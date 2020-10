Amundi : bien orienté avec un relèvement de broker

09/10/2020 | 10:57

Amundi grimpe de plus de 3% à la faveur de propos favorables de Credit Suisse qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 65 à 70 euros sur le titre du groupe français de gestion d'actifs.



'Dans des conditions de marché incertaines, nous préférons les dossiers avec une composante autonome', indique le broker, qui rehausse de 0-3% ses prévisions de BPA et cite aussi 'un rendement du capital plus important ou du potentiel de fusions-acquisitions'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.