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Amundi fait état de 1.904 md d'encours sous gestion fin 2022

08/02/2023 | 07:25
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8 février (Reuters) - Amundi SA:

* RÉSULTAT NET ANNUEL PART DU GROUPE DE EUR 1,2 MD ET COLLECTE NETTE POSITIVE DE EUR +7 MD

* COMMISSIONS NETTES DE GESTION EN PROGRESSION DE +7,6% SUR L'ANNÉE, STABLES À PÉRIMÈTRE CONSTANT

* COEFFICIENT DEXPLOITATION À 53,3% SUR L'ANNÉE

* RATIO CET1 À 19,1% SUR L'ANNÉE, LARGEMENT SUPÉRIEUR AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

* DIVIDENDE PROPOSÉ À LAG IDENTIQUE À 2021 : 4,10  PAR ACTION

* REVENUS NETS AJUSTÉS ANNUELS EUR 3,14 MDS VERSUS EUR 3,20 MDS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION AJUSTÉ ANNUEL EUR 1,47 MD VERSUS EUR 1,67 MD IL Y A UN AN

* A FIN 2022 LES FONDS PROPRES TANGIBLES RESSORTENT À EUR 3,9 MDS, À COMPARER À EUR 3,5 MDS FIN 2021

* ENCOURS SOUS GESTION AU 31 DÉCEMBRE À EUR 1.904 MD, EN BAISSE DE 7,7% Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2023
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Résultat net 2022 1 055 M 1 129 M -
Dette nette 2022 324 M 347 M -
PER 2022 11,9x
Rendement 2022 6,21%
Capitalisation 12 471 M 13 338 M -
VE / CA 2022 4,14x
VE / CA 2023 4,08x
Nbr Employés 5 400
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Domenico Aiello Chief Financial Officer
Yves Perrier Chairman
Guillaume Lesage COO, Head-Services & Technology Division
Catherine Chabrel Compliance Head
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KKR & CO. INC.26.97%48 239
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.13.09%41 285
LEGAL & GENERAL PLC2.89%18 299
FRANKLIN RESOURCES, INC.21.76%16 071