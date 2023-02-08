Amundi fait état de 1.904 md d'encours sous gestion fin 2022

8 février (Reuters) - Amundi SA:
* RÉSULTAT NET ANNUEL PART DU GROUPE DE EUR 1,2 MD ET
COLLECTE
NETTE POSITIVE DE EUR +7 MD
* COMMISSIONS NETTES DE GESTION EN PROGRESSION DE +7,6% SUR
L'ANNÉE, STABLES À PÉRIMÈTRE CONSTANT
* COEFFICIENT DEXPLOITATION À 53,3% SUR L'ANNÉE
* RATIO CET1 À 19,1% SUR L'ANNÉE, LARGEMENT SUPÉRIEUR AUX
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
* DIVIDENDE PROPOSÉ À LAG IDENTIQUE À 2021 : 4,10 PAR
ACTION
* REVENUS NETS AJUSTÉS ANNUELS EUR 3,14 MDS VERSUS EUR 3,20
MDS IL
Y A UN AN
* RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION AJUSTÉ ANNUEL EUR 1,47 MD
VERSUS
EUR 1,67 MD IL Y A UN AN
* A FIN 2022 LES FONDS PROPRES TANGIBLES RESSORTENT À EUR
3,9 MDS,
À COMPARER À EUR 3,5 MDS FIN 2021
* ENCOURS SOUS GESTION AU 31 DÉCEMBRE À EUR 1.904 MD, EN
BAISSE DE
7,7%
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(Rédaction de Gdansk)