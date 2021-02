Amundi : Résultats du T4 et de l'année 2020 10/02/2021 | 07:00 Envoyer par e-mail :

Le résultat trimestriel le plus élevé depuis la création d’Amundi : 288 M€ 1

Encours 2 de 1 729 Md€ au 31/12/2020 en hausse de +4,4 % sur le trimestre

de 1 729 Md€ au 31/12/2020 en hausse de +4,4 % sur le trimestre Collecte 2 de 14,4 Md€ au T4 Une collecte élevée à +30 Md€ hors JVs Poursuite du redressement des flux en actifs MLT 3 (+12,3 Md€) Une bonne dynamique d’activité dans les JVs et une décollecte sur des produits à faibles marges

de 14,4 Md€ au T4 En 2020, Amundi a poursuivi sa trajectoire de croissance rentable



Des résultats 1 solides (962 M€) et stables hors impact de la baisse des marchés Maintien d’une excellente efficacité opérationnelle avec des charges en baisse (-2,6%) et un coefficient d’exploitation 1 à 51,7%

solides (962 M€) et stables hors impact de la baisse des marchés Une collecte nette annuelle de bon niveau (+45 Md€)

Une situation financière toujours très solide (ratio CET1 de 20%) Dividende



- Reprise de la politique de dividende, avec un dividende de 2,90 € par action4



Une année marquée par de nombreuses initiatives stratégiques



Renouvellement du partenariat avec la Société Générale

Acquisition de Sabadell AM et accord de distribution de 10 ans avec Banco Sabadell

Lancement de la nouvelle filiale avec BOC en Chine

Création d’Amundi Technology, une nouvelle ligne métier de produits et services technologiques ESG



- Leader reconnu en Investissement Responsable, Amundi tient ses engagements annoncés en 2018



A compter du 10 mai 2021, date de la prochaine assemblée générale, la gouvernance d’Amundi évoluera ainsi :



Valérie Baudson sera nommée Directrice Générale, succédant à Yves Perrier

Yves Perrier deviendra Président du Conseil d’Administration Paris, le 10 février 2021 Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 9 février 2021 sous la présidence de Xavier Musca, a arrêté les comptes de l’exercice et du quatrième trimestre 2020, et a annoncé une évolution de la gouvernance de l’entreprise à compter du 10 mai 2021. Xavier Musca, Président du Conseil d’Administration jusqu’au 10 mai 2021, a commenté : « Après 14 ans à la tête d’Amundi, Yves Perrier a souhaité transmettre la responsabilité de la direction générale. Sous sa direction, Amundi a connu un développement remarquable, devenant le leader européen incontesté et un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs, reconnu pour la force de son business model, sa dynamique de développement et son positionnement d’acteur financier engagé vis-à-vis de la société. Le Conseil d’Administration d’Amundi a désigné Valérie Baudson pour lui succéder. Yves me succédera à la présidence de ce Conseil, et pourra ainsi continuer à faire bénéficier l’entreprise de son expérience exceptionnelle. Cette évolution de notre gouvernance permettra d’assurer une transition harmonieuse et la continuité du développement d’Amundi. Elle a reçu le plein soutien des instances dirigeantes du groupe Crédit Agricole. Elle interviendra après la prochaine assemblée générale d’Amundi le 10 mai 2021.» Yves Perrier, Directeur Général jusqu’au 10 mai 2021, puis Président du Conseil, a ajouté : « En 2020, Amundi a démontré une fois de plus, par sa performance économique et financière, la solidité de son business model. 2020 a également été une année riche en initiatives stratégiques, qui alimenteront la croissance future de l’entreprise : le renouvellement du partenariat avec la Société Générale, l’acquisition de Sabadell AM couplée à un accord de distribution de long terme avec Banco Sabadell en Espagne, et enfin le lancement de la nouvelle filiale en Chine avec BOC. Cette dynamique sur le cœur de l’activité est complétée par la création d’Amundi Technology, une nouvelle ligne métier dédiée aux services technologiques. Amundi a une stratégie claire, inchangée depuis sa création, une organisation efficace, et une équipe de management talentueuse et soudée. Dans ces conditions, j’ai considéré que le moment était venu de transmettre le flambeau de la direction générale. Je suis heureux que le choix du conseil se soit porté sur Valérie Baudson, car j’ai une totale confiance dans sa capacité à poursuivre et amplifier la trajectoire de développement d’Amundi. C’est le choix de la compétence, de la continuité et des valeurs partagées. Je veux remercier l’ensemble des collaborateurs d’Amundi pour leur engagement au cours de toutes ces années. La réussite d’Amundi leur appartient. Le Groupe Crédit Agricole a joué un rôle très important dans le développement d’Amundi. Je souhaite remercier Philippe Brassac, Directeur Général de Crédit Agricole SA et Xavier Musca, Président du Conseil d’Administration d’Amundi depuis sa cotation en bourse, pour le soutien permanent qu’ils m’ont apporté ainsi qu’à l’entreprise ». Valérie Baudson, Directrice Générale à compter du 10 mai 2021, a déclaré : « Je remercie le Conseil d’Administration d'Amundi ainsi que les dirigeants du groupe Crédit Agricole pour la confiance qu'ils me témoignent. C'est un honneur pour moi d’être nommée Directrice Générale d’Amundi et de succéder à Yves Perrier, qui a construit un leader mondial de la gestion d'actifs. Je sais que je pourrai compter sur son soutien. J'aurai à cœur, avec l’équipe dirigeante et l'ensemble des équipes d’Amundi, de poursuivre le développement de l'entreprise auquel je me consacre depuis 14 ans, en ligne avec la stratégie qui a fait le succès d’Amundi depuis sa création. »

I. Un très bon 4e trimestre 2020 Un résultat net5 à 288 M€ (+22,5% vs T3) Une collecte nette solide de +30 Md€ (hors JV) Des résultats en forte hausse Amundi enregistre au 4e trimestre 2020 un résultat net de 288 M€5, en progression de +5,1% par rapport au dernier trimestre 2019 et de +22,5% par rapport au T3 2020. C’est le résultat trimestriel le plus élevé depuis la création d’Amundi. Ce bon résultat trimestriel résulte de trois facteurs : Une croissance des revenus nets 5 de +1,6% vs T4 2019, avec une bonne tenue des commissions nettes de gestion (+0,9%) et un niveau élevé de commissions de surperformance (94 M€), qui reflète la qualité des gestions.

de +1,6% vs T4 2019, avec une bonne tenue des commissions nettes de gestion (+0,9%) et un niveau élevé de commissions de surperformance (94 M€), qui reflète la qualité des gestions. Une très bonne maitrise des charges d’exploitation. A périmètre constant, c’est-à-dire hors coûts de démarrage de la nouvelle filiale en Chine avec Bank of China Wealth Management (~10 M€) et intégration des charges de Sabadell AM (~5 M€)6, les charges seraient en baisse de -1,7% vs le T4 2019. Le coefficient d’exploitation5 s’établit à 50,7%, quasiment au même niveau qu’au T4 2019, et demeure l’un des meilleurs de l’industrie.

- Une progression de la contribution des JVs, qui s’élève à 20 M€ (contre 14 M€ au T4 2019),

Un bon niveau d’activité Dans un environnement de marché en redressement, la collecte nette du 4e trimestre 2020 s’élève à +29,8 Md€ hors JV, tirée par l’ensemble des segments de clientèle et des classes d’actifs. Les flux en actifs MLT (+12,3 Md€) sont en amélioration sensible. Dans le segment Retail (hors JVs), le redressement de la collecte nette en actifs MLT (+6,4 Md€ contre +2,4 Md€ au T3 2020) est confirmé. L’ensemble des canaux de distribution contribue à cette dynamique : la collecte des réseaux est redevenue positive, grâce en particulier aux Unités de Compte en Assurance Vie et à la gestion sous mandat en France, en Italie et en Autriche, tandis que la dynamique d’activité auprès des distributeurs tiers se maintient à haut niveau. Dans le segment Institutionnel, les flux nets (+21,3 Md€) bénéficient d’un rebond de l’activité en actifs MLT (+5,8 Md€, à comparer à +2,2 Md€ au T3 2020), tiré notamment par les clients Institutionnels & Souverains. En produits de Trésorerie, la collecte toujours soutenue (+15,5 Md€) est concentrée dans le segment Corporates. Les JVs asiatiques poursuivent leur dynamique sur les fonds de long terme en Inde et en Chine (+6 Md€) mais sont affectées par une décollecte sur des produits à faibles marges : en Chine, des sorties sur des produits « channel business »7 liées à l’évolution réglementaire pour -16,5 Md€ ; en Inde, la fin de 2 mandats institutionnels pour -5,1 Md€. Au total, les JVs sont en décollecte de -15,4 Md€ au 4e trimestre 2020. Au total, y compris les JVs, la collecte du trimestre est de +14,4 Md€. Compte tenu d’un effet marché positif (+52 Md€), les encours sous gestion atteignent 1 729 Md€ fin 2020, en croissance de +4,0% vs fin septembre 2020 et de +4,6% vs fin 2019. II. En 2020, Amundi a poursuivi sa trajectoire de croissance rentable Maintien d’une profitabilité élevée Le résultat net ajusté5 s’élève à 962 M€, en baisse de -4,7% par rapport à 2019, mais stable hors impact de la baisse des marchés8 en 2020. Ce résultat est proche de la trajectoire du plan 2018-20209 qui prévoyait un quasi-doublement du résultat net par rapport à l’année de la cotation. Ce bon niveau de résultat intègre plusieurs effets opposés : Les revenus nets 5 , en baisse de -4,1%, subissent les effets de la crise. Les commissions de gestion sont impactées par la baisse des marchés (baisse du niveau moyen de l’indice EuroStoxx de -4% vs 2019) et par un effet mix défavorable. La baisse des marchés a également un effet significatif sur les résultats financiers, qui passent de 44 M€ à -38 M€. En revanche, les commissions de surperformance sont en hausse (200 M€ soit +17,1%), reflétant la qualité de nos gestions.

Les commissions de gestion sont impactées par la baisse des marchés (baisse du niveau moyen de l’indice EuroStoxx de -4% vs 2019) et par un effet mix défavorable. La baisse des marchés a également un effet significatif sur les résultats financiers, qui passent de 44 M€ à -38 M€. En revanche, les commissions de surperformance sont en hausse (200 M€ soit +17,1%), reflétant la qualité de nos gestions. La baisse sensible des charges d’exploitation 10 (-2,6% vs 2019), en dépit des effets de périmètre (intégration de Sabadell AM au 2 nd semestre et création de la nouvelle filiale avec BOC en Chine au T4), confirme la capacité d’Amundi à adapter ses coûts et à financer ses investissements par des efforts permanents de productivité. Il en résulte un coefficient d’exploitation 10 de 51,7%, toujours largement inférieur au maximum annoncé de 53% .

(-2,6% vs 2019), en dépit des effets de périmètre (intégration de Sabadell AM au 2 semestre et création de la nouvelle filiale avec BOC en Chine au T4), confirme la et à financer ses investissements par des efforts permanents de productivité. Il en résulte un de . La contribution des sociétés mises en équivalence (joint-ventures asiatiques essentiellement) progresse sensiblement à 66 M€, contre 46 M€ en 2019 grâce à de meilleurs résultats en Chine (16 M€) et en Inde (39 M€). Une activité dynamique malgré la crise Dans un environnement de marché volatile, Amundi enregistre un niveau d‘activité résilient, à + 45,1 Md€, avec une décollecte limitée au 1er semestre (-4 Md€) et un 2nd semestre particulièrement dynamique (+49 Md€). Cette solide activité a été tirée par tous les segments de clientèle : Les flux nets sur la clientèle Retail (hors JV) s’élèvent à +11,7 Md€ (vs +5,4 Md€ en 2019), essentiellement en actifs moyen long terme, grâce à une activité soutenue des distributeurs tiers et des réseaux France, qui bénéficient de la montée en puissance régulière des Unités de Compte dans l’Assurance Vie.

(hors JV) (vs +5,4 Md€ en 2019), essentiellement en actifs moyen long terme, grâce à une activité soutenue des distributeurs tiers et des réseaux France, qui bénéficient de la montée en puissance régulière des Unités de Compte dans l’Assurance Vie. La collecte auprès des clients institutionnels s’élève à +28,1 Md€, portée par un niveau élevé de collecte sur les produits de trésorerie (+27,3 Md€), notamment auprès de la clientèle corporate. Hors trésorerie, l’activité s’est maintenue à bon niveau (+5,5 Md€) auprès de l’ensemble des clientèles, à l’exception des mandats des assureurs groupe (-4,7 Md€) en raison de la décollecte sur les contrats en Euro (en ligne avec le marché de l’Assurance Vie en France).

notamment auprès de la clientèle corporate. Hors trésorerie, l’activité s’est maintenue à bon niveau (+5,5 Md€) auprès de l’ensemble des clientèles, à l’exception des mandats des assureurs groupe (-4,7 Md€) en raison de la décollecte sur les contrats en Euro (en ligne avec le marché de l’Assurance Vie en France). Les JVs affichent une collecte soutenue, de +16,7 Md€ hors impact des sorties sur les produits peu margés de « channel business » en Chine (-11,3 Md€), liées aux évolutions réglementaires. La collecte a été particulièrement dynamique dans notre JV indienne avec SBI (+11,7 Md€), qui est ainsi devenue N°1 en Inde sur le marché des fonds ouverts11. Ce bon niveau d’activité a bénéficié notamment de deux facteurs positifs : Des expertises innovantes et qui répondent aux attentes du marché : la gestion passive, ETF et Smart Beta a ainsi collecté +21,6 Md€ (contre +16,2 Md€ en 2019), portant les encours à 158 Md€. En ETP 12 , Amundi a gagné des parts de marché, étant 3 e collecteur européen 13 avec +6,7 Md€ de collecte nette et 5 e acteur 12 avec 64 Md€ d’encours. Par ailleurs, la dynamique des actifs réels et alternatifs se poursuit avec +4,4 Md€ de flux (notamment en Immobilier), portant les encours à 56,6 Md€. Enfin, la gestion active en actions affiche une collecte positive de +3,4 Md€ grâce au succès de notre offre thématique.

: (contre +16,2 Md€ en 2019), portant les encours à 158 Md€. En ETP , Amundi a gagné des parts de marché, étant 3 collecteur européen avec +6,7 Md€ de collecte nette et 5 acteur avec 64 Md€ d’encours. Par ailleurs, se poursuit avec +4,4 Md€ de flux (notamment en Immobilier), portant les encours à 56,6 Md€. Enfin, la grâce au succès de notre offre thématique. Des performances de gestion solides et régulières : près de 74% des encours en fonds ouverts sont classés dans les 2 premiers quartiles sur 5 ans14. Au total, 177 fonds Amundi ont un rating Morningstar 4 ou 5 étoiles13. Une structure financière solide et une reprise de la distribution de dividende La structure financière s’est renforcée en 2020 : les fonds propres tangibles15 s’élèvent à 3,2 Md€, en hausse de +0,5 Md€ par rapport à fin 2019. Le ratio CET1 s’élève à 20% fin 2020 (vs. 15,9% fin 2019), largement supérieur aux exigences réglementaires. Pour mémoire, l’agence de notation Fitch a renouvelé en mai 2020 la note A+ avec perspective stable, la meilleure du secteur. Cette solidité financière permet de renouer avec notre politique de dividende, compatible avec la recommandation BCE. Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale, qui se tiendra le 10 mai 2021, un dividende de 2,90 € par action, en numéraire. Ce dividende correspond à un taux de distribution de 65% du résultat net part du Groupe, et à un rendement de 4,5% sur la base du cours de l’action au 8 février 2021 (clôture). Ce dividende sera détaché le 13 mai 2021 et mis en paiement à compter du 17 mai 2021. III. Des initiatives stratégiques majeures en 2020 L’année 2020 a vu la réalisation de plusieurs initiatives stratégiques qui conforteront la croissance du groupe dans les prochaines années : ·Renouvellement du partenariat avec la Société Générale pour 5 ans

Amundi demeure le principal fournisseur de produits et solutions d’épargne pour les réseaux du Groupe Société Générale, ce qui consolide le leadership d’Amundi en France. ·Nouveau partenariat avec Banco Sabadell pour 10 ans, complété par l’acquisition de Sabadell AM

L’acquisition de Sabadell Asset Management, finalisée le 30 juin 2020, a permis à Amundi de devenir un acteur majeur en Espagne (dans le top 5) en doublant ses encours (43 Md€). Les objectifs de synergies (20 M€ avant impôt en 2022) sont confirmés et l’intégration est conforme au plan. Parallèlement, le partenariat pour la distribution de produits Amundi dans le réseau de Banco Sabadell (4e banque espagnole) a démarré avec succès, avec une collecte de 300 M€ en 6 mois. Cette opération créatrice de valeur renforce le leadership d’Amundi en Europe. ·Création d’une nouvelle filiale avec Bank of China Wealth Management

Le démarrage opérationnel de cette nouvelle filiale (dont Amundi détient 55%) a été effectif au 4e trimestre, conformément au calendrier annoncé, après avoir obtenu l’’autorisation du régulateur chinois ; les premiers produits ont été commercialisés dans le réseau de BOC.

En Chine, Amundi bénéficie dorénavant d’une position unique couvrant tous les segments du marché chinois de la gestion d’actifs, grâce aux partenariats avec deux grandes banques : ABC (3e banque chinoise, avec 400 millions de clients Retail et 23 000 agences) et BOC (4e banque chinoise avec 300 millions de clients Retail et 11 000 agences). Cette initiative stratégique en Chine conforte notre stratégie de développement en Asie. Les encours dans cette région s’élèvent à près de 300 Md€, avec un objectif à 5 ans de 500 Md€. ·Création d’Amundi Technology, une nouvelle ligne métier dédiée aux services technologiques

Depuis sa création en 2010, Amundi s’est dotée de sa propre plateforme informatique de haut niveau, qui lui a permis d’assurer la qualité de la gestion et des services pour ses clients, d’intégrer avec succès les acquisitions (notamment Pioneer), et de disposer d’un avantage compétitif majeur en terme de coût. Depuis 2016, ces services technologiques de pointe (notamment ALTO Investments16) ont commencé à être commercialisés auprès de clients tiers (24 clients utilisateurs en France, en Europe et en Asie). Forte de cette expérience, Amundi souhaite amplifier ce développement en créant une nouvelle ligne métier, s’appuyant sur des équipes informatiques et commerciales dédiées de plus de 700 personnes sur deux hubs (Paris et Dublin).

La commercialisation de ces solutions technologiques couvrant l’ensemble des métiers de la gestion d’actifs et de l’épargne devrait générer 150 M€ de revenus à l’horizon 2025 (contre 25 M€ en 2020). IV. ESG : un leadership reconnu, des engagements tenus Dès sa création, Amundi avait été un pionnier en intégrant l’ESG17 comme un des piliers fondateurs de sa raison d’être. En 2018, un plan ambitieux a été annoncé pour amplifier cette démarche, visant notamment à généraliser l’utilisation des critères ESG dans les gestions, et à développer les initiatives spécifiques dédiées au financement de la transition énergétique et de la cohésion sociale en doublant leurs encours de 10 Md€ à 20 Md€. Ces engagements annoncés en 2018 sont tenus : 100 % des fonds ouverts en gestion active 18 intègrent dorénavant des critères ESG ; le portefeuille de chaque fonds a ainsi pour objectif d'avoir un meilleur score ESG que son univers de référence.

; le portefeuille de chaque fonds a ainsi pour objectif d'avoir un meilleur score ESG que son univers de référence. Les encours gérés au titre des initiatives spécifiques (financement de la transition énergétique et de la cohésion sociale) représentent 22 Md€ fin 2020.

(financement de la transition énergétique et de la cohésion sociale) représentent 22 Md€ fin 2020. Fin 2020, le fonds Amundi Solidarité atteint 330 M€ d’encours contre 200 M€ en 2018.

atteint 330 M€ d’encours contre 200 M€ en 2018. L’Analyse ESG d’Amundi couvre désormais 10 000 émetteurs (contre 5 500 en 2018).

d’Amundi couvre désormais 10 000 émetteurs (contre 5 500 en 2018). De nombreux partenariats et innovations ont été initiés avec des entités publiques (IFC19, BEI20, AIIB21…), pour développer des solutions et produits spécifiques « Climat ». Au cours de l’année 2020, Amundi a poursuivi sa politique active d’innovation et de développement de solutions ESG : Lancement d’AIIB- Amundi Climate Change Investment Framework, première démarche holistique pour la construction de portefeuilles résistants aux risques climatiques, et basée sur les 3 objectifs de l’accord de Paris ;

première démarche holistique pour la construction de portefeuilles résistants aux risques climatiques, et basée sur les 3 objectifs de l’accord de Paris ; Amundi a été sélectionnée par un groupe d’investisseurs institutionnels français (dont la Caisse des Dépôts) pour la gestion du 1 er fonds indiciel Actions aligné sur l’Accord de Paris ;

; Lancement de 3 ETF répliquant les indices climatiques PAB (Paris Aligned Benchmarks), élargissant ainsi la gamme de solutions “transition climatique” ;

(Paris Aligned Benchmarks), élargissant ainsi la gamme de solutions “transition climatique” ; Lancement du fonds CPR Social Impact , 1 er fonds d'investissement d’Actions Monde consacré à la thématique de la réduction des inégalités sociales, suivi du lancement d'un fonds Monde d’obligations sociales ;

, 1 fonds d'investissement d’Actions Monde consacré à la thématique de la réduction des inégalités sociales, suivi du lancement d'un fonds Monde d’obligations sociales ; Démarrage du 1er millésime du fonds GRECO pour favoriser le développement de nouvelles classes d’actifs vertes en Europe, avec le soutien de la BEI19, contribuant ainsi à une relance verte post Covid. Ces initiatives ont contribué à la progression des encours totaux gérés en ESG de 323 Md€ en 2019 à 378 Md€ en 2020. La politique d’engagement a été réactualisée, avec deux grandes priorités concernant le dialogue avec les émetteurs et la politique de vote : contribution à la transition énergétique et contribution à la cohésion sociale. Amundi a ainsi voté dans plus de 4 200 Assemblées générales en 2020. Amundi bénéficie ainsi d’une reconnaissance accrue comme acteur de référence : Amundi est classé N°1 en Europe en encours ESG (fonds ouverts) selon Broadridge 22 .

. Morgan Stanley a sélectionné Amundi comme la seule valeur financière parmi les 15 actions recommandées pour bénéficier des tendances de marché sur l'ESG 23 ;

; Amundi est le 1 er asset manager à utiliser les évaluations de température du CDP 24 dans son analyse ESG ;

asset manager à utiliser les évaluations de température du CDP dans son analyse ESG ; Résultats de l’évaluation PRI 2020 : Amundi s’améliore par rapport à 2019 en obtenant la note maximale A+ dans toutes les catégories, y compris en Private Equity qui participait pour la première fois cette année. V. Evolution de la gouvernance Lors de sa réunion du 9 février 2021, le Conseil d’Administration a entériné les évolutions suivantes de la gouvernance d’Amundi, qui seront effectives à l’issue de l’assemblée générale du 10 mai 2021 : ·Valérie Baudson succédera à Yves Perrier à la direction générale d’Amundi Valérie Baudson a rejoint l’entreprise il y a 14 ans. Elle est membre du Comité Exécutif depuis 2013 et du Comité de Direction depuis 2016, en charge de CPR AM, de la ligne métier ETF, Indiciel & Smart Beta et du pôle clients Distribution Tiers & Banques privées. Elle a été une actrice clef de la réussite d’Amundi, par le développement de l’activité de gestion passive / ETF et de CPR AM, ainsi que par sa contribution active à la direction générale. Valérie Baudson deviendra membre du Comité Exécutif et Directrice Générale adjointe de Crédit Agricole S.A. Voir biographie détaillée en annexe. ·Yves Perrier deviendra président du Conseil d’Administration. Yves Perrier, qui dirige l’entreprise depuis 14 ans, a été l’architecte de la création d’Amundi en 2010 et a piloté son développement. Amundi est aujourd’hui le leader européen de la gestion d’actifs et un leader mondial. Sous la direction d’Yves Perrier, l’entreprise a connu un fort développement, réalisé par croissance organique, complétée par des opérations de croissance externe réussies, notamment l’acquisition de Pioneer en 2017. Les encours sous gestion ont été multipliés par 2,5 depuis 2010 et les résultats ont quasiment doublé depuis l’introduction en bourse en 2015. La capitalisation boursière de l’entreprise a également quasiment doublé depuis la cotation. Au-delà des performances économiques, Amundi s’est affirmée comme un leader en matière d’ESG, notamment en généralisant l’intégration des critères extra-financiers dans les gestions. Voir biographie détaillée en annexe. Cette évolution de la gouvernance permet d’assurer la continuité du développement d’Amundi, dans la ligne de la stratégie mise en œuvre avec succès depuis sa création. *** Calendrier de communication financière Publication des résultats du T1 2021 : 29 avril 2021

Assemblée Générale exercice 2020 : 10 mai 2021

Publication des résultats du S1 2021 : 30 juillet 2021

Publication des résultats des 9M 2021 : 4 novembre 2021

Calendrier du dividende Détachement : 13 mai 2021

Mise en paiement : à compter du 17 mai 2021. ***

BIOGRAPHIES DETAILLEES Biographie Yves Perrier Yves Perrier dirige les activités de gestion d'actifs du Groupe Credit Agricole depuis 14 ans. En 2010, il

est I‘architecte de la création d'Amundi, fusionnant ainsi les activités de Crédit Agricole Asset

Management et de Société Générale Asset Management. Sous sa direction, Amundi a connu un développement remarquable, tant par croissance organique qu'au travers d’opérations de croissance externe réussies, notamment l'acquisition de Pioneer en 2017. Avec plus de 1 700 Md€ d'encours, qui ont quasiment doublé depuis la cotation en 2015, Amundi est le leader européen de l'industrie et figure dans le top 10 mondial. Ce développement s'est accompagné d'une forte croissance des résultats qui ont été multipliés par 2,5 depuis la création d'Amundi. Le développement d'Amundi s'est fait principalement à l'international. En Europe, Amundi est n°1 en France, n°2 en Autriche et en République Tchèque, n°3 en Italie et est désormais dans le top 5 en Espagne depuis l'acquisition de Sabadell AM. En Asie, le Groupe gère plus de 300 Md€ d'encours et a récemment développé sa présence en Chine par la création avec Bank of China d'une filiale, première co-entreprise chinoise détenue à majorité par un acteur étranger. Sous l'impulsion d'Yves Perrier, l'entreprise est devenue un leader reconnu de l’ESG, qui avait été intégré dans la raison d'être du Groupe, dès sa création en 2010. Amundi a ainsi généralisé l'intégration de critères ESG dans l'ensemble de ses fonds ouverts et multiplie les initiatives en faveur de la transition énergétique et de la cohésion sociale, notamment par des partenariats avec l'IFC, la BEI et l'Asian Infrastructure Investment Bank. En 2015, Amundi a été cotée à la Bourse de Paris, constituant à l'époque la plus grosse entrée en Bourse sur le marché français depuis la crise de 2009. Sa capitalisation boursière a quasiment doublé pour atteindre aujourd'hui plus de 13 Md€, la 1e capitalisation en Europe parmi les gestionnaires d’actifs cotés25 et dans le Top 5 dans le monde. Yves Perrier a été par ailleurs membre du Comité Exécutif de Crédit Agricole S.A. depuis 2003, et Directeur General Adjoint de Crédit Agricole S.A. depuis 2015. A ce titre, il a supervisé le pôle Epargne et Immobilier et le pilotage du projet sociétal du Groupe Credit Agricole. * * * Yves Perrier a commencé sa carrière dans l'audit et le conseil. II a rejoint la Société Générale en 1987, dont il a notamment été le Directeur financier (1995-1999), puis le Crédit Lyonnais en 1999 en qualité de membre du comité exécutif, en charge des Finances, des Risques et de l'Inspection générale (1999-­2003). En 2003 il pilote la création de CALYON (devenu CACIB) en fusionnant Indosuez et la BFI du Crédit Lyonnais. Il en sera Directeur général délégué jusqu’en 2007. * * * Yves Perrier a été Président de I'AFG de 2015 à 2017 et en est aujourd'hui le Président d'Honneur. II est également vice-président de Paris Europlace et il est depuis 2020 Administrateur Trésorier de Ia Fondation de France. II a été distingué à de nombreuses reprises, au plan international, notamment par Funds Europe qui lui a décerné en 2010 le prix « European Asset Management Personality of The Year » et en 2018 le prix « European Outstanding Achievement », par Financial News qui I'a élu en 2017 « CEO of the year », ainsi que par Global Investor Group en 2019. Agé de 67 ans, Yves Perrier est diplômé de I'ESSEC et est expert-comptable. Yves Perrier est auteur de plusieurs publications. Dans la période récente, il a notamment co-présidé avec Jean Dominique Senard la rédaction du rapport « Le capitalisme responsable : une chance pour l'Europe », publié par l'Institut Montaigne et le Comité Médicis. Biographie Valérie Baudson Membre du Comité de Direction d’Amundi en charge de CPR AM, de la gestion passive/ETF, du pôle clients Distribution Tiers & Banques privées. Valérie Baudson a démarré sa carrière dans la Banque de Financement et d’Investissement du Groupe Crédit Agricole et a rejoint Amundi il y a 14 ans. Elle est membre du Comité Exécutif d’Amundi depuis 2013 et membre du Comité de Direction depuis 2016.

Dans ce cadre, elle supervise le métier ETF, Indiciel & Smart Beta qu’elle a créé et développé depuis 2008. Amundi ETF est désormais le 5e acteur en Europe.

Depuis 2016, elle est également Directrice Générale de CPR AM, société de gestion active reconnue notamment pour son expertise thématique & ESG et dont les encours ont progressé de 50% en cinq ans.

Par ailleurs, elle est en charge du Pôle dédié aux clients distributeurs et banques privées du Groupe Amundi au niveau mondial.

Enfin, elle assure la supervision des filiales d’Amundi en Allemagne et en Espagne. Valérie Baudson a débuté sa carrière en 1995 au sein de l’Inspection Générale de la Banque Indosuez. Elle a rejoint ensuite Crédit Agricole Cheuvreux, la filiale européenne de courtage du Groupe Crédit Agricole, en tant que Secrétaire Générale puis Directrice Marketing Europe. Valérie Baudson est membre du Conseil d’Administration de CA Indosuez Wealth, membre du Comité Stratégique de l’Association Française de la Gestion Financière (AFG) et Présidente du Collège Investisseurs de Paris Europlace, qui a publié récemment le rapport « Investir utile et responsable ». Elle est diplômée d'HEC Paris. ANNEXES Comptes de résultat (annuels et T4) En M€ T4.2020 T3.2020 Var. T4/T3 T4.2019 Var. T4/T4 2020 2019 Variation Revenus nets ajustés1 730 630 15,9% 719 1,6% 2 595 2 707 -4,1% Revenus nets de gestion 722 631 14,5% 708 2,0% 2 634 2 663 -1,1% dont commissions nettes de gestion 628 601 4,5% 623 0,9% 2 434 2 493 -2,4% dont commissions de surperformance 94 30 NS 85 9,8% 200 171 17,1% Produits nets financiers et autres produits nets 7 (1) NS 10 -28,4% (38) 44 NS Charges générales d'exploitation (370) (323) 14,7% (361) 2,4% (1 341) (1 377) -2,6% Charges de personnel (257) (221) 16,1% (237) 8,2% (903) (895) 0,8% Autres charges générales d'exploitation (113) (102) 11,5% (124) -8,7% (438) (481) -9,0% Résultat brut d'exploitation ajusté1 360 307 17,2% 357 0,7% 1 255 1 331 -5,7% Coefficient d'exploitation ajusté1 50,7% 51,2% -0,5 pt 50,3% 0,4 pt 51,7% 50,9% 0,8 pt Coût du risque & Autres (3) (3) 8,7% (4) -20,6% (23) (11) NS Sociétés mises en équivalence 20 17 20,9% 14 49,5% 66 46 42,4% Résultat avant impôt ajusté1 377 321 17,5% 367 2,7% 1 298 1 366 -5,0% Impôts sur les sociétés (92) (86) 7,0% (93) -1,0% (338) (357) -5,2% Minoritaires 3 (0) - (0) - 3 (0) - Résultat net part du Groupe ajusté1 288 235 22,5% 274 5,1% 962 1 009 -4,7% Amortissement des contrats de distribution après impôts (13) (15) -11,4% (13) 3,1% (52) (50) 4,8% Résultat net part du Groupe 275 221 24,7% 262 5,2% 910 959 -5,2% BNPA (en €) 4,50 4,75 -5,4% BNPA ajusté (en €) 4,76 5,00 -4,9% 1. Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution. Evolution des encours sous gestion1 de fin décembre 2018 à fin décembre 2020 (Md€) Encours

sous gestion Collecte

nette Effet

marché et change Effet

Périmètre Variation des encours vs trimestre précédent Au 31/12/2018 1 425 / -3,4% T1 2019 -6,9 +58,3 / Au 31/03/2019 1 476 +3,6% T2 2019 -4,8 +15,1 / Au 30/06/2019 1 487 +0,7% T3 2019 +42,7 +33,5 / Au 30/09/2019 1 563 +5,1% T4 2019 +76,8 +13,7 / Au 31/12/2019 1 653 +5,8% T1 2020 -3,2 - 122,7 / Au 31/03/2020 1 527 -7,6% T2 2020 -0,8 +64,9 / Au 30/06/2020 1 592 +4,2% T3 2020 +34,7 +15,2 +20,7 Au 30/09/2020 1 662 +4,4% T4 2020 +14,4 +52,1 / Au 31/12/2020 1 729 +4,0% Total 2020 : Collecte nette 1 +45,1 Md€

+45,1 Md€ Effets marché & change +9,5 Md€

Effet périmètre : +20,7 Md€ Détail des encours sous gestion et de la collecte nette par segments de clientèle1 Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 31.12.2020 31.12.2019 /31.12.2019 T4 2020 T4 2019 2020 2019 Réseaux France 118 111 +6,3 % + 4,0 - 0,7 + 7,7 - 3,0 Réseaux internationaux 146 128 +14,4 % +1,5 + 1,0 - 1,4 + 2,7 Distributeurs tiers 185 194 - 4,6 % + 3,0 + 3,0 + 5,3 + 5,7 Retail (hors JVs) 449 432 + 3,8 % +8,5 + 3,3 + 11,7 + 5,4 Institutionnels2 & souverains 414 376 +9,9 % +6,7 - 4,4 + 14,5 - 8,8 Corporates 96 79 + 20,7 % +16,0 + 1,9 + 17,8 + 4,9 Epargne Entreprises 67 66 + 1,1 % +0,6 + 2,8 + 3,9 + 4,8 Assureurs CA & SG 464 465 - 0,0 % -2,0 + 1,4 - 8,2 +17,6 Institutionnels 1 041 987 + 5,5 % +21,3 + 1,7 + 28,1 + 18,5 JVs 239 234 + 1,9 % -15,43 + 71,74 + 5,45 + 83,94 TOTAL 1 729 1 653 +4,6 % +14,4 + 76,8 + 45,1 +107,7 Encours moyens hors JVs 1 398 1 356 +3,1 % / / / / 1 Encours & Collecte yc Sabadell AM à compter du T3 2020 et incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

2 Y compris Fonds de fonds

3 Y compris sorties de produits de « channel business » en Chine pour -16,5 Md€ et fin de 2 mandats institutionnels en Inde pour -5,1 Md€

4 Y compris 2 mandats institutionnels en Inde pour +74,2 Md€

5 y compris - 11,3 Md€ de sorties en Chine de « channel business » Détail des encours sous gestion et de la collecte nette par classes d’actifs1 Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 31.12.20 31.12.19 /31.12.19 T4 2020 T4 2019 12M 20 12M 19 Actions 277 252 + 9,9 % + 9,3 + 6,9 + 19,3 + 4,6 Diversifiés 263 250 + 5,5 % + 3,0 + 2,0 - 1,0 - 6,7 Obligations 635 636 - 0,2 % - 1,0 + 4,5 - 11,3 + 19,4 Réels, alternatifs et structurés 92 86 + 7,6 % + 1,0 + 2,3 + 4,5 + 7,7 ACTIFS MLT hors JVs 1 267 1 224 + 3,6 % + 12,3 + 15,7 + 11,5 + 25,0 Trésorerie hors JVs 222 195 + 13,8 % + 17,5 - 10,7 + 28,2 - 1,2 ACTIFS hors JVs 1 490 1 419 + 5,0 % + 29,8 + 5,0 + 39,8 + 23,8 JVs 239 234 + 1,9 % - 15,42 + 71,73 + 5,44 + 83,94 TOTAL 1 729 1 653 + 4,6 % + 14,4 + 76,8 + 45,1 + 107,7 dont Actifs MLT 1 477 1 426 + 3,6 % - 4,5 + 82,4 + 17,7 + 109,4 dont Produits de Trésorerie 252 227 + 10,9 % + 18,9 - 5,7 + 27,5 - 1,7 1 Encours & Collecte yc Sabadell AM à compter du T3 2020 et incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

2 Y compris sorties de produits de « channel business » en Chine pour -16,5 Md€ et fin de 2 mandats institutionnels en Inde pour -5,1 Md€

3 Y compris 2 mandats institutionnels en Inde pour +74,2 Md€

4 y compris - 11,3 Md€ de sorties en Chine de « channel business » Détail des encours sous gestion et de la collecte nette par zone géographique1 Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 31.12.2020 31.12.2019 /31.12.2019 T4 2020 T4 2019 12M 20 12M 19 France2 9323 890 +4,8 % +13,6 -3,7 +26,7 +13,6 Italie 180 177 +1,6 % +0,7 +2,1 -2,0 -3,6 Europe hors France et Italie 225 184 +22,3 % +16,1 +4,2 +28,3 +9,8 Asie 298 300 -0,8 % -13,04 +74,85 +1,26 +83,85 Reste du monde7 95 103 -8,1 % -2,9 -0,6 -9,0 +4,0 TOTAL 1 729 1 653 +4,6 % +14,4 +76,8 +45,1 +107,7 TOTAL hors France 797 764 +4,3 % +0,8 +80,4 +18,4 +94,1 1 Encours & Collecte yc Sabadell AM à compter du T3 2020 et incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

2 France : collecte nette sur actifs moyen-long terme : +2,6 Md€ au T4 2020 ; +9,9 Md€ au T4 2019

3 Dont 444 Md€ d’assureurs CA et SG

4 Y compris sorties de produits de « channel business » en Chine pour -16,5 Md€ et fin de 2 mandats institutionnels en Inde pour -5,1 Md€

5 Y compris 2 mandats institutionnels en Inde pour +74,2 Md€

6 y compris - 11,3 Md€ de sorties en Chine de « channel business »

7 Principalement Etats-Unis

Annexe méthodologique Compte de résultat

Données comptables et ajustées Données comptables : aux 12 mois 2020 et 2019, données après amortissement des contrats de distribution.

Données ajustées

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés :

retraitement de l’amortissement des contrats de distribution (comptabilisé en déduction des revenus nets) avec SG, Bawag, UniCredit et Banco Sabadell NB : sur les données comptables, amortissement des contrats de distribution :

·T4 2019 : 18 M€ avant impôts et 13 M€ après impôts

·T4 2020 : 18 M€ avant impôts et 13 M€ après impôts

·12M 2019 : 71 M€ avant impôts et 50 M€ après impôts

·12M 2020 : 74 M€ avant impôts et 52 M€ après impôts II. Amortissement des contrats de distribution avec Banco Sabadell ·Lors de l’acquisition de Sabadell AM, un contrat de distribution de 10 ans a été conclu avec les réseaux de Banco Sabadell en Espagne ; la valorisation brute de ce contrat s’élève à 108 M€ (comptabilisés au bilan en Actifs Incorporels). Parallèlement, un montant d’Impôt Différé Passif de 27 M€ a été reconnu. Le montant net est donc de 81 M€, qui sont amortis de manière linéaire sur 10 ans, à compter du 1 juillet 2020.

·Dans le compte de résultat du Groupe, l’incidence nette d’impôt de cet amortissement est de 8 M€ en année pleine (soit 11 M€ avant impôts) comptabilisés en « Autres revenus », et qui vient s’ajouter aux amortissements existants des contrats de distribution : - avec Bawag de 2 M€ nets d’impôts en année pleine (soit 3 M€ avant impôts).

- Avec UniCredit de de 38 M€ nets d’impôts en année pleine (soit 55 M€ avant impôts).

NB : l’amortissement du contrat SG (par an : 10 M€ après impôts, 14 M€ avant impôts) a cessé au 1er novembre 2020. III. Indicateur Alternatif de Performance Résultat net ajusté

Afin de présenter un indicateur de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie un Résultat net ajusté qui se réconcilie avec le résultat net part du Groupe comptable de la manière suivante :

données comptables

données ajustées En M€ 12M 2020 12M 2019 T4.2020 T3.2020 T4.2019 Revenus nets (a) 2521 2636 711 609 701 + Amortissement des contrats de distribution avant impôts 74 71 18 21 18 Revenus nets ajustés (b) 2595 2707 730 630 719 Charges d'exploitation (c) -1341 -1377 -370 -323 -361 Résultat brut d'exploitation (d) = (a)+(c) 1180 1259 342 287 340 Résultat brut d'exploitation ajusté (e) = (b)+(c) 1255 1331 360 307 357 Coefficient d'exploitation (c)/(a) 53,2% 52,2% 52,0% 53,0% 51,5% Coefficient d'exploitation ajusté (c)/(b) 51,7% 50,9% 50,7% 51,2% 50,3% Coût du risque & Autres (f) -23 -11 -3 -3 -4 Sociétés mises en équivalence (g) 66 46 20 17 14 Résultat avant impôt (h) = (d)+(f)+(g) 1224 1295 359 301 349 Résultat avant impôt ajusté (i) = (e)+(f)+(g) 1298 1366 377 321 367 Impôts sur les bénéfices (j) -317 -336 -86 -80 -87 Impôts sur les bénéfices ajustés (k) -338 -357 -92 -86 -93 Minoritaires (l) 3 0 3 0 0 Résultat net part du Groupe (h)+(j)+(l) 910 959 275 221 262 Résultat net part du Groupe ajusté (i)+(k)+(l) 962 1009 288 235 274 Actionnariat 31 décembre 2018 31 décembre 2019 31 décembre 2020 Nombre

d’actions %

du capital Nombre

d’actions %

du capital Nombre

d’actions %

du capital Groupe Crédit Agricole 141 057 399 69,9 % 141 057 399 69,8 % 141 057 399 69,7 % Salariés 602 329 0,3 % 969 010 0,5 % 1 234 601 0,6 % Autocontrôle 814 081 0,4 % 1 333 964 0,7 % 685 055 0,3 % Flottant 59 230 545 29,4 % 58 802 932 29,1 % 59 608 898 29,4 % Nombre d’actions en fin de période 201 704 354 100,0 % 202 163 305 100,0 % 202 585 953 100,0 % Nombre moyen d’actions de la période 201 591 264 / 201 765 967 / 202 215 270 / La part des salariés a augmenté en raison de l’augmentation de capital réservée aux salariés du 14 novembre 2019.

Nombre moyen d’actions au prorata temporis. A propos d'Amundi Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux26, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Ses six plateformes de gestion internationales27, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs. Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 500 professionnels dans près de 40 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 700 milliards d’euros d’encours28. Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société. www.amundi.com Contact presse : Contacts investisseurs : Natacha Andermahr Anthony Mellor Thomas Lapeyre Tél. +33 1 76 37 86 05 Tél. +33 1 76 32 17 16 Tél. +33 1 76 33 70 54 natacha.andermahr-sharp@amundi.com anthony.mellor@amundi.com thomas.lapeyre@amundi.com AVERTISSEMENT : Ce communiqué peut contenir des projections concernant la situation financière et les résultats d’Amundi. Ces données ne représentent pas des prévisions au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004 (article 2, § 10). Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui pourraient conduire à la non réalisation des projections et résultats mentionnés. Le lecteur doit prendre en considération l’ensemble de ces facteurs d’incertitudes et de risques avant de fonder son propre jugement. Les chiffres présentés ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne et applicable à cette date. Les procédures d’audit menées par les commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés 2020 sont en cours. Les informations contenues dans ce document, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties qu’Amundi, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement n’est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce document. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de de document ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.



1 Données ajustées, hors amortissement des contrats de distribution.

2 Encours & Collecte yc Sabadell AM à compter du T3 2020 et incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

3 Actifs MLT : Moyen Long Terme, hors produits de trésorerie

4 Proposé à l’AG du 10 mai 2021

5 Données ajustées, hors amortissement des contrats de distribution

6 Sabadell AM est consolidé depuis le 1er juillet 2020

7 Channel Business : produits « non standards » à faible marge ;

8 Retraitement de l’impact en 2020 de la baisse de l’indice EuroStoxx moyen et du résultat financier, pour ~-50 M€ après impôt

9 Annoncé le 9/2/2018

10 Données ajustées, hors amortissement des contrats de distribution

11 Source AMFI India à fin décembre 2020

12 ETP : Exchange Traded Products, incluant les ETF (Exchange Traded Funds) et les ETC (Exchange Traded Commodities)

13 Source ETF GI

14 Source : Morningstar Direct, fonds ouverts et ETF, périmètre monde hors fonds nourriciers, fin décembre 2020. 648 fonds soit 453 Md€.

15 Capitaux propres hors goodwill et immobilisations incorporelles

16 Système de PMS (Portfolio Management Services). ALTO : Amundi Leading Technology and Operations

17 Critères ESG : Environnementaux, Sociaux et Gouvernance.

18 Février 2021. Fonds ouverts en gestion active, lorsqu’une méthodologie de notation ESG est applicable

19 Filiale de la Banque Mondiale

20 Banque Européenne d’Investissement

21 AIIB : Asian Infrastructure Investment Bank

22 Source Broadridge : données au 30/12/2020 sur fonds ouverts en Europe

23 Note Morgan Stanley “Sustainability & ESG in 2021: Key Themes and 15 Stocks to Buy” du 13/12/2020

24 CDP : organisation internationale (anciennement Carbon Disclosure Project)

25 Gestionnaires d’actifs traditionnels

26 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2020 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2019

27 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

28 Données Amundi au 31/12/2020

Pièce jointe CP Amundi resultats 2020

