Amundi figure parmi les principaux gérants d'actifs mondiaux. Le groupe assure la gestion active d'actions, d'obligations et de taux, la gestion passive de fonds indiciels ainsi que la gestion d'actifs non liquides (actifs immobiliers et dettes privées). A fin 2022, Amundi compte 1 904 MdsEUR d'encours sous gestion répartis par type de clientèle essentiellement entre réseaux partenaires et distributeurs tiers (44%), clients institutionnels et épargne salariale (29%) et assureurs (22%).

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds