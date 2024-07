PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de gestion Amundi a annoncé mardi avoir signé un accord définitif en vue de fusionner ses activités aux Etats Unis avec Victory Capital, en échange d'une prise de participation dans son concurrent américain et d'accords de distribution internationaux réciproques de long terme.

Conformément au protocole d'accord annoncé en avril dernier, la structure Amundi US sera fusionnée avec Victory Capital en échange d'une prise de participation de 26,1% d'Amundi dans Victory Capital, sans paiement en numéraire.

Des accords de distribution et de services d'une durée de 15 ans, qui entreront en vigueur au moment de la réalisation effective de l'opération, ont été mis en place.

Amundi renforcera ainsi son accès au marché américain, grâce à une plateforme de gestion et de distribution plus importante, et pourra proposer à ses clients une gamme plus large et plus différenciée de solutions d'investissement outre-Atlantique.

La transaction aura un effet positif sur le bénéfice net ajusté et sur le bénéfice net par action d'Amundi, a indiqué le groupe français dans un communiqué.

La réalisation effective de l'opération sera soumise aux conditions usuelles, et la transaction devrait être finalisée à la fin du quatrième trimestre de cette année ou au début de 2025.

July 09, 2024