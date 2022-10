Amundi : Résultats du 3e trimestre et des 9 mois 2022 28/10/2022 | 07:02 Envoyer par e-mail :

Amundi : Résultats du 3e trimestre et des 9 mois 2022 Un résultat net1 de 282 M€ au 3e trimestre, en hausse de +5% par rapport au 2e trimestre Résultats 9 mois 2022 : maintien d’un haut niveau de résultat1 (875 M€) et d’efficacité opérationnelle







Un bon T3 dans des conditions de marché difficiles Niveau élevé des commissions nettes de gestion, en progression de +2% vs T2 2022

Des charges 1 en baisse de -2% vs T2 2022 (coefficient d’exploitation 1 de 54,7%)

en baisse de -2% vs T2 2022 (coefficient d’exploitation de 54,7%) Résultat net ajusté1 de 282 M€, +5% vs T2 2022 Activité



9 mois : collecte2 de -8,0 Md€, dont +7,5 Md€ en actifs Moyen-Long Terme3 hors JVs







3e trimestre : collecte de -12,9 Md€ dont -3,5 Md€ en MLT hors JVs



Activité bien orientée dans les réseaux et en gestion active

Décollecte en gestion passive (distributeurs tiers et Institutionnels) liée au contexte de « derisking »



Encours de 1 895 Md€ au 30/09/2022 : +5% sur un an et -2% sur 3 mois Intégration Lyxor Intégration opérationnelle finalisée (migration IT achevée)

Premiers effets des synergies de revenus et de coûts enregistrés Paris, le 28 octobre 2022 Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 27 octobre 2022 sous la présidence d’Yves Perrier et a examiné les comptes du 3e trimestre et des 9 mois 2022. Commentant ces chiffres, Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré : « Sur les neuf premiers mois de l’année, Amundi affiche une performance solide dans un contexte de marché toujours difficile, avec le maintien d’un haut niveau de profitabilité et d’efficacité opérationnelle. Au troisième trimestre, l’activité d’Amundi est résiliente, en particulier en actifs moyen long terme, dans un marché en très forte décollecte4. L’intégration opérationnelle de Lyxor est achevée avec succès, ce qui permet d’enregistrer les premiers effets des synergies de revenus et de coûts. Ces résultats confirment la robustesse du profil d’Amundi ». I. Bonne résistance de l’activité dans des conditions de marché défavorables



Le 3e trimestre a été marqué par des conditions de marché défavorables : baisse marquée des marchés actions : sur 3 mois 5 , l’EuroStoxx a ainsi perdu -5% et -24% depuis fin 2021; son niveau moyen a baissé de -15% vs T3 2021, de -5% vs T2 2022 et de -5% entre les 9 mois 2021 et les 9 mois 2022;

, l’EuroStoxx a ainsi perdu -5% et -24% depuis fin 2021; son niveau moyen a baissé de -15% vs T3 2021, de -5% vs T2 2022 et de -5% entre les 9 mois 2021 et les 9 mois 2022; repli des marchés obligataires (-5% entre le 30/06/2022 et le 30/09/2022 6 ), avec une hausse des taux 7 d’environ +75 pbs au 3 e trimestre et d’environ +250 bps sur 9 mois;

), avec une hausse des taux d’environ +75 pbs au 3 trimestre et d’environ +250 bps sur 9 mois; hausse du taux de change Dollar US vs Euro de +6% entre le 30/06/2022 et le 30/09/2022 ;

contexte général de remontée de l’aversion au risque. Le marché européen8 de la gestion d’actifs est en forte décollecte au T3 (-111 Md€ dont -101 Md€ en actifs MLT). Les encours gérés par Amundi atteignent 1 895 Md€ au 30 septembre 2022, en progression de +4,7% sur un an et en retrait de -1,5% par rapport à fin juin 2022. Activité au 3 e trimestre 2022 Dans ce contexte, Amundi affiche une activité résiliente en actifs MLT hors JVs (-3,5 Md€, à comparer à -10.0 Md€ au T2). Dans le Retail, l’activité est bien orientée dans les réseaux France (+0,5 Md € en MLT , notamment en gestion active et les actifs réels ) et internationaux (+1,4 Md€ 9 en MLT ) .

notamment en gestion active et les actifs réels . Les flux en gestion active sont positifs (+1,1 Md€ en MLT), portés par des produits actions (gestion thématique) et obligataires.

(+1,1 Md€ en MLT), portés par des produits actions (gestion thématique) et obligataires. Le contexte de « derisking » explique les sorties en gestion passive (-3,8 Md€) auprès des Institutionnels et des distributeurs tiers.



En produits de trésorerie, la décollecte de -8,1 Md€ (hors JVs) est concentrée sur les clients Corporates et Institutionnels. L’activité dans les JVs est négative ce trimestre (-1,3 Md€ ) en raison de sorties en produits de trésorerie et en Channel Business10 en Chine. En actifs MLT11, les flux sont positifs (+3,8 Md€), grâce notamment à la dynamique de la JV indienne SBI MF qui consolide son leadership sur le marché indien12. Au total la collecte du 3e trimestre est de -12,9 Md€. Poursuite du développement d’Amundi Technology Amundi Technology poursuit ses développements avec 45 clients fin septembre 2022 (contre 42 fin juin). Trois nouveaux clients ont souscrit à l’offre ALTO Wealth & Distribution. Activité aux 9 mois 2022 Sur l’ensemble des 9 mois 2022, Amundi affiche une décollecte de -8,0 Md€, compte tenu de sorties en produits de trésorerie (-35,6 Md€ hors JVs). Hors JVs, la collecte en actifs MLT (+ 7,5 Md€) est soutenue, grâce notamment au Retail (+10,6 Md€ en MLT, essentiellement en distributeurs tiers) ; en Institutionnels, la décollecte est contenue (-3,1 Md€ en MLT). Gestion active : dans des marchés baissiers, la collecte d’Amundi demeure positive (+1,6 Md€) avec notamment des flux en Actions (en particulier en gestions thématiques ). L es performances des gestions se maintiennent, avec plus de 69% des encours des fonds ouverts dans les 2 premiers quartiles, selon Morningstar 13 , dont plus de 76% sur 5 ans. Avec 306 fonds notés 4 et 5 étoiles, Amundi est le 2 e acteur en Europe en nombre de fonds.

dans des marchés baissiers, la collecte d’Amundi demeure positive (+1,6 Md€) avec notamment des flux en Actions (en particulier en gestions thématiques ). avec plus de 69% des encours des fonds ouverts dans les 2 premiers quartiles, selon Morningstar , dont plus de 76% sur 5 ans. Avec 306 fonds notés 4 et 5 étoiles, Amundi est le 2 acteur en Europe en nombre de fonds. L’activité en Actifs Réels (hors actifs alternatifs) est dynamique, avec +3,0 Md€ de collecte, notamment en Immobilier et en Private Equity, portant les encours à 66 Md€ au 30/09/2022.

avec +3,0 Md€ de collecte, notamment en Immobilier et en Private Equity, portant les encours à 66 Md€ au 30/09/2022. La gestion passive, ETF et Smart beta a enregistré +7,5 Md€ de collecte nette, portant les encours à 275 Md€ fin septembre 2022. Cette performance est notable dans le contexte de la fusion avec Lyxor. En ETF, si le début d’année a été particulièrement porteur, le marché des ETF a connu un ralentissement dans un contexte général de « derisking ». Avec +4,6 Md€14 de collecte sur 9 mois, Amundi consolide cependant sa position de 2e acteur des ETF en Europe et de 1er européen avec une part de marché d’environ 13,5%15 (167 Md€ d’encours au 30/09/2022).



Dans les JVs asiatiques, l’activité a été élevée à +20,2 Md€, notamment en Inde et en Corée. II. Maint ien d’un haut niveau de profitabilité et d’efficacité opérationnelle



NB : les données 2021 publiées n’incluaient pas Lyxor. En annexe sont présentés les comptes de résultats des T3 et 9M 2021 publiés ainsi que les variations par rapport aux T3 9M 2021 combinés (à périmètre constant, avec Lyxor). Par ailleurs, les revenus Amundi Technology sont désormais présentés sur une ligne distincte du compte de résultat en 2021 et en 2022. Résultats du 3 e trimestre 2022 (données ajustées) S’élevant à 282 M€, le résultat net ajusté trimestriel d’Amundi s’est maintenu à un bon niveau, et en hausse sensible (+4,7 %) par rapport au 2e trimestre 2022, grâce notamment à l’effet ciseaux positif entre les commissions nettes de gestion et la bonne maitrise des charges. Des revenus nets à 758 M€ : Les commissions nettes de gestion 16 s’élèvent à 747 M €, en légère hausse par rapport au T2 2022 (+1,9%) grâce à l’amélioration du mix clients / produits, à un effet change positif (dollar US/euro), ainsi qu’à quelques éléments non-récurrents.

en légère hausse par rapport au T2 2022 (+1,9%) grâce à l’amélioration du mix clients / produits, à un effet change positif (dollar US/euro), ainsi qu’à quelques éléments non-récurrents. Le retour à la normale des commissions de surperformance (13 M€) a été accentué par le contexte de marché.

(13 M€) a été accentué par le contexte de marché. Les revenus d’Amundi Technology (12 M€) sont stables T3/T2 et en hausse vs le T3 2021 (+43%), confirmant le développement sur 12 mois.

(12 M€) sont stables T3/T2 et en hausse vs le T3 2021 (+43%), confirmant le développement sur 12 mois. Les revenus financiers et autres produits nets s’établissent à -13 M€, compte tenu de l’environnement de marché. Les charges d’exploitation (415 M€) sont en baisse de -1,7% par rapport au 2e trimestre 2022, et de -2,0% par rapport au 3e trimestre 2021 à périmètre constant. Ces évolutions sont liées notamment aux premiers effets des synergies de coûts liées à Lyxor, et aux efforts de maitrise des charges, qui compensent un effet change négatif (dollar US/euro). Il en résulte un coefficient d’exploitation de 54,7%, en amélioration par rapport au T2 2022. La contribution au résultat des sociétés mises en équivalence (Joint-Ventures asiatiques principalement) augmente de +11,8% vs le T2 2022, à 24 M€. Résultats au x 9 mois 2022 (d onnées ajustées) Le résultat net ajusté s’élève à 875 M€. Il est en hausse de +3,4% par rapport à 2021 hors effet du niveau exceptionnel des commissions de surperformance en 202117. Il est quasi stable (+0,5%) à périmètre constant (Lyxor inclus en 2021). Ce maintien d’un haut niveau de profitabilité résulte, comme au troisième trimestre, de deux facteurs : des commissions nettes de gestion 18 (2 245 M€) en hausse de +2, 6% à périmètre constant, malgré des marchés actions et taux en baisse prononcée ; cette progression s’explique par la dynamique de collecte sur 12 mois et l’amélioration du mix clients / produits.

à périmètre constant, malgré des marchés actions et taux en baisse prononcée ; cette progression s’explique par la dynamique de collecte sur 12 mois et l’amélioration du mix clients / produits. des charges stables à périmètre constant (-0,1% vs 9M 2021) grâce à la maitrise des coûts et aux premières réalisations des synergies, qui compensent les investissements dans les moteurs de croissance et l’effet change négatif. Amundi démontre ainsi sa capacité à maintenir son efficacité opérationnelle, y compris dans un contexte de marché difficile : le coefficient d’exploitation s’établit à 53,7%, un des meilleurs de l’industrie. A noter : la poursuite des développements d’Amundi Technology dont les revenus progressent de +24% à 34 M€. III. Poursuite de l’engagement en Investissement Responsable



Amundi poursuit la mise en œuvre de son plan d’action 2025 avec la transformation des gammes de fonds et l’innovation produit : Lancement d’une large gamme d’ETF ESG sectoriels sur les actions monde, et du premier ETF ESG sur les grandes capitalisations italiennes ;

Lancement du fonds Emerging Markets Equity ESG Improvers. Les encours en Investissement Responsable s’élèvent à 769 Md€ au 30 septembre 2022. L’évolution par rapport au 31 décembre 2021 (encours de 847 Md€) est liée à un effet marché négatif. La collecte MLT19 est de +7,9 Md€ sur 9 mois. IV. Lyxor



L’intégration opérationnelle de Lyxor, acquis fin 2021, est achevée : rapprochement des équipes au T1 2022, fusion des entités au T2 2022, et migration IT achevée en 6 mois, en septembre 2022. Ces étapes ont été franchies avec succès, en ligne avec le calendrier, et sans perturbation pour l’activité commerciale.

En ETF, Amundi est devenue un solide leader européen 167 Md€ d’encours au 30/09/2022. Les synergies engendrées par cette intégration seront conformes à ce qui avait été annoncé : les synergies de coûts avant impôts devraient s’élever à 60 millions d'euros en année pleine dès 2024 ;

les synergies de revenus devraient atteindre 30 millions d’euros en année pleine en 2025. Les premiers effets des synergies de coûts ont été enregistrés au 3e trimestre 2022, et le rythme de réalisation devrait monter en puissance au 4e trimestre 2022 et en 2023. Ces éléments confirment le potentiel de création de valeur de cette acquisition avec un retour sur investissement qui devrait être supérieur à 14% en 2024, en incluant l’ensemble des synergies. Calendrier de communication financière Publication des résultats des T4 et annuels 2022 : 8 février 2023

Publication des résultats du T1 2023 : 28 avril 2023

Assemblée générale exercice 2022 : 12 mai 2023

Publication des résultats du S1 2023 : 28 juillet 2023

Publication des résultats des 9M 2023 : 27 octobre 2023



*** Comptes de résultat Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles, hors couts d’intégration et, aux 9 mois 2021, hors effet Affrancamento Nouvelle présentation des revenus depuis 2021 avec les revenus d’Amundi Technology présentés sur une ligne séparée Périmètre constant : données combinées avec Lyxor Le Résultat net comptable du T2 2021 intègre un gain fiscal exceptionnel (net d’une taxe de substitution) de +114 M€ (sans incidence en flux de trésorerie) : dispositif « Affrancamento » en application de la loi de finance italienne pour 2021 (loi N° 178/2020), conduisant à la reconnaissance d’un Impôt Différé Actif sur des actifs incorporels (goodwill); élément exclu du Résultat Net ajusté. M€ 9M 2022 9M 2021

(hors Lyxor)



Var.

9M 22 / 9M 21 (hors Lyxor) Var.

9M 22 / 9M 21 combiné Revenus nets ajustés 2 347 2 410 -2,6% -8,5% Revenus nets de gestion 2 353 2 394 -1,7% -7,8% dont commissions nettes de gestion 2 245 2 038 10,2% 2,6% dont commissions de surperformance 108 356 - - Technologie 34 27 24,2% 24,2% Produits nets financiers et autres produits nets (40) (11) - - Charges générales d'exploitation (1 259) (1 147) 9,8% -0,1% Coefficient d'exploitation ajusté 53,7% 47,6% 6,1 pts 4,5 pts Résultat brut d'exploitation ajusté 1 088 1 264 -13,9% -16,6% Coût du risque & Autres (4) (13) - - Sociétés mises en équivalence 64 63 1,9% 1,9% Résultat avant impôt ajusté 1 148 1 313 -12,6% -15,1% Impôts sur les sociétés (272) (331) -17,9% -20,8% Minoritaires (1) 5 - - Résultat net part du Groupe ajusté 875 987 -11,3% -13,7% Amortissement des actifs intangibles après impôts (44) (37) 20,5% 25,0% Coûts d'intégration nets d'impôts (44) 0 - - Résultat net part du Groupe 787 951 -17,2% -19,6% Impact Affrancamento 0 114 - - Résultat net part du Groupe yc Affrancamento 787 1 065 -26% -28%

M€ T3.2022 T2.2022 Var.

T3 22 / T2 22 T3.2021

(hors Lyxor)



Var.

T3 22/T3 21 Var.

T3 22/T3 21 combiné Revenus nets ajustés 758 754 0,6% 791 -4,2% -10,8% Revenus nets de gestion 759 757 0,3% 790 -3,9% -10,6% dont commissions nettes de gestion 747 733 1,9% 700 6,7% -1,3% dont commissions de surperformance 13 24 -47,5% 90 -85,9% -86,4% Technologie 12 12 2,0% 8 43,4% 43,4% Produits nets financiers et autres prod. nets (13) (15) - (8) 78,0% 70,6% Charges générales d'exploitation (415) (422) -1,7% (383) 8,4% -2,0% Coefficient d'exploitation ajusté 55% 56% -1,2 pts 48% 6,4 pts 4,9 pts Résultat brut d'exploitation ajusté 343 332 3,4% 409 -16,0% -19,6% Coût du risque & Autres (0) (0) - 7 - - Sociétés mises en équivalence 23 21 11,9% 25 -5,2% -5,2% Résultat avant impôt ajusté 366 353 3,8% 440 -16,7% -19,9% Impôts sur les sociétés (85) (84) 1,4% (108) -21,3% -24,7% Minoritaires 0 0 - 1 -59,1% -59,1% Résultat net part du Groupe ajusté 282 269 4,7% 333 -15,3% -18,5% Amortissement des actifs intangibles après impôts (15) (15) 0,0% (12) 20,5% 20,5% Coûts d'intégration nets d'impôts (6) (30) - 0 - - Résultat net part du Groupe 261 224 16,1% 321 -18,7% -21,9% Evolution des encours sous gestion1 de fin décembre 2020 à fin septembre 2022 (Md€) Encours

sous gestion Collecte

nette Effet

marché et change Effet

Périmètre Variation des encours vs trimestre précédent Au 31/12/2020 1 729 +4,0% T1 2021 -12,7 +39,3 / Au 31/03/2021 1 755 +1,5% T2 2021 +7,2 +31,4 / Au 30/06/2021 1 794 / +2,2% T3 2021 +0,2 +17,0 / Au 30/09/2021 1 811 / +1,0% T4 2021 +65,6 +39,1 +14820 Au 31/12/2021 2 064 / T1 2022 +3,2 -46,4 / -2,1% Au 31/03/2022 2 021 / T2 2022 +1,8 - 97,8 / Au 30/06/2022 1 925 -4,8% T3 2022 -12,9 -16,3 / Au 30/09/2022 1 895 1. Encours (y compris Lyxor à partir du 31/12/2021) & collecte nette (yc Lyxor à partir du T1 2022) et incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP . Encours sous gestion et collecte nette par segments de clientèle1 Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 30.09.2022 30.09.2021 /30.09.2021 9M 2022 T3 2022 T2 2022 T3 2021 Réseaux France 114 121 -6,0% -1,8 +0,9 -1,3 -1,3 Réseaux internationaux 156 165 -5,5% +1,3 -0,3 -1,9 +5,4 dont Amundi BOC WM 10 7 +40,4% -1,5 -1,8 -2,1 +3,3 Distributeurs tiers 292 212 +37,7% +9,6 -3,3 +1,0 +4,4 Retail (hors JVs) 562 499 +12,8% +9,1 -2,8 -2,3 +8,5 Institutionnels2 & souverains 438 428 +2,3% -15,5 -4,7 -7,8 +5,2 Corporates 84 85 -0,5% -20,6 -1,7 -5,5 -1,0 Epargne Entreprises 71 76 -6,3% +1,8 -0,2 +3,4 -0,5 Assureurs CA & SG 420 471 -11,0% -3,0 -2,2 +0,9 +0,6 Institutionnels 1 013 1 060 -4,4% -37,2 -8,8 -9,1 +4,3 JVs 319 252 +26,7% +20,2 -1,3 +13,1 -12,7 TOTAL 1 895 1 811 +4,7% -8,0 -12,9 +1,8 +0,2 Encours moyens hors JVs 1 689 1 715 +1,5% / / / / 1. Encours (y compris Lyxor à partir du 31/12/2021) & collecte nette (yc Lyxor à partir du T1 2022) et incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP ; 2. Y compris fonds de fonds Encours sous gestion et collecte nette par classes d’actifs1 Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 30.09.2022 30.09.2021 /30.09.2021 9M 2022 T3 2022 T2 2022 T3 2021 Gestion active 1 011 1 091 -7,4% +0,7 +1,1 -9,5 +11,1 Actions 167 177 -5,3% +4,9 +2,0 3,6 -0,5 Diversifiés 280 294 -4,7% +0,5 -4,3 -6,1 +8,3 Obligations 563 620 -9,2% -4,8 +3,4 -7,0 +3,4 Produits structurés 28 35 -19,7% -2,8 0,0 -1,6 -1,2 Gestion passive 275 187 +47,0% +7,5 -3,8 0,8 +3,9 ETF & ETC 167 78 +113,3% +4,6 -4,8 0,1 +1,8 Index & Smart beta 107 108 -0,9% +2,9 +1,0 0,7 +2,1 Actifs réels et Alternatifs 98 61 +61,9% +2,1 -0,8 0,3 +1,2 Actifs MLT 1 411 1 373 +2,8% +7,5 -3,5 -10,0 +15,0 Produits de Trésorerie ex-JVs 165 186 -11,4% -35,6 -8,1 -1,3 -2,2 JVs 319 252 +26,7% +20,2 -1,3 13,1 -12,7 TOTAL 1 895 1 811 +4,7% -8,0 -12,9 1,8 +0,2 1. Encours (y compris Lyxor à partir du 31/12/2021) & collecte nette (yc Lyxor à partir du T1 2022) et incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP Encours sous gestion et collecte nette par zones géographiques1 Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 30.09.2022 30.09.2021 /30.09.2021 9M 2022 T3 2022 T2 2022 T3 2021 France 858 935 -8,2% -30,0 -7,2 0,0 +2,2 Italie 190 192 -0,8% +6,3 +1,6 0,9 +0,8 Europe hors France et Italie 320 254 +25,6% -1,3 -2,6 -7,3 +4,7 Asie 402 324 +24,0% +23,3 -2,6 11,8 -9,0 Reste du monde 125 106 +18,5% -6,4 -2,1 -3,6 +1,4 TOTAL 1 895 1 811 +4,7% -8,0 -12,9 1,8 +0,2 TOTAL hors France 1 037 876 +18,4% +22,0 -5,7 1,8 -2,0 1. Encours (y compris Lyxor à partir du 31/12/2021) & collecte nette (yc Lyxor à partir du T1 2022) et incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

Annexe méthodologique I. Données comptables et ajustées





1. Données comptables :





Aux 9 mois 2021 et 2022, données après amortissement des actifs intangibles (contrats de distribution avec Bawag, UniCredit et Banco Sabadell ; contrats clients de Lyxor) et après coûts d’intégration de Lyxor. 2. Données ajustées





Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés : retraitement de l’amortissement des actifs intangibles (comptabilisé en déduction des revenus nets) et des coûts d’intégration de Lyxor. Dans les données comptables, amortissement des actifs intangibles : T3 2021 : 17 M€ avant impôts et 12 M€ après impôts

: 17 M€ avant impôts et 12 M€ après impôts T 2 2022 : 20 M€ avant impôts et 15 M€ après impôts

: 20 M€ avant impôts et 15 M€ après impôts T3 2022 : 20 M€ avant impôts et 15 M€ après impôts

: 20 M€ avant impôts et 15 M€ après impôts 9M 2021 : 51 M€ avant impôts et 37 M€ après impôts

: 51 M€ avant impôts et 37 M€ après impôts 9M 2022 : 61 M€ avant impôts et 44 M€ après impôts



Dans les données comptables, coûts d’intégration de Lyxor: T1 2022 : 10 M€ avant impôts et 8 M€ après impôts

: 10 M€ avant impôts et 8 M€ après impôts T2 2022 : 40 M€ avant impôts et 30 M€ après impôts

: 40 M€ avant impôts et 30 M€ après impôts T3 2022 : 9 M€ avant impôts et 6 M€ après impôts

: 9 M€ avant impôts et 6 M€ après impôts 9M 2022 : 59 M€ avant impôts et 44 M€ après impôts II. Données normalisées





En 2021, un montant record de commissions de surperformance avait été enregistré (427 M€). Ce montant est significativement plus élevé que la moyenne constatée de 2017 à 2020 (~42 M€ par trimestre soit ~170 M€ par an). Pour comparer équitablement les données 2022, Amundi recalcule des données normalisées avec ces montants historiquement constatés, ce qui exclut l’effet de ces commissions de surperformances exceptionnelles. Voir tableau d’IAP page suivante. III. Acquisition de Lyxor





Conformément à IFRS 3, reconnaissance au bilan d’Amundi au 31/12/2021 : d’un goodwill ;

d’un actif intangible (représentant des contrats clients) de 40 M€ avant impôt (30 M€ après impôts) amorti linéairement sur 3 ans ; Dans le compte de résultat du Groupe, l’actif intangible mentionné ci-dessus est amorti linéairement sur 3 ans à partir de 2022 ; l’incidence nette d’impôt de cet amortissement est de 10 M€ en année pleine (soit 13 M€ avant impôts). Cet amortissement est comptabilisé en déductions des revenus nets et vient s’ajouter aux amortissements existants des contrats de distribution. IV. Indicateur s Alternatif s de Performance 21





Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui excluent les amortissements des actifs intangibles, les coût d’intégration de Lyxor et l’Affrancamento (voir supra).

Les données ajustées, normalisées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante : = données comptables

= données ajustées = = données ajustées normalisées En M€ 9M 2022 9M 2021 T3.2022 T2.2022 T3.2021 Revenus nets (a) 2286 2359 738 734 774 + Amortissements des Actifs intangibles avant impôts 61 51 20 20 17 Revenus nets ajustés (b) 2347 2410 758 754 791 - Commission de surperformance exceptionnelles 0 -232 0 0 -49 Revenus nets ajustés normalisés (c) 2347 2178 758 754 742 Charges d'exploitation (d) -1318 -1147 -423 -462 -383 +Coût d'intégration avant impôts 59 0 9 40 0 Charges d'exploitation ajustées (e) -1259 -1147 -415 -422 -383 - Charges d'exploitation supplémentaires en lien avec le niveau exceptionnel des CSP 0 39 0 0 8 Charges d'exploitation ajustées normalisées (f) -1259 -1107 -415 -422 -374 Résultat brut d'exploitation (g) = (a)+(d) 967 1213 314 271 392 * Résultat brut d'exploitation ajusté (h) = (b)+(e) 1088 1264 343 332 409 Résultat brut d'exploitation ajusté normalisé (i) = (c)+(f) 1088 1071 343 332 368 Coefficient d'exploitation (d)/(a) 57,7% 48,6% 57,4% 63,0% 49,4% Coefficient d'exploitation ajusté (e)/(b) 53,7% 47,6% 54,7% 55,9% 48,4% Coefficient d'exploitation ajusté normalisé (f)/(c) 53,7% 50,8% 54,7% 55,9% 50,4% Coût du risque & Autres (j) -4 -13 0 0 7 Sociétés mises en équivalence (k) 64 63 23 21 25 Résultat avant impôt (l) = (g)+(j)+(k) 1027 1262 337 292 423 Résultat avant impôt ajusté (m) = (h)+(j)+(k) 1148 1313 366 353 440 Résultat avant impôt ajusté normalisé (n) = (i)+(j)+(k) 1148 1121 366 353 400 Impôts sur les bénéfices (o) -239 -202 -77 -68 -103 Impôts sur les bénéfices ajustés (p) -272 -331 -85 -84 -108 Impôts sur les bénéfices ajustés normalisés (q) -272 -279 -85 -84 -97 Minoritaires (r) -1 5 0 0 1 Résultat net part du Groupe (s)= (l)+(o)+(r)-(v) 787 951 261 224 321 Résultat net part du Groupe ajusté (t) = (m)+(p)+(r)-(v) 875 987 281,8 269 333 Résultat net part du Groupe ajusté normalisé (u) = (n)+(q)+(r)-(v) 875 847 282 269 303 Impact Affrancamento (v) 0 114 0 0 0 Résultat Net part du Groupe (s)+(v) incluant Affrancamento 787 1065 261 224 321 A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux22, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Ses six plateformes de gestion internationales23, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs. Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels dans 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 1 900 milliards d’euros d’encours24. Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société. www.amundi.com Press contact: Natacha Andermahr

Tél. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr-sharp@amundi.com Nathalie Boschat

Tel. +33 1 76 37 54 96

nathalie.boschat@amundi.com Investor contacts: Anthony Mellor

Tel. +33 1 76 32 17 16

anthony.mellor@amundi.com Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com AVERTISSEMENT : Ce communiqué peut contenir des projections concernant la situation financière et les résultats d’Amundi.

Ces données ne représentent pas des prévisions au sens du Règlement délégué (UE) 2019/980. Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui pourraient conduire à la non réalisation des projections et résultats mentionnés. Le lecteur doit prendre en considération l’ensemble de ces facteurs d’incertitudes et de risques avant

de fonder son propre jugement. Les chiffres présentés ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne. Les données incluant Lyxor sont estimées (avec des hypothèses concernant le retraitement de certaines activités conservées par la SG). Les informations contenues dans cette présentation, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties qu’Amundi, ou sont issues de sources externes, n’ont pas été revues par une autorité de supervision, et aucune déclaration ni aucun engagement n’est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans cette présentation. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour toute décision prise ou négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence. 1 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles, hors coûts d’intégration et aux 9M 2021, hors effet Affrancamento. Voir page 8 les définitions et la méthodologie

2 Encours & collecte nette yc Lyxor AM à compter du T1 2022, incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100% des encours gérés et de la collecte nette des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

3 Actifs Moyen Long-terme (MLT) : hors produits de trésorerie

4 Données Morningstar fonds ouverts à fin septembre 2022. Voir page 2

5 Entre le 30/06/2022 et le 30/09/2022

6 Indice Bloomberg Euro Aggregate

7 OAT 10 ans

8 Données Morningstar fonds ouverts à fin septembre 2022

9 Hors filiale Amundi BOC WM en Chine

10 Produits peu margés

11 Hors Channel Business

12 Part de marché en fonds ouverts de 17,49%, vs 17.15% fin juin.. Source AMFI

13 Source : Morningstar Direct, Broadridge FundFile - Fonds ouverts et ETF, périmètre fonds monde, fin septembre 2022. Part de marché de 17.49%

14 ETF et ETC

15 Source : ETF GI fin septembre 2022

16 Hors revenus Amundi Technology, désormais reportés sur une ligne distincte du compte de résultat

17 Données normalisées : hors niveau exceptionnel de commissions de surperformance (= niveau supérieur au montant moyen des commissions de surperformance par trimestre en 2017-2020).

18 Hors revenus Amundi Technology, désormais reportés sur une ligne distincte du compte de résultat

19 Hors produits monétaires et hors assureurs CA et SG

20 Lyxor

21 Voir aussi la section 4.3 du Document d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de l’AMF le 12/04/2022

22 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021

23 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

24 Données Amundi au 30/09/2022 Pièce jointe 28.10.2022 - CP - Résultats Amundi 9M et T3 2022

Données financières EUR USD CA 2022 3 054 M 3 056 M - Résultat net 2022 1 020 M 1 021 M - Dette nette 2022 258 M 258 M - PER 2022 9,43x Rendement 2022 7,79% Capitalisation 9 659 M 9 666 M - VE / CA 2022 3,25x VE / CA 2023 3,23x Nbr Employés 5 400 Flottant 30,0% Graphique AMUNDI Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AMUNDI Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 16 Dernier Cours de Clôture 47,44 € Objectif de cours Moyen 65,46 € Ecart / Objectif Moyen 38,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Valérie Baudson Chief Executive Officer & Director Domenico Aiello Chief Financial Officer Yves Perrier Chairman Guillaume Lesage COO, Head-Services & Technology Division Catherine Chabrel Compliance Head Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) AMUNDI -34.61% 9 666