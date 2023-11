Amundi : investissement dans la plateforme AirFund

Amundi et Indosuez Wealth Management annoncent mener conjointement un tour de table de six millions d'euros d'AirFund, plateforme digitale dont les deux groupes deviennent ainsi actionnaires minoritaires de référence.



Ils participeront aussi à la gouvernance et au comité stratégique de cette société créée en 2021. AirFund a pour objectif de simplifier la mise en relation entre sociétés de gestion et distributeurs de fonds de Private Markets (actifs non cotés) auprès des particuliers.



Cette opération favorisera la commercialisation des fonds d'actifs privés gérés par Amundi et Indosuez, et facilitera les opérations de souscription et rachat dans ces fonds. Elle s'accompagne en outre de la signature de trois partenariats stratégiques.



