Amundi : annonce plusieurs nominations

02/09/2020 | 16:35

Amundi annonce que Dominique Carrel-Billiard, Directeur Général Délégué d'Amundi Asset Management, reprend la direction opérationnelle du métier Actifs Réels et Alternatifs, qui comprend l'immobilier, la dette privée, le private equity et les infrastructures.



' En fort développement depuis 5 ans, ce métier affiche 55 MdE d'encours sous gestion, ce qui fait d'Amundi un des leaders européens de ce métier '.



Jean-Jacques Barbéris est également nommé Directeur du pôle Clients Institutionnels et Corporate, et assurera la supervision de la ligne métier ESG.



' Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan ESG 2021 d'Amundi, la ligne métier ESG a trois priorités : intégration de l'ESG dans les gestions, promotion d'une gamme ESG Retail, et développement d'une offre de conseil pour la clientèle institutionnelle '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.