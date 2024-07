Amundi : encours sous gestion au plus haut historique

Les encours gérés par Amundi au 30 juin 2024 ont progressé de 9,9% sur un an et de 1,9% sur un trimestre, à 2 156 milliards d'euros, un plus haut historique. Au deuxième trimestre, l’effet marché et change s’élève à 16,6 milliards d'euros (141,6 milliards d'euros sur un an), l’intégration d’Alpha Associates au 2 avril a ajouté 8 milliards d'euros d’encours et Amundi a dégagé une collecte 15,5 milliards d'euros.



Dans le détail, le numéro un européen de la gestion d'actifs a attiré 15,1 milliards d'euros en actifs moyen-long terme et ses coentreprises en Asie, 11,6 milliards d'euros. Les produits de trésorerie ont en revanche enregistré 11,2 milliards d'euros de sorties saisonnières.



Valérie Baudson, directrice générale, a déclaré : "Depuis le début de l'année, la dynamique de collecte a été particulièrement significative auprès de nos clients distributeurs tiers ainsi qu'en Asie".



Au deuxième trimestre 2024 le résultat net ajusté a atteint 350 millions d'euros, en hausse de 9,4%. Il intègre pour la première fois Alpha Associates, dont l'acquisition a été finalisée début avril. Le résultat brut d'exploitation ajusté a progressé de 8,5% à 426 millions d'euros.



Les revenus nets ajustés sont ressortis à 887 millions d'euros, en hausse de 7,7%. La croissance de 6,7% des commissions nettes de gestion, à 794 millions d'euros, "reflète le bon niveau d'activité et la progression des encours moyens sous gestion hors JV (+8,1% sur la même période)". Les commissions de surperformance (50 millions d'euros) sont quasi-stables par rapport au deuxième trimestre 2023 (51 millions d'euros).