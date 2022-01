Amundi apporte son soutien à SOUN by Fastroad via son fonds " Amundi Finance et Solidarité " Paris, France,13 janvier 2022par Amundi

Amundi, leader européen de la gestion d'actifs, apporte un financement de 2 millions d'euros au groupe de transport SOUN by Fastroad. SOUN by Fastroad est une entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS), leader du transport de personnes et de marchandises dont le modèle, axé sur l'inclusion sociale et l'insertion par l'activité économique de personnes éloignées de l'emploi et en situation de handicap, répond pleinement à la stratégie d'investissement du fonds Amundi Finance et Solidarité*. Ainsi, ce nouveau financement permettra à SOUN by Fastroad de poursuivre son développement sur le territoire national ainsi que le déploiement de nouvelles offres tout en continuant la transition progressive de sa flotte vers des véhicules « zéro émission ».

Le groupe SOUN by Fastroad regroupe des structures unies par une vision commune de l'économie sociale et solidaire. Riche de cette diversité d'activités, le groupe a développé une offre de services de transport complète, sur mesure, socialement et écologiquement responsable.

« En 2010, nous avons créé la première entreprise de transport adaptée en France. Aujourd'hui, nous proposons des services de VTC, PMR, coursier et navette, en véhicules légers et en poids-lourds sur tout le territoire national. SOUN by FASTROAD participe activement à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap en leur proposant un parcours de professionnalisation et d'accompagnement, puis vers un public en insertion avec un accompagnement sur-mesure. Nous développons SOUN by Fastroad pour porter des valeurs sociales, et non l'inverse. » explique Manuel Bonnet, fondateur de SOUN by Fastroad.

« Au fil des années, ce groupe a su construire de multiples activités commerciales permettant l'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap et aujourd'hui en parcours d'insertion. En soutenant le projet de développement de SOUN by Fastroad, le fonds Amundi Finance et Solidarité contribue à porter au niveau national une entreprise avec un modèle économique et social qui a déjà fait ses preuves en Ile-de-France, et dans certaines régions.Cet investissement s'inscrit dans le cadre du Projet sociétal du Groupe Crédit Agricole, dont l'un des engagements est le renforcement de la cohésion et l'inclusion sociale. » déclarent Mathieu Azzouz et Florian Peudevin, gérants du fonds Amundi Finance et Solidarité.

* Avec un encours de 410 millions d'euros et 45 investissements, le fonds Amundi Finance et Solidarité est le Fonds à impact social et solidaire leader en France. Depuis son lancement, le fonds a permis de créer ou de préserver près de 57 253 emplois, de loger 13 216 personnes, d'apporter des soins à près de 344 616 bénéficiaires, de préserver 1 629 hectares de terres agricoles, de former et éduquer 75 069 personnes et de collecter 274 837 tonnes de déchets.

A propos de SOUN by Fastroad Première entreprise française adaptée de transports de personnes et de marchandises en France. Elle est spécialisée dans le transport dédié et urgent et s'adapte aux cahiers des charges clients. Depuis son lancement en 2010, Fastroad a permis de créer ou de préserver près de 180 emplois, de professionnaliser 250 personnes, et a débuté sa transition écologique en 2016. Aujourd'hui 35% de sa flotte de véhicules est propre (Electrique, GNV, Bioéthanol…). La galaxie d'entreprises adaptées et d'insertion s'étend à ce jour, en Région Ile de France, AURA, PACA et Occitanie. Elle compte parmi ses clients les grands groupes, entreprises locales et collectivités. Parmi ses 130 collaborateurs, 89% sont en situation de handicap ou en insertion. www.soun.fr