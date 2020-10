Amundi : Résultats du 3e trimestre et des 9 mois 2020

Activité Des encours [3] de 1 662 Md€ au 30 septembre 2020, en progression de +6,4% sur un an (+4,4% vs fin juin 2020) (+4,4% vs fin juin 2020)

Une collecte élevée de +34,7 Md€ au T3, tirée par l'ensemble des segments :

+22,0 Md€ [4] en produits de trésorerie

+4,7 Md€ en actifs MLT 3 , [5]

3 Poursuite de la dynamique dans les JVs (+ 8,1 Md€)

Résultats Des résultats solides :

Au T3 : un résultat net ajusté 1 maintenu à un haut niveau : 235 M€ (+2,3% vs T3 2019 et +1,0% vs T2 2020) Un coefficient d'exploitation de 51,2% 1 , stable

Sur 9 mois, un résultat net ajusté1 de 674 M€ (-8,3% vs 9M 2019), quasi-stable hors résultat financier (affecté par la baisse des marchés)