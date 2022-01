Amundi : finalisation de l'acquisition de Lyxor

Amundi et Société Générale annoncent la finalisation de l'acquisition de Lyxor par le premier auprès de la seconde, toutes les autorisations réglementaires et concurrentielles nécessaires à cette transaction ayant été obtenues.



Cette opération a été réalisée pour un prix total de 825 millions d'euros, deux mois avant la date prévue. Acteur majeur du marché des ETF en Europe, Lyxor a également développé une expertise en gestion active notamment grâce à sa plateforme de fonds alternatifs liquides.



Pour mémoire, Amundi et Société Générale sont entrés en négociations en vue de cette transaction en avril dernier. Amundi déclarait alors attendre de cette acquisition un retour sur investissement supérieur à 10% à horizon trois ans (avec les seules synergies de coûts).



