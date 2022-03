Amundi lance un desk Equity Capital Markets Paris, France,28 mars 2022par Amundi

Ce nouveau desk ECM vise à renforcer les liens d'Amundi avec les banques d'investissement pour permettre aux investisseurs de bénéficier d'un meilleur accès aux opportunités que peuvent offrir les émissions d'actions européennes

Amundi, premier gestionnaire d'actifs européen, annonce aujourd'hui la création de son desk ECM, dans le but d'offrir aux investisseurs un meilleur accès aux opérations d'émissions d'actions en Europe, les entreprises européennes étant appelées à se tourner davantage vers les marchés actions pour leurs besoins de financement dans les années à venir. Dirigé par Luc Mouzon, et s'appuyant sur les équipes de recherche actions d'Amundi et sur la force de ses différentes plateformes d'investissement, le desk ECM agira en tant qu'intermédiaire entre les départements marchés de capitaux des banques et les équipes de gestion de portefeuilles d'Amundi. Le desk ECM aidera les banques à mesurer l'appétit des investisseurs pour les opérations d'émissions d'actions, dans le cadre d'introductions en bourse mais aussi lors de procédures de placements accélérées ou autres opérations spécifiques sur le marché secondaire, afin de permettre aux clients d'Amundi d'accéder aux meilleures opportunités d'investissement en actions, notamment européennes.

Grâce à ce nouveau desk ECM, Amundi pourra décider du rôle qu'elle souhaite jouer dans les futures introductions en bourse ou émissions d'actions. Le groupe aura la possibilité de se positionner en investisseur de référence sur certaines opérations et potentiellement d'accroître les chances de succès de celles-ci, en y associant un investisseur reconnu. Du fait de son envergure, de la variété de ses expertises et de la taille de ses équipes d'investissement, Amundi est idéalement positionnée pour jouer ce rôle et ainsi contribuer à renforcer l'attractivité de la place financière européenne.

Vincent Mortier, Directeur des gestions chez Amundi, déclare : « Nous sommes très heureux de lancer ce desk Equity Capital Markets qui apportera une valeur ajoutée certaine pour les plateformes de gestion d'Amundi et renforcera nos moyens en matière d'investissement en actions. Dans le contexte de marché actuel, il est primordial d'être en mesure d'offrir à nos clients un accès aux opportunités d'investissement les plus dynamiques d'Europe. Je suis convaincu que le desk ECM d'Amundi sera un partenaire de choix pour les entreprises européennes pour leurs introductions en Bourse et contribuera à renforcer l'attractivité de l'Europe en tant que place financière. »