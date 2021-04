Amundi a dégagé un résultat record de 309 millions d'euros au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Amundi a fait état jeudi lors de la présentation de ses résultats trimestriel d'un résultat net ajusté de 309 millions d'euros, en hausse de 50,1% sur un an et de 7,1% par rapport au dernier trimestre 2020. C'est le meilleur résultat trimestriel jamais atteint depuis la cotation de la société en 2015.

Le gestionnaire affiche des encours de 1.755 milliards d'euros fin mars 2021, en hausse de 14,9% sur un an et de 1,5% sur le trimestre.

Les revenus nets de gestion du groupe se sont élevés à 775 millions d'euros, en hausse de 15,1% par rapport au premier trimestre 2020. Ces revenus comprennent les commissions nettes de gestion, qui ont progressé de 5,1% à 664 millions d'euros, et les commissions de surperformance qui ont été multipliées par 2,6, à 111 millions d'euros.

Les charges d'exploitation ont quant à elles augmenté de 13,6% sur un an, à 376 millions d'euros. Cette augmentation s'explique par la hausse des rémunérations variables provisionnées, en lien avec la progression du résultat. Elle s'explique également, pour 12 millions d'euros, par l'effet périmètre par rapport au premier trimestre de 2020, avec l'acquisition de Sabadell et la création d'une nouvelle joint-venture (JV) en Chine avec Bank of China.

La collecte nette d'Amundi a été négative sur ce trimestre, à -12,7 milliards d'euros. Cette décollecte est la conséquence de sorties sur le monétaire de 18,6 milliards d'euros. Ces flux sortants ont été en partie compensés par une collecte positive de 9,8 milliards d 'euros sur les actifs de moyen et de long terme.

Amundi affiche aussi 3 milliards d'euros de collecte positive via ses coentreprises, mais elle attend, sur ce segment, une décollecte à venir de 7 milliards d'euros sur des produits à faible marge en Chine pour des raisons réglementaires.

"Les initiatives stratégiques lancées en 2020 (partenariat avec Banco Sabadell, joint-venture avec Bank of China, Amundi Technology) commencent à porter leurs fruits. L'acquisition de Lyxor sera un nouveau relais de croissance", a commenté Yves Perrier, le directeur général d'Amundi, dans un communiqué.

