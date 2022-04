ETF Amundi ETF ESG Amundi cote deux nouveaux ETF ESG Paris, France,19 avril 2022par Amundi

Amundi, premier gestionnaire d'actifs européen et leader européen des ETF[1], annonce la cotation de deux nouveaux ETF ESG à compter du 12 avril 2022 : l'Amundi Global AGG SRI - UCITS ETF DR et l'Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Leaders Select - UCITS ETF DR. Les ETF ont été cotés sur Xetra en euros et en dollars américains. Cette action s'inscrit dans le cadre du Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole et son engagement pour le climat.

L'Amundi Global AGG SRI - UCITS ETF DR réplique l'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral avec des frais courants de 0,14 %. Ce fonds obligataire permet d'investir dans 12 000 obligations d'entreprises et d'États de qualité « Investment Grade » émises par plus de 1 200 émetteurs dans le monde. L'indice répliqué par l'ETF exclut strictement les émetteurs impliqués dans des activités controversées et sélectionne 80 % des obligations ayant le score ESG le plus élevé de l'indice Bloomberg Global Aggregate 500MM ex Securitized[2].

L'Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Leaders Select - UCITS ETF DR est un ETF actions qui réplique l'indice MSCI AC Far East Ex Japan ESG Leaders Select 5% Issuer Capped avec des frais courants de 0,25 %. Il s'agit du premier ETF durable permettant aux investisseurs d'être exposés à une sélection de deux marchés actions développés (hors Japon) et de sept pays émergents de la région Far East[3]. L'ETF est largement diversifié à travers près de 400 actions et l'approche ESG de l'indice est fondée sur un filtre d'exclusion et une sélection des 50 % d'entreprises ayant les meilleurs scores ESG à partir de l'indice MSCI AC Far East ex Japan[4].

Les deux ETF sont classés art. 8 du règlement européen SFDR[5].

^[1] Source : Amundi, au 31/12/2021. ^[2] Les secteurs exclus comprennent l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les OGM, l'énergie nucléaire, les armes militaires, les armes à feu civiles et l'exploitation du charbon thermique. Plus d'informations sur la politique d'investissement sont disponibles sur le site du fournisseur de l'indice : https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/ . ^[3] Les pays des marchés développés inclus dans l'indice comprennent Hong Kong et Singapour. Les pays des marchés émergents comprennent : Chine, Indonésie, Corée, Malaisie, les Philippines, Taïwan et Thaïlande. Source : MSCI, au 07/04/2022. ^[4] Les émetteurs impliqués dans les activités comprenant les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, l'alcool, les armes conventionnelles, les jeux d'argent, l'énergie nucléaire, l'extraction de combustibles fossiles et l'exploitation du charbon thermique, en sont exclus. ^[5] SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) - 2019/2088/EU. Règlement de l'Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit " article 8 " s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d'autres objectifs financiers, ou " article 9 " lorsqu'il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6".