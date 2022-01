Actifs Réels et Alternatifs Amundi lance « Fleurons des Territoires » son nouveau programme d'investissements pour soutenir le dynamisme économique des territoires Paris, France,17 janvier 2022par Amundi

Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF), filiale du leader européen de la gestion d'actifs, annonce le lancement de son nouveau programme d'investissements « Fleurons des Territoires ».

Ce programme vise à investir dans les entreprises non cotées de l'industrie, et des services leader dans leur domaine, PME et ETI* principalement françaises, pour les accompagner dans la relance en sortie de crise [en finançant leur croissance organique ou externe] et renforcer leurs fonds propres. Il s'agit également d'accompagner ces entreprises dans la consolidation sectorielle, la relocalisation de certaines capacités stratégiques de production et de les aider à accélérer les transitions digitales et environnementales nécessitant des investissements importants.

Ce programme propose aux entreprises des financements en capital flexible, c'est à dire constitués de titres de capital (actions) et de titres de quasi-capital (mezzanine). La mezzanine est constituée généralement d'obligations à haut rendement et de bons de souscription d'actions attachés permettant à ces instruments financiers de capter une part de la valeur créée. Ce type de financement très flexible et moins dilutif que le capital est donc particulièrement adapté aux entreprises familiales et entrepreneuriales pour lesquelles les familles et les entrepreneurs souhaitent conserver le contrôle actionnarial. Il vise à offrir à l'investisseur un couple rendement risque intermédiaire entre un fonds capital investissement classique et un fonds dette mezzanine.

Le programme « Fleurons des Territoires » participera à des opérations de capital-développement et de capital-transmission sur des PME et des ETI saines, ayant démontré de la robustesse dans leurs performances pré-covid, qui peuvent avoir souffert de la crise actuelle et de sa soudaineté, mais restent des sociétés pérennes avec une capacité de rebond et un leadership dans leur segment de marché. Les entreprises cibles devront répondre avoir de bonnes pratiques en matières environnementales, sociales et de gouvernance. Il vise des opérations d'investissement compris entre 10 et 50 millions d'euros.

Ce programme propose deux véhicules d'investissement à destination de la clientèle institutionnelle et des particuliers : « Amundi Fleurons des Territoires », un Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR) et « Amundi Fleurons ETI Capital Flexible », un Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI). La période de souscription est ouverte jusqu'en décembre 2022 pour le FCPR et juin 2023 pour le FPCI.

A destination des clients particuliers, le FCPR Amundi Fleurons des Territoires est éligible au Compte Titre Ordinaire, au PEA-PME, au PER Compte-titres et en Assurance-Vie. Le FPCI Amundi Fleurons ETI Capital Flexible est accessible uniquement en nominatif administré pour une clientèle « avertie »[1] et pour la clientèle institutionnelle.

Le programme « Fleurons des Territoires » a par ailleurs obtenu le label « Relance », délivré par le gouvernement français, qui aide les épargnants à identifier aisément les placements et les fonds d'investissement qui s'inscrivent dans le dispositif prévu par le plan « France Relance ».

Stanislas Cuny, Directeur du Private Equity en direct chez Amundi, déclare : « Nous sommes ravis de lancer le programme « Fleurons des Territoires » pour permettre aux PME et ETI, qui sont les champions cachés de l'industrie et des services, de se renforcer et de se développer en sortie de crise. L'originalité de ce programme est qu'il propose aux entreprises une solution de financement flexible particulièrement adaptée à la relance tout en offrant à l'investisseur un couple rendement risque attractif ».

*PME et ETI : Petites et moyennes entreprises et Entreprises de taille intermédiaire

telle que définie dans le Règlement du FPCI