combiné Amundi & Lyxor, la progression demeure très élevée (+9,2%). Les commissions de surperformance demeurent à un niveau élevé (71 M€ vs 111 M€ au T1 2021 et 70 M€ au T4 2021), et sont en voie de normalisation.

demeurent à un niveau élevé (71 M€ vs 111 M€ au T1 2021 et 70 M€ au T4 2021), et sont en voie de normalisation. Les revenus d’Amundi Technology (désormais présentés dans le compte de résultat) progressent de 37,8% vs le T1 2021, confirmant son développement (42 clients fin mars, avec notamment une nouvelle offre robo- advisor développée au sein de ALTO W&D19)





Les charges d’exploitation16 sont maitrisées (423 M€, + 3,4% vs le T1 2021 combiné). Il en résulte un très bon coefficient d’exploitation16 de 50,6%. Normalisé20 des commissions de surperformance, ce coefficient d’exploitation (51,8% au T1 2022) est quasiment stable par rapport au T1 2021

Compte tenu de la dynamique d’activité des sociétés mises en équivalence (Joint-Ventures asiatiques principalement), leur contribution au résultat augmente : 20 M€ contre 18 M€ au T1 2022.

III. Autres informations





Assemblée Générale et dividende

L’Assemblée Générale Ordinaire d’Amundi aura lieu le 18 mai prochain à 9h30. Comme déjà annoncé, le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale un dividende de 4,10 € par action, en numéraire. Ce dividende correspond à un taux de distribution de 65% du résultat net comptable part du Groupe en 202121, et à un rendement de 7,1% sur la base du cours de l’action au 26 avril 2022 (clôture).

Détachement : 23 mai 2022

Mise en paiement : à compter du 25 mai 2022.

Calendrier de communication financière

Assemblée Générale exercice 2021 : 18 mai 2022

Publication des résultats du S1 2022 : 29 juillet 2022

Publication des résultats des 9M 2022 : 28 octobre 2022





***

Comptes de résultat

T1.2022 T1.2021

(Hors Lyxor) Var. T1/T1 Var. T1/T1 combiné 2 T4.2021

(Hors Lyxor) Var. T1/T4 Var. T1/T4 combiné 2 Revenus nets ajustés 1 835 770 8,4% 2,6% 794 5,1% -2,0% Revenus nets de gestion 837 770 8,7% 2,8% 789 6,0% -1,3% dont commissions nettes de gestion 766 658 16,3% 9,2% 719 6,5% -0,7% dont commissions de surperformance 71 111 -36,2% -37,3% 70 1,2% -7,6% Revenus Amundi Technology 10 7 37,8% 37,8% 9 9,9% 9,9% Produits nets financiers et autres produits nets (12) (7) - - (4) - - Charges générales d'exploitation 1 (423) (376) 12,5% 3,4% (388) 9,0% -1,4% Résultat brut d'exploitation ajusté 1 412 394 4,5% 1,8% 406 1,5% -2,5% Coût du risque & Autres (4) (2) - - 1 - - Sociétés mises en équivalence 20 18 11,5% 11,5% 21 -7,0% -7,0% Résultat avant impôt ajusté 1 428 410 4,5% 2,0% 429 0,0% -3,7% Impôts sur les sociétés 1 2 (103) (103) -0,6% -3,7% (99) 4,2% -0,5% Minoritaires (1) 2 - - (1) -3,2% -3,2% Résultat net part du Groupe ajusté 1 324 309 5,0% 2,8% 328 -1,3% -4,6% Amortissement des actifs intangibles après impôts (15) (12) 20,5% 25,1% (12) - - Coûts d'intégration nets d'impôts (8) - - - (12) - - Résultat net part du Groupe 302 297 1,9% -0,6% 304 -0,8% -4,5%

1. Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles et hors coûts d’intégration 2. Données combinées : Amundi + Lyxor

Evolution des encours sous gestion1 de fin décembre 2020 à fin mars 2022

(Md€) Encours

sous gestion Collecte

nette Effet

marché et change Effet

Périmètre Variation des encours vs trimestre précédent Au 31/12/2020 1 729 +4,0% T1 2021 -12,7 +39,3 / Au 31/03/2021 1 755 +1,5% T2 2021 +7,2 +31,4 / Au 30/06/2021 1 794 / +2,2% T3 2021 +0,2 +17,0 / Au 30/09/2021 1 811 / +1,0% T4 2021 +65,6 +39,1 +14822 Au 31/12/2021 2 064 / T1 2022 +3,2 -46,4 / -2,1% Au 31/03/2022 2 021 /

1. Encours (y compris Lyxor à partir du 31/12/2021) & Collecte (y compris Lyxor uniquement au T1 2022), incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

Encours sous gestion et collecte nette par segments de clientèle1

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte (Md€) 31.03.2022 31.03.2021 /31.03.2021 T1 2022 T4 2021 T1 2021 Réseaux France 122 121 1,0% -1,3 +3,6 +0,4 Réseaux internationaux 172 151 14,0% +3,5 +5,1 +2,7 dont Amundi BOC WM 13 1 NS +2,3 +3,3 +0,9 Distributeurs tiers 322 196 64,5% +11,9 +11,3 +4,3 Retail (hors JVs) 617 468 31,8% +14,1 +19,9 +7,4 Institutionnels2 & souverains 476 413 15,3% -3,0 +5,5 -10,7 Corporates 95 89 6,2% -13,4 +14,9 -6,7 Epargne Entreprises 75 71 6,0% -1,3 +0,1 +0,0 Assureurs CA & SG 462 466 -0,9% -1,7 -0,3 +1,1 Institutionnels 1 108 1 039 6,6% -19,4 +20,2 -16,2 JVs 296 248 19,2% +8,4 +25,5 -4,0 TOTAL 2 021 1 755 15,1% +3,2 +65,6 -12,7

NB: T1 2022 et 31.03.2022 : données combinées Amundi + Lyxor ; T1 et T4 2021, et 31.03.2021 : données Amundi uniquement

1. Encours (y compris Lyxor à partir du 31/12/2021) & Collecte (y compris Lyxor uniquement au T1 2022), incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP - 2. Y compris fonds de fonds.

Encours sous gestion et collecte nette par classes d’actifs1

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte (Md€) 31.03.2022 31.03.2021 /31.03.2021 T1 2022 T4 2021 T1 2021 Gestion active 1 117 1 036 7,8% 9,1 20,0 5,9 Actions 183 163 12,4% -0,7 5,3 2,0 Diversifiés 321 269 19,6% 11,0 8,7 5,5 Obligations 612 604 1,4% -1,2 6,0 -1,6 Produits structurés 32 37 -14,5% -1,2 -1,7 0,2 Gestion passive 309 171 80,4% 10,6 9,5 2,3 Actifs réels et alternatifs 93 58 60,4% 2,6 1,2 1,4 Actifs MLT 1 551 1 302 19,1% 21,0 1,2 9,8 Produits de Trésorerie 174 205 -15,1% -26,3 1,2 -18,6 JVs 296 248 19,2% 8,4 1,2 -4,0 TOTAL 2021 1 755 15,1% 3,2 1,2 -12,7

NB: T1 2022 et 31.03.2022 : données combinées Amundi + Lyxor ; T1 et T4 2021, et 31.03.2021 : données Amundi uniquement

1. Encours (y compris Lyxor à partir du 31/12/2021) & Collecte (y compris Lyxor uniquement au T1 2022), incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP .

Encours sous gestion et collecte nette par zone géographique1

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte (Md€) 31.03.2022 31.03.2021 /31.03.2021 T1 2022 T4 2021 T1 2021 France 948 927 2,3% -22,8 10,1 -15,7 Italie 209 185 12,8% 3,8 5,2 3,2 Europe hors France et Italie 350 233 50,3% 8,7 15,0 2,6 Asie 386 311 23,9% 14,2 33,7 -1,5 Reste du monde 128 99 28,6% -0,7 1,6 -1,4 TOTAL 2 021 1 755 15,1% 3,2 65,6 -12,7 TOTAL hors France 1 072 829 29,4% 26,0 55,5 3,0

NB: T1 2022 et 31.03.2022 : données combinées Amundi + Lyxor ; T1 et T4 2021, et 31.03.2021 : données Amundi uniquement

1. Encours (y compris Lyxor à partir du 31/12/2021) & Collecte (y compris Lyxor uniquement au T1 2022), incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

Annexe méthodologique

I. Données comptables et ajustées





Données comptables

Aux 3 mois 2021 et 2022, données après amortissement des actifs intangibles (contrats de distribution avec Bawag, UniCredit et Banco Sabadell ; contrats clients de Lyxor) et après coûts d’intégration de Lyxor.

Données ajustées

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés : retraitement de l’amortissement des actifs intangibles (comptabilisé en déduction des revenus nets); coûts d’intégration de Lyxor.

Dans les données comptables, amortissement des actifs intangibles :

T1 2021 : 17 M€ avant impôts et 12 M€ après impôts

T1 2022 : 20 M€ avant impôts et 15 M€ après impôts

Dans les données comptables, coûts d’intégration de Lyxor:

T1 2021 : 0

T1 2022 : 10 M€ avant impôts et 8 M€ après impôts

Acquisition de Lyxor

Conformément à IFRS 3, reconnaissance au bilan d’Amundi au 31/12/2021 :

d’un goodwill de 652 M€ ;

d’un actif intangible (représentant des contrats clients) de 40 M€ avant impôt (30 M€ après impôts) qui sera amorti linéairement sur 3 ans ;

Dans le compte de résultat du Groupe, l’actif intangible mentionné ci-dessus est amorti linéairement sur 3 ans à partir de 2022 ; l’incidence nette d’impôt de cet amortissement est de 10 M€ en année pleine (soit 13 M€ avant impôts). Cet amortissement est comptabilisé en déductions des revenus nets et vient s’ajouter aux amortissements existants des contrats de distribution.

II. Indicateur s Alternatif s de Performance 23





Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui excluent les amortissements des actifs intangibles et les coûts d’intégration de Lyxor. Ces données ajustées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante :

En M€ T1.2022 T4.2021 T1.2021 Revenus nets (a) 814 777 753 + Amortissement des actifs intangibles avant impôts 20 17 17 Revenus nets ajustés (b) 835 794 770 Charges d'exploitation (c) -433 -404 -376 +Coût d'intégration avant impôts 10 16 Charges d'exploitation ajustées (d) -423 -388 -376 Résultat brut d'exploitation (e) = (a)+(c) 382 373 377 Résultat brut d'exploitation ajusté (f) = (b)+(d) 412 406 394 Coefficient d'exploitation (c)/(a) 53,1% 52,0% 49,9% Coefficient d'exploitation ajusté (d)/(b) 50,6% 48,8% 48,8% Coût du risque & Autres (g) -4 1 -2 Sociétés mises en équivalence (h) 20 21 18 Résultat avant impôt (i) = (e)+(g)+(h) 398 396 393 Résultat avant impôt ajusté (j) = (f)+(g)+(h) 428 429 410 Impôts sur les bénéfices (k) -94 -90 -99 Impôts sur les bénéfices ajustés (l) -103 -99 -103 Minoritaires (m) -1 -1 2 Résultat net part du Groupe (n)= (i)+(k)+(m) 302 304 297 Résultat net part du Groupe ajusté (o) = (j)+(l)+(m) 324 328 309

A propos d ’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux24, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales25, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 300 professionnels dans 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 2 000 milliards d’euros d’encours26.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

AVERTISSEMENT :

Cette présentation peut contenir des projections concernant la situation financière et les résultats d’Amundi.

Ces données ne représentent pas des prévisions au sens du Règlement délégué (UE) 2019/980.

Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui pourraient conduire à la non réalisation des projections et résultats mentionnés. Le lecteur doit prendre en considération l’ensemble de ces facteurs d’incertitudes et de risques avant

de fonder son propre jugement.

Les chiffres présentés ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne. Ces données n’ont pas été auditées. Les données incluant Lyxor sont estimées (avec des hypothèses concernant le retraitement de certaines activités conservées par la SG).

Les informations contenues dans cette présentation, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties qu’Amundi, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement n’est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans cette présentation. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.

1 Encours (y compris Lyxor à partir du 31/12/2021) & collecte nette (yc Lyxor uniquement au T1 2022) incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

2 Actifs Moyen Long Terme : hors produits de trésorerie

3 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles et hors coûts d’intégration. Voir page 6 les définitions et la méthodologie

4 Variation par rapport au T1 2021 publié, hors Lyxor

5 Hors JVs

6 Voir glossaire dans le Document d’Enregistrement Universel 2021 d’Amundi

7 Hors mandats assureurs

8 Encours (y compris Lyxor à partir du 31/12/2021) & collecte nette (yc Lyxor uniquement au T1 2022) incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

9 Actifs Moyen Long Terme : hors produits de trésorerie

10 Comparaison avec le 31 mars 2021 hors Lyxor.

11 Encours Lyxor inclus

12 Outsourced Chief Investment Officer solutions

13 Source : ETF GI fin mars 2022

14 Source : Morningstar Direct, Broadridge FundFile - Fonds ouverts et ETF, périmètre fonds monde, mars 2022

15 Source AMFI. Parts de marché fin décembre 2021 et fin mars 2022.

16Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles et hors coûts d’intégration. Voir page 6 les définitions et la méthodologie

17 Variation par rapport à un 1er trimestre publié, hors Lyxor

18 Revenus nets hors produits financiers et autres produits nets, comprenant les revenus de gestion et les revenus d’Amundi Technology désormais isolés sur une ligne dédiée

19 Wealth & Distribution

20 Coefficient d’exploitation (en %) hors niveau exceptionnel de commissions de surperformance (= niveau supérieur au montant moyen des commissions de surperformance par trimestre en 2017-2020).

21 Hors Affrancamento et hors coûts d’intégration de Lyxor

22 Lyxor

23 Voir aussi la section 4.3 du Document d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de l’AMF le 12/04/2022

24 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2021 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2020

25 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

26 Données Amundi y compris Lyxor au 31/03/2022

