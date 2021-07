liquidity solution ESG Amundi annonce le lancement d'Amundi Euro Liquidity Short Term SRI Paris, France,21 juillet 2021par Amundi

Un nouveau fonds monétaire à court terme pour renforcer la gamme des solutions de liquidité d'Amundi

Amundi, premier gestionnaire d'actifs Européen, annonce le lancement d'Amundi Euro Liquidity Short Term SRI (« le Fonds »), un fonds monétaire court terme à valeur liquidative variable (V NAV)[1] qui a reçu le label ISR[2] et auquel Fitch Ratings a attribué la note AAAmmf.

De nombreux investisseurs institutionnels et d'entreprises, recherchant davantage de sécurité pour la gestion de leur trésorerie quotidienne, préfèrent recourir à des fonds monétaires à court terme notés AAA investissant dans les émetteurs les mieux notés et capables d'offrir une alternative qualitative aux dépôts de trésorerie traditionnels.

Amundi Euro Liquidity Short Term SRI est un fonds monétaire à court terme de droit français qui cherche à offrir liquidité et sécurité aux investisseurs, grâce à une qualité de crédit élevée, une stratégie de diversification[3] et une grande flexibilité. Le Fonds est une solution monétaire unique en termes d'investissement socialement responsable, qui a obtenu le « Label ISR », s'est vu attribuer la note AAAmmf par Fitch Ratings et offre une liquidité journalière avec un cut-off tardif.

Approche d'investissement

Le Fonds investit dans des instruments du marché monétaire et des titres de créance de haute qualité tels que des billets de trésorerie et des certificats de dépôt ou des obligations à court terme des pays de l'OCDE, d'une maturité maximale de 397 jours, proposant une exposition très faible au risque de taux d'intérêt. L'objectif est de surperformer son indice de référence (l'indice €STR ou Euro short terme capitalisé), tout en intégrant des critères ESG dans la sélection et l'analyse des titres du Fonds. Le processus d'investissement est finalisé afin d'assurer la liquidité quotidienne et d'offrir des rendements conformes aux taux du marché monétaire en vigueur.

Afin de sécuriser les actifs investis dans le Fonds, les gérants mettent en œuvre une stratégie de diversification3 en termes d'émetteurs, d'instruments, de pays et d'échéances.

Enfin, la notation AAAmmf par Fitch Ratings confirme la qualité de crédit élevée et la faible volatilité du Fonds. Le fait d'être noté par une seule agence de notation est rendu possible dans le cadre strict de la réglementation européenne. Cette évolution permettra aux gérants de portefeuille de bénéficier d'un univers d'investissement plus large de 20 à 25 % par rapport à un fonds noté par au moins 2 agences, et d'améliorer la diversification3 et la performance.

Compte tenu de sa valorisation au prix du marché, le Fonds n'est pas soumis à des frais de liquidité ou à des « gates » et ne prélève aucune commission de surperformance.

Le Fonds est domicilié en France (format FCP) et géré par Benoit Palliez, Gérant monétaire, et Patrick Siméon, Responsable de la gestion monétaire, avec respectivement 23 ans et 32 ans d'expérience dans l'investissement sur le marché monétaire.

L'investissement responsable au cœur de l'approche du Fonds

Le Fonds intègre des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) dans l'analyse et la sélection des titres, en complément de critères financiers (liquidité, échéance, rentabilité et qualité). L'équipe de gestion applique une analyse extra-financière interne pour identifier les émetteurs ayant déclaré un objectif de réduction carbone. L'analyse extra-financière aboutit à une notation ESG pour chaque émetteur investi dans le Fonds sur une échelle allant de A (meilleure note) à G (moins bonne note). Au moins 90 % des titres en portefeuille ont une note ESG.

Cécile Mouton, Responsable des Solutions de Liquidité chez Amundi, a déclaré : « Dans un environnement incertain et volatil, nous pensons que les fonds monétaires répondent parfaitement aux besoins des investisseurs recherchant des solutions moins risquées et plus liquides, par rapport aux autres classes d'actifs. L'offre que nous proposons se distingue délibérément et vise à offrir aux investisseurs internationaux des avantages significatifs grâce à une alternative européenne solide. »

Le Fonds est disponible et actuellement enregistré en France, Finlande, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Suède, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Irlande, Autriche et Danemark.

^[1] La valeur liquidative (VL) représente la valeur de marché par action d'un fonds. La valeur liquidative est calculée en divisant la valeur totale de l'ensemble des liquidités et des titres du portefeuille d'un fonds, moins le passif, par le nombre d'actions en circulation. La valeur liquidative variable s'applique aux instruments monétaires dont la valeur liquidative varie en fonction de la valeur des instruments financiers détenus ^[2] Le label ISR est une certification française créée en 2016 avec le soutien du ministère de l'Économie et des Finances et vise à permettre aux investisseurs de distinguer les fonds d'investissement qui mettent en œuvre une méthodologie d'Investissement Socialement Responsable (ISR) robuste, conduisant à des résultats mesurables et concrets. Le label ISR est attribué aux fonds les plus vertueux : il représente une véritable garantie pour l'investisseur. ^[3]La diversification ne constitue ni une garantie de profit ni une protection contre toute perte éventuelle.