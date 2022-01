Amundi : finance SOUN by Fastroad à hauteur de 2 ME

Amundi, filiale du Crédit Agricole, annonce apporter un financement de 2 millions d'euros à SOUN by Fastroad, une entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS), leader du transport de personnes et de marchandises.



Ce nouveau financement doit permettre à SOUN by Fastroad de poursuivre son développement sur le territoire national et le déploiement de nouvelles offres, tout en continuant la transition progressive de sa flotte vers des véhicules ' zéro émission '.



'Cet investissement s'inscrit dans le cadre du Projet sociétal du Groupe Crédit Agricole, dont l'un des engagements est le renforcement de la cohésion et l'inclusion sociale ', ont déclaré Mathieu Azzouz et Florian Peudevin, gérants du fonds Amundi Finance et Solidarité.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.