Amundi : demande aux entreprises de s'engager concrètement en matière de réduction des émissions

LONDRES (Reuters) - Amundi, le plus important gestionnaire d'actifs européen, a déclaré jeudi qu'il demanderait aux entreprises de lui fournir des informations plus précises sur leurs plans de réduction des émissions polluantes lors des prochaines réunions d'actionnaires.

La plupart des grands gérants de fonds sont de plus en plus exigeants en matière de développement durable et exigent des avancées concrètes des entreprises en la matière dans la perspective du prochain cycle de négociations mondiales sur le climat cette année, qui pourraient déboucher sur des objectifs plus contraignants.

Amundi dit avoir contacté 500 entreprises cette semaine afin d'expliquer ce qui déterminerait ses votes en AG, le fait notamment d'obtenir des réponses précises et concrètes sur les actions mises en oeuvre en matière de réduction des émissions.

L'accent mis par Amundi sur la fixation d'objectifs à court terme recoupe les priorités affichées par la plupart des gestionnaires d'actifs cette année, notamment BlackRock, le plus grand gérant mondial.

Amundi, qui gère 1.700 milliards d'euros d'actifs, a déclaré souhaiter que davantage d'entreprises s'assurent que leurs plans sont fondés sur des données scientifiques et suffisamment rigoureuses pour être approuvées par l'initiative "Science Based Targets" (SBTi) soutenue par les Nations unies.

Les conseils d'administration doivent également s'assurer que la rémunération des dirigeants est conforme à l'évolution des performances de l'entreprise, à un niveau "acceptable", au regard des références de marché, et que toutes les composantes de la rémunération intègrent des objectifs en matière de développement, notamment concernant le climat.

"En tant que gestionnaire d'actifs, Amundi doit offrir à ses clients investisseurs des rendements forts et réguliers sur le long terme, ainsi qu'une contribution positive aux grands enjeux de société et à la stabilité des économies ", a déclaré Jean-Jacques Barbéris, responsable du pôle institutionnel et corporate d'Amundi et du département ESG (Environnement Social gouvernance).

(Simon Jessop, version française Federica Mileo, édité par Jean-Michel Bélot)

par Simon Jessop